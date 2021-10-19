Витория: «У «Спартака» есть характер, но нужно играть не только сердцем»
Руй Витория рассказал о травмированных игроках «Спартака» перед матчем с «Лестером»
16:30
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».
«Отсутствие Кофрие и травмированных футболистов не радует, но ничего не поделаешь, мы должны находить замену и играть.
У меня получилось вернуть команде характер? Это то, о чем мы говорим почти на каждой тренировке. У нас есть характер, но нужно играть и умно. Здесь необходима игра не только сердцем. В той или иной степени, нужно включать и то, и другое. Плюс мы очень ценим вклад наших болельщиков», — сказал Витория.
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.
Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю