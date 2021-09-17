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Черчесов: «Спартак создал себе проблемы в борьбе за еврокубковую весну»

12:48
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил поражение «Спартака» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с польской «Легией» (0:1).

«И у «Спартака», и у «Легии» есть проблемы в чемпионате, — приводит слова Черчесова legia.net. — В Москве все ждали победы, фанаты хотят, чтобы команда вернулась в строй. Они просто хотят побед. Однако сейчас счастлива «Легия». Эти три очка повышают шансы поляков сыграть в еврокубках весной. «Спартак» наоборот создал себе проблемы в борьбе за еврокубковую весну.

У «Спартака» хорошая статистика в матче с «Легией»? А что это дает? Да, были неплохие моменты, когда можно было угрожать воротам, но из этого ничего не вышло. Первые 45 минут они не были готовы забивать. Однако вратарь «Легии» особо и не вмешивался в игру. Он успокаивал оборону, подсказывал что-то партнерам, несколько раз сыграл на выходе, но тяжелой работы у него не было".

Напомним, Черчесов возглавлял «Легию» в сезоне-2015/16. В польском клубе он выиграл первые в тренерской карьере трофеи, в первый же сезон сделав золотой дубль (чемпионат и Кубок Польши).

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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