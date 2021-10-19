Витория: «У «Спартака» есть характер, но нужно играть не только сердцем»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Отсутствие Кофрие и травмированных футболистов не радует, но ничего не поделаешь, мы должны находить замену и играть.

У меня получилось вернуть команде характер? Это то, о чем мы говорим почти на каждой тренировке. У нас есть характер, но нужно играть и умно. Здесь необходима игра не только сердцем. В той или иной степени, нужно включать и то, и другое. Плюс мы очень ценим вклад наших болельщиков», — сказал Витория.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.