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Осимен, Хуанми, Райс и Гетце претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

12:34
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста игровой недели Лиги Европы.

На награду претендуют Виктор Осимен («Наполи», 2 гола), Хуанми («Бетис», 2 гола), Деклан Райс («Вест Хэм», 1 гол) и Марио Гетце («ПСВ», гол+пас). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Также голы Райса и Осимена претендуют на звание лучшего в первом туре Лиги Европы.

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Сергей Разин все материалы автора

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