История матчей до игры на Евро-2020.

Сборные России и Дании встретятся в третьем, решающем туре группового раунда чемпионата Европы вечером в понедельник, 21 июня.

Россияне в двух матчах в Санкт-Петербурге крупно уступили Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Футбол после омоложения состава с Сафоновым и Дивеевым, Головиным и Миранчуком вместе с результатом принес вопросы по содержанию, но главное — сборная в игре, а не в одной подборке мемов про мастерство Черчесова при открывании бутылочек. При этом команда осталась без такого нужного второго гола (и это заметно отразилось на раскладах). Датчане в двух матчах в Копенгагене уступили Финляндии (0:1) после трагедии и спасения Эриксена, а затем Шмейхель, Кьер и компания сильно сыграли с Бельгией (1:2). Лидера рейтинга ФИФА выручил выход быстро поправившегося после финала Лиги чемпионов Де Брейне (пас, гол и место в плей-офф досрочно).

Советская история

Сборные СССР и Дании провели 10 матчей, у советской команды — 9 побед и 1 поражение при разности мячей 33-9.

В мае и июле 1956-го сборные сыграли товарищеские матчи в Москве и Копенгагене. Будущие олимпийские чемпионы перед отборочными встречами Игр в Мельбурне дважды победили с хорошим перевесом и без особого восторга — 5:1 и 5:2, забивали Иванов, Сальников и Стрельцов, Ильин, Исаев и Татушин (подробности — в главе летописи Акселя Вартаняна).

Сборная СССР перед полуфиналом Кубка Европы-64 с Данией (3:0) 17 июня 1964 года в Барселоне. Фото —

17 июня 1964-го СССР и Дания встретились в полуфинале Кубка Европы в Барселоне на «Камп Ноу». Чемпионы дебютного Евро-60 с Яшиным в воротах победили всухую — 3:0, забивали Воронин, Понедельник и Иванов, причем из-за скромного уровня соперника футбол снова был признан не самым выдающимся (подробности — в главе летописи Акселя Вартаняна).

Анатолий Банишевский в матче Дания — СССР (1:3) 3 октября 1965 года в Копенгагене. Фото —

В июне и октября 1965-го сборные сыграли матчи отборочного турнира чемпионата мира в Москве и Копенгагене. Будущие полуфиналисты ЧМ-66 дважды победили — 6:0 и 3:1, в столице СССР четверка «защитников-однофамильцев» Хансенов не сдержала виртуозного Месхи и его товарищей, в столице Дании важными голами отметились Метревели и Сабо (подробности — в двух разных главах летописи Акселя Вартаняна).

В сентябре 1972-го СССР и Дания встретились во втором раунде футбольного турнира мюнхенской Олимпиады в Аугсбурге. Советская команда разгромила одно из открытий Игр — 4:0, один из мячей провел Блохин, но после поражения от Польши пределом стала бронза (подробности — в главе летописи Акселя Вартаняна).

В июне 1979-го и июле 1980-го сборные сыграли товарищеские матчи в Копенгагене и Москве. Советская команда дважды победила — 2:1 и 2:0, в первом случае вышла не самая дельная встреча в ходе провального отборочного цикла Евро-80, во втором — финальная проверка перед бронзовым турниром домашней Олимпиады, забивали Черенков и Газзаев (подробности — в двух разных главах летописи Акселя Вартаняна).

Ринат Дасаев (справа) и Мортен Ольсен перед матчем отбора ЧМ-86 Дания — СССР (4:2) в Копенгагене 5 июня 1985 года. Фото —

В июне и сентябре 1985-го СССР и Дания сыграли матчи отборочного турнира чемпионата мира в Копенгагене и Москве. На своем поле датчане одержали первую победу в противостоянии — 4:2, дубли в ворота Дасаева оформили яркие Элькьяер и Микаэль Лаудруп. В стотысячный «Лужниках» хозяева были скромнее — 1:0, единственный мяч во втором тайме забил Протасов. На ЧМ-86 в Мексику поехали обе команды, обе вышли в плей-офф с первых мест своих групп (в 1/8 финала советская сборная со скандалом проиграла Бельгии, но это уже другая история).

Дания — чемпион Европы-92. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Датская история

Дания — СНГ — 1:1 (1:0)

Голы: Кристенсен, 34 (1:0). Колыванов, 52 (1:1).

Дания: П. Шмейхель, Сивебекм, Нильсен (Пехник, 66), Ольсен, Андерсен, Кристофте (Ларсен, 69), Йенсен, Вильфорт, Поульсен (Мельбю, 46), Кристенсен, Б. Лаудруп (Франк, 74).

СНГ: Черчесов (Харин, 46), Цхададзе (А. Иванов, 41), Цвейба, О. Кузнецов, Шалимов, Михайличенко, Канчельскис, Алейников (Ледяхов, 59), Добровольский, Кирьяков (Д. Кузнецов, 46), Колыванов (Лютый, 65).

3 июня 1992 года. Копенгаген. Стадион «Брондбю». 5339 зрителей.

В заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата Европы встретились два его необычных участника. Сборная СНГ стала преемницей прошедшей отбор команды СССР и собрала представителей многих бывших республик, а Дания получила допуск на Евро-92 за неделю до начала турнира после дисквалификации Югославии и по легенде вышла из пляжного отпуска. В игре в Копенгагене команде СНГ удалось ответить на гол Кристенсена — датчанин воспользовался ошибкой с откидкой Цхададзе, а Черчесов не стал фолить на выскочившем сопернике.

«В этих условиях важно было, с одной стороны, сыграть достойно, чтобы вселить в ребят необходимую психологическую уверенность перед стартом, а с другой — ни в коем случае не выдать своих тактических задумок, которые мы собираемся использовать в Швеции, — сказал главный тренер «союзной» сборной Анатолий Бышовец и оценил уровень соперника. — Дания — очень хорошая команда, обладающая мощной атакой. Неплохо она действует и в обороне. В Швеции датчане не будут мальчиками для битья».

В финальном турнире команда Бышовца зарубилась с Германией (играла на первом крупном турнире после объединения, 1:1) и Нидерландами (0:0), а потом провалилась против Шотландии (по легенде вышла на матч после пьянки, 0:3). Дания вместе со Швецией в другой четверке опередила Францию с Англией, потом прошла голландцев, победила немцев и сотворила сказочную историю.

Андрей Аршавин в матче Дания — Россия (0:2) 29 февраля 2012 года в Копенгагене. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская история

Дания — Россия — 0:2 (0:2)

Голы: Широков, 4 (0:1). Аршавин, 45 (0:2).

Дания: Серенсен, Якобсен, Бьелланн, Кьер, Цимлинг (К. Поульсен, 76), Эриксен (Я. Поульсен, 67), Квист Йергенсен, Крун-Дели (Миккельсен, 46), С. Поульсен (Зильбербауэр, 70), Роммедаль (Шене, 46), Бендтнер (Юнкер, 63).

Россия: Габулов, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков (Глушаков, 63), Денисов, Дзагоев (Кокорин, 46), Зырянов (Д.Комбаров, 46), Аршавин, Широков (Билялетдинов, 70), Кержаков (Погребняк, 46).

29 февраля 2012 года. Копенгаген. Стадион «Паркен». 17 000 зрителей.

Два участника Евро-2012 сыграли на «Паркене» в последний день зимы — и состав команды Дика Адвоката в целом соответствовал основе на финальный турнир. Единственная потеря перед чемпионатом — Василий Березуцкий, а проблемная позиция — вратарская. Из-за травм в Копенгаген не приехала тройка голкиперов, которая в итоге отправилась в Польшу — Акинфеев, Малафеев и Шунин.

В том составе датчан наиболее опасны были Роммедаль, Бендтнер и Эриксен. В обороне не без нареканий действовал будущий капитан и железный игрок сборной Кьер. Россияне испортили сотый матч вратарю сборной Дании Соренсену: Аршавин и Широков организовали быстрый мяч, перед перерывом десятый номер гостей пробил голкипера обидным ударом. Празднуя гол, Аршавин побежал к Адвокату и получился яркий кадр: поцелуй тренера в лоб капитана, который той зимой вернулся из «Арсенала» в «Зенит» ради практики перед Евро.

«Конечно, гол был очень важен для меня! Я ведь не забивал за сборную больше двух лет. Вратарь, безусловно, ошибся, но и удар получился неплохим — я здорово вложился в мяч, и он полетел по такой траектории, которая обманула Серенсена, — сказал Аршавин. — Да, забег к Адвокату был импровизацией. Мне очень захотелось поблагодарить тренера за то, что он все время верил и продолжает верить в меня».

Вячеслав Малафеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Телевизионная история

В конце августа 2011 года случился громкий скандал из-за комментариев Дмитрия Губерниева о вратарях сборной. Голос биатлона вел студию на дерби ЦСКА и «Спартак» в Лужниках, в котором Акинфеев после столкновения Веллитона во второй раз в карьере получил травму крестообразных связок колена.

В перерыве Губерниев с использованием жестких формулировок и крепких выражений высказался о потере первого номера национальной команды и уровне его потенциального сменщика (как все поняли — Малафеева), также вспомнив историю гибели жены футболиста из Санкт-Петербурга. Имена не назывались. При этом если в телеэфире шла реклама, то на сайте компании трансляция не прерывалась — и выступление комментатора услышал не только его коллега Дмитрий Градиленко.

«Я говорил про вратаря сборной Дании. Там разве что-то было про вратаря «Зенита»?» — первая реакция Губерниева после вспыхнувшего скандала. В то же время Малафеев предложил комментатору пожертвовать деньги в школу вратарей, а когда не дождался прямых извинений, решил обратиться в суд. Весной 2016-го голкипер рассказал: «Выиграл суд у Губерниева. И простил его». Следом уже комментатор заявил: «Никто не держит за пазухой камней. Мы приятели».

На Евро-2012 Адвокат сделал ставку на Малафеева, оставив бронзового призера-2008 Акинфеева в запасе. Но история про путь сборной в Польше от яркой победы до горького поражения — не про вратарей.

Игроки молодежной сборной Юрий Жирков и Игорь Акинфеев в ноябре 2005 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Молодежная история

Грандиозный скандал в паре России и Дании случился на уровне молодежных сборных в стыковых матчах чемпионата Европы-2006. В ноябре 2005-го яркая команда с Акинфеевым, Жирковым, Быстровым и другими будущими звездами сборной провалилась по игре и не сдержалась на поле.

В ответной игре в Брондбю россияне после раннего мяча Жиркова быстро упустили перевес (1:3 после 0:1 дома) и в концовке собрали пять удалений. Автор единственного гола гостей после красной карточки предлагал свою футболку судье, Самедова выпроводили со скамейки запасных, а удаленный Быстров в телеинтервью разразился в адрес ирландца Келли цитатой: «Куда смотрит наше руководство?! Где все? Как можно назначить судью скандинава, который, можно сказать, из Дании? Как это возможно?» Президента РФС Виталий Мутко отреагировал на ситуацию коротко: «Это наше общее позорище».

История третьих матчей

Расклады Евро-2020 отрезают для России возможность проскочить в плей-офф в случае поражения, допустимая ничья — не самый надежный вариант, победа не гарантирована с учетом формы и настроения сделавших несколько ярких заявлений датчан. В Копенгагене на заполненном «Паркене» без своих болельщиков — для сборной это будет испытание.

У России сложные отношения с заключительными матчами в группах на крупных турнирах от ЧМ-1994 и Евро-1996 до ЧМ-2014 и Евро-2016. Есть одно красивое исключение — на чемпионате Европы в 2008-м. Детали этих турниров — в отдельном материале.