Газзаев: «Учитывая, как команда выглядит в последнее время, у «Спартака» в Лиге Европы нет никаких шансов!»

Заслуженный тренер России, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью с «СЭ» поделился мнением о жеребьевке «Спартака» в Лиге Европы.

«Учитывая, как «Спартак» выглядит в последнее время, я думаю, что у них нет никаких шансов! — сказал Газзаев «СЭ». — Вот и весь ответ. Нет качества игры, нет отношения футболистов к результату. Это видно невооруженным глазом. В «Спартаке» большие проблемы, я так вижу».

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией».