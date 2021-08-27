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Газзаев: «Учитывая, как команда выглядит в последнее время, у «Спартака» в Лиге Европы нет никаких шансов!»

20:30
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Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью с «СЭ» поделился мнением о жеребьевке «Спартака» в Лиге Европы.

«Учитывая, как «Спартак» выглядит в последнее время, я думаю, что у них нет никаких шансов! — сказал Газзаев «СЭ». — Вот и весь ответ. Нет качества игры, нет отношения футболистов к результату. Это видно невооруженным глазом. В «Спартаке» большие проблемы, я так вижу».

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/reviews/zenit-spartak-lokomotiv-valeriy-gazzaev-o-rossiyskih-komandah-v-evrokubkah-intervyu-1828790/

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Артем Бухаев все материалы автора

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