В Госдуме назвали причину неудачного выступления российских команд в еврокубках
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских команд в еврокубках.
«К сожалению, это неделя не увенчалась успехом для наших команд. Я бы не назвал выступление наших клубов провалом. Все довольно неплохо играли. «Спартаку», честно говоря, просто не повезло. Очень порадовал «Локомотив». Ребята — молодцы, нашли в себе силы, оставшись в меньшинстве, забить гол серьезному сопернику. Что касается «Зенита», у них изначально было мало перспектив против «Челси». Причина всех наших неудач в еврокубках давно видна — это лимит. Если мы хотим играть на хорошем уровне на мировой арене, необходимо решить вопрос по поводу лимита на легионеров», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
В матче первого тура группового турнира Лиги Европы «Локомотив» и «Марсель» сыграли вничью (1:1).
«Спартак» на своем поле уступил польской «Легии» (0:1). А «Зенит» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл лондонскому «Челси» (0:1).
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