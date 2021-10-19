Петржела считает, что «Спартак» может сыграть вничью с «Лестером»

Экс-тренер «Зенит» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Спартака» против «Лестера» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы.

«Будет тяжелый матч, «Лестер» играет в Англии, АПЛ — лучший чемпионат мира, но с другой стороны «Спартак» очень хочет выиграть. Скажу, что в прошлом сезоне видел «Лестер» в Праге — не настолько это хорошая команда на выезде. С ними спокойно можно играть вничью. «Славия» прошла «Лестер». Почему это не может сделать «Спартак? Тем более, что они играют дома», — сказал Петржела «СЭ».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С. «Лестер» — один балл и 4-я строчка.