«Спартак» обратился в УЕФА по поводу расписания матчей Лиги Европы
«Спартак» отправил в УЕФА позицию клуба относительно календаря матчей команды на групповом турнире Лиги Европы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
«Решение, очевидно, связано с тем, чтобы развести по дням «Спартак» и «Локомотив», — цитирует ТАСС Зеленова. — Но, разумеется, наших болельщиков не устраивает столь раннее начало матчей. Клуб запросил у УЕФА всю необходимую информацию и довел свою позицию. Ждем ответа от коллег».
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла 27 августа в Стамбуле. «Спартак» получил в соперники итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польскую «Легию».
На следующий день УЕФА опубликовал календарь матчей турнира. Домашние матчи красно-белые будут проводить по средам, а не по четвергам, начало игр с «Легией» и «Лестером» запланировано на 17:30 мск, с «Наполи» — на 18:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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