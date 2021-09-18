В Госдуме назвали причину неудачного выступления российских команд в еврокубках

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских команд в еврокубках.

«К сожалению, это неделя не увенчалась успехом для наших команд. Я бы не назвал выступление наших клубов провалом. Все довольно неплохо играли. «Спартаку», честно говоря, просто не повезло. Очень порадовал «Локомотив». Ребята — молодцы, нашли в себе силы, оставшись в меньшинстве, забить гол серьезному сопернику. Что касается «Зенита», у них изначально было мало перспектив против «Челси». Причина всех наших неудач в еврокубках давно видна — это лимит. Если мы хотим играть на хорошем уровне на мировой арене, необходимо решить вопрос по поводу лимита на легионеров», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В матче первого тура группового турнира Лиги Европы «Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью (1:1).

«Спартак» на своем поле уступил польской «Легии» (0:1). А «Зенит» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл лондонскому «Челси» (0:1).