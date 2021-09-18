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В Госдуме назвали причину неудачного выступления российских команд в еврокубках

14:35
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских команд в еврокубках.

«К сожалению, это неделя не увенчалась успехом для наших команд. Я бы не назвал выступление наших клубов провалом. Все довольно неплохо играли. «Спартаку», честно говоря, просто не повезло. Очень порадовал «Локомотив». Ребята — молодцы, нашли в себе силы, оставшись в меньшинстве, забить гол серьезному сопернику. Что касается «Зенита», у них изначально было мало перспектив против «Челси». Причина всех наших неудач в еврокубках давно видна — это лимит. Если мы хотим играть на хорошем уровне на мировой арене, необходимо решить вопрос по поводу лимита на легионеров», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В матче первого тура группового турнира Лиги Европы «Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью (1:1).

«Спартак» на своем поле уступил польской «Легии» (0:1). А «Зенит» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл лондонскому «Челси» (0:1).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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