Россия против Польши. История ненависти футбольных болельщиков двух стран

В преддверии матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией» обсуждают не только футбол.

Польский клуб разместил провокационные баннеры на нескольких торговых центрах Москвы. Фотографии появились в официальном Twitter-аккаунте «Легии». «Москва, мы вернулись», — так соперник красно-белых напомнил о противостоянии десятилетней давности. Тогда «Спартак» в квалификации Лиги Европы уступил полякам, пропустив решающий гол в дополнительное время (2:3).

Фанаты москвичей ответили своим оскорбительным баннером, что немного накалило обстановку перед игрой. Это еще в эпоху ковида нет массовых выездов...

Вспоминаем историю взаимоотношений между футбольными болельщиками двух стран.

ЦСКА дружит с «Видзевом», «Спартак» — с «Лехом»

Практически у каждого большого клуба есть зарубежные команды-побратимы. Так, например, болельщики «Спартака» дружат с фанатами «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса». У ЦСКА тоже есть товарищи из Сербии и Греции — «Партизан» и ПАОК.

Есть и примеры хороших взаимоотношений российских и польских болельщиков. Армейцы дружат с фанатами «Видзева» — они даже заключили официальный договор на одном из матчей ЦСКА (в 2010 году). Болельщики двух клубов неоднократно посещали матчи друг друга.

Фанаты «Спартака» до недавнего времени поддерживал отношения с болельщиками «Леха». В 2016 году один из них дал интервью «Фратрии». С тех пор информации о дружбе красно-белых с поляками нет.

Почему польские и российские фанаты стали враждовать

Если с одними мир, то с другими вражда. Стычки между россиянами и поляками начались давно. А самый пик противостояния случился во время Евро-2012, проходившего на территории Польши и Украины. Там российские и польские фанаты устроили массовую драку, которую окрестили «новой варшавской битвой».

Перед матчем сборных России и Польши российские фанаты прошлись маршем по центру Варшавы. Игра, что символично, проходила 12 июня — в День России. Россиян сопровождала местная полиция, но в какой-то момент польские ультрас проникли за оцепление.

Исторически взаимоотношения России и Польши — не самые лучшие. Представители польской оппозиции тогда заявили, что марш российских фанатов был «провокацией».

Сорванные драки

Шесть лет назад фанаты двух стран решили встретиться на нейтральной территории. Выбор пал на литовский город Каунас, но противостояние стенка на стенку удалось предотвратить.

«После получения информации от польских коллег о планируемой драке футбольных хулиганов были приняты особые меры безопасности, ужесточен пограничный контроль», — рассказали тогда в полиции Литвы. В драке должно было участвовать около 250 фанатов.

А два года назад в Калининграде задержали группу болельщиков «Легии». Там они договорились о «встрече» с фанатами красно-белых. Планировалось, что с каждой стороны будет по 33 человека. Драку также предотвратили.

Этим летом польские фанаты снова приехали в Россию — на матчи Евро-2020. Сразу две игры сборной Польши на турнире прошли в Санкт-Петербурге. На этот раз обошлось без неприятностей. Российские правоохранительные органы еще на ЧМ-2018 отработали схему по предотвращению столкновений.

Известно, что со многими лидерами фанатских группировок были проведены профилактические беседы, так что уличные столкновения фанатов почти сошли на нет. И сегодня вряд ли случится что-то серьезное.

А вот лет восемь назад на матче «Спартак» — «Легия» и вокруг стадиона наверняка было бы очень жарко.