«Спартак» обратился в УЕФА по поводу расписания матчей Лиги Европы

«Спартак» отправил в УЕФА позицию клуба относительно календаря матчей команды на групповом турнире Лиги Европы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» и «Локомотив», — цитирует ТАСС Зеленова. — Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег».

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла 27 августа в Стамбуле. «Спартак» получил в соперники итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».

На следующий день УЕФА опубликовал календарь матчей турнира. Домашние матчи красно-белые будут проводить по средам, а не по четвергам, начало игр с «Легией» и «Лестером» запланировано на 17:30 мск, с «Наполи» — на 18:30 мск.