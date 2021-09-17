Полиция арестовала 12 человек после стычек фанатов «Лестера» и «Наполи»

Полиция арестовала 12 человек после стычек фанатов до и после матча Лиги Европы между «Лестером» и «Наполи» (2:2), сообщает, сообщает Football Italia.

До и после игры рядом со стадионом между болельщиками произошло несколько столкновений. Во время игры фанаты итальянской команды устроили потасовку с местной полицией и болельщиками команды соперника.

В следующем туре Лиги Европы «Лестер» на выезде сыграет с «Легией», «Наполи» примет «Спартак». Матчи пройдут 30 сентября.