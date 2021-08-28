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«Спартак» обратился в УЕФА по поводу расписания матчей Лиги Европы

11:50
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«Спартак» отправил в УЕФА позицию клуба относительно календаря матчей команды на групповом турнире Лиги Европы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0.Стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» и «Локомотив», — цитирует ТАСС Зеленова. — Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег».

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла 27 августа в Стамбуле. «Спартак» получил в соперники итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».

На следующий день УЕФА опубликовал календарь матчей турнира. Домашние матчи красно-белые будут проводить по средам, а не по четвергам, начало игр с «Легией» и «Лестером» запланировано на 17:30 мск, с «Наполи» — на 18:30 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12243427

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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