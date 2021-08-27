Газзаев: «Учитывая, как команда выглядит в последнее время, у «Спартака» в Лиге Европы нет никаких шансов!»
20:30
Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью с «СЭ» поделился мнением о жеребьевке «Спартака» в Лиге Европы.
«Учитывая, как «Спартак» выглядит в последнее время, я думаю, что у них нет никаких шансов! — сказал Газзаев «СЭ». — Вот и весь ответ. Нет качества игры, нет отношения футболистов к результату. Это видно невооруженным глазом. В «Спартаке» большие проблемы, я так вижу».
Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/champions-league/reviews/zenit-spartak-lokomotiv-valeriy-gazzaev-o-rossiyskih-komandah-v-evrokubkah-intervyu-1828790/
Читайте также
На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд
«Он стиснул мое бедро и сказал: «Тебе все равно никто не поверит». Как тренер насиловал 13-летнюю фигуристку
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю