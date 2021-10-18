«Спартак» правильно делает, что ищет нового кипера.

Александр Максименко мощно ворвался в основу «Спартака» и до сих пор считается одним из самых перспективных вратарей РПЛ, но в последнее время его игра стала проблемой: Максименко грубо ошибся в Неаполе уже на первой минуте, а после ничьей с «Динамо» снова заставил говорить о своей форме.

То, что голкипер выглядит неважно, признал даже Руй Витория. «Может быть, были ошибки, но я в него верю», — сказал португалец после дерби.

Так что же происходит с Максименко?

Александр ошибается редко, но при этом почти не спасает. В среднем за игру у него 0,6 сейва

Максименко ругали за первый гол в матче с «Наполи». Тогда он неловко сыграл на выходе и не рассчитал отскок мяча от газона. InStat считает эту ошибку первой и единственной в сезоне-2021/22. Для сравнения, на счету Гильерме уже пять голевых ошибок, у Акинфеева — две.

Но гораздо важнее то, что Максименко не спасает. У него худший показатель по отбитым ударам (58%) среди всех вратарей РПЛ, которые провели не менее 50% матчей в текущем сезоне. Из 24 ударов в створ ворот «Спартака» сразу десять закончились голами. Плюс у Александра один из худших показателей по количеству сейвов в среднем за матч (всего 0,6).

По конверсии ожидаемых голов Максименко также в числе худших в РПЛ (0,98). Проще говоря, практически каждый по-настоящему опасный момент у ворот «Спартака» становится результативным. Ниже кипера красно-белых в этом списке только трое: Сергей Песьяков (1,19), Станислав Крицюк (1,23) и Антон Шунин (1,27) — они пропустили даже больше, чем «должны были».

Регресс в игре Максименко очевиден. У него упали цифры практически по всем показателям эффективности — на уровне прошлого сезона остаются только передачи. При этом проблемы с игрой на выходах тоже никуда не делись.

Показатели Максименко и других вратарей РПЛ. Фото «СЭ»

Максименко срочно нужен достойный конкурент. Пока в «Спартаке» его нет

У вратарей свой мир, который не идет в сравнение с миром полевых игроков. Это касается многих вещей, в том числе и конкуренции: в каждой команде должен быть свой «первый номер», чья роль, по сути, не обсуждается. Яркий пример — Игорь Акинфеев, «переживший» многих голкиперов в ЦСКА.

Но сейчас многие топ-клубы пришли к тому, что на каждую позицию требуется два, а то и три игрока примерно схожего уровня. Тот же ЦСКА в прошлом сезоне столкнулся с проблемой, когда Акинфеев не мог играть. Пришлось экстренно возвращать из аренды Илью Помазуна, а потом снова отправлять его в «Урал».

Нечто похожее происходит и в «Спартаке». Максименко уже в 20 лет стал основным голкипером, причем в крайне важный момент. Тогда Артем Ребров начал готовиться к футбольной пенсии, а Александр Селихов мучился с травмами, получая одно повреждение за другим.

Постоянная игровая практика дала Максименко возможность вырасти в хорошего по меркам РПЛ голкипера. А достаточно молодой возраст позволяет верить в то, что Александр еще прибавит. У него действительно хорошие физические данные и потенциал для роста, который отмечают многие специалисты.

Но четыре года практически без конкуренции — слишком большой срок. Вряд ли ее отсутствие вообще может пойти кому-либо на пользу. Но ни Ребров, ни Селихов прямо сейчас не являются конкурентами для Максименко. Это отлично понимают в «Спартаке» — неудивительно, что недавно появились слухи о поисках нового кипера, к которым в клубе планируют приступить зимой.

По информации «СЭ», клуб готов подписать голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. И его трансфер, как и приобретение любого другого вратаря, способного на равных конкурировать с Максименко, точно поможет и команде, и самому Александру.

В идеале «Спартаку» нужно добиться ситуации, которая сложилась в «Зените». Там последние несколько лет стабильно есть два вратаря, готовых заменить друг друга в случае травмы или неубедительной игры. Сначала это была пара голкиперов Андрей Лунев — Михаил Кержаков, теперь вместо Лунева пришел Станислав Крицюк.

Иначе Максименко просто рискует остановиться в футбольном развитии, а «Спартак» — остаться лишь с одним боеспособным вратарем.