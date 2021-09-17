Осимен, Хуанми, Райс и Гетце претендуют на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
12:34
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста игровой недели Лиги Европы.
На награду претендуют Виктор Осимен («Наполи», 2 гола), Хуанми («Бетис», 2 гола), Деклан Райс («Вест Хэм», 1 гол) и Марио Гетце («ПСВ», гол+пас). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Также голы Райса и Осимена претендуют на звание лучшего в первом туре Лиги Европы.
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