Черчесов оценил игру «Спартака» в матче против «Легии»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— Что скажете про матч «Спартак» — «Легия»? Даже про ситуацию в клубе? Сейчас болельщики часто говорят, что Черчесов хочет вернуться в «Спартак». Даже пресс-служба клуба дает по этому поводу комментарии. Что вы об этом думаете, как вам «Спартак»?

— Я об этом, конечно, не знаю, другое дело, что, когда я был в Австрии, тоже писали, что я с кем-то встречался. Ни с кем я не встречался, и я очень не люблю, когда мое имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток, никаких действий не предпринимается. Вот я сейчас хожу на футбол, вот сейчас пошел на «Спартак», а потом пошел на «Локомотив», что мне теперь, на футбол не ходить? С другой стороны, это будоражит общественность, «Спартак» в частности. Не хотелось создавать какие-то проблемы своему родному клубу. Есть тренер, есть работа. Вот я, в частности, занимаюсь, через пару недель скажу, с кем я общаюсь, сложилось не сложилось, поэтому с теми, с кем я общаюсь, про это никто не узнает. Поэтому не надо.

— То, что в сегодняшнем дне может показать «Спартак». Игроки говорят, в частности Ещенко: «Мы что, плохо играли?» Кажется, что «Спартак» в тупике. Тот «Спартак», что мы видим в матче с «Легией», до этого, что это?

— До матча с «Легией» я не видел, как «Спартак» играет, я видел только с «Легией». Я видел отрывки только с «Химками». Я старался сделать паузу в футболе, до этого футбола было как-то очень много. Что касается «Легии», то «Легию» я видел очень часто, потому для меня неудивительно, как она построила игру, как у себя в чемпионате, да и тренера я хорошо знаю, против которого я играл, когда он в «Погани» тренировал. Поэтому здесь у меня никаких сюрпризов не было. Если брать конкретный матч, то понятно, что «Спартак» на поражение не наиграл, так же, как и «Легия» не наиграла на победу.

Естественно, что «Спартак» мог до этого не доводить, забить. Но в футболе часто бывает, мы видели на второй день игру «Марсель» — «Локомотив», где был свой сценарий, который сложился только футбольному богу известно как. Не хотелось бы сейчас давать оценки. Хотелось бы сейчас успокоиться и дать клубу спокойно развиваться, тем более впереди дерби и еврокубковые матчи.

Матч «Спартак» — «Легия» прошел 15 сентября в Москве и завершился победой польского клуба со счетом 1:0.