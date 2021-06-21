Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о решающей для нас встрече в Копенгагене.

Я не знаю, как именно в сборной проходит теория перед матчами, но искренне надеюсь, что разбор ошибок футболистов недолог и на нем не делается акцента. Датчане ведь пошли в психологическую атаку перед встречей в Копенгагене — все их обещания победить, так зацепившие нас, возникли не на ровном месте. Приободрить себя, настроить, с самого начала объявив «мы сильнее, мы обязательно возьмем три очка», — расчетливый ход. Поднятие самооценки.

Надеюсь, что в нашей команде ни страха, ни сомнений, ни излишнего внимания эта тема не вызовет. Потому что в понедельник россияне должны выйти на поле, понимая, что на ничью, устраивающую нас, они сыграть вряд ли способны. Хотя бы просто по статистике: пропущенные мячи стали в последние полтора года данностью, — и уповать с первых минут на 0:0 этому составу не стоит.

Да, нас устраивают два исхода — дележ очков со скандинавами выведет в плей-офф, но этого мало. Надо понять, как сборная будет забивать, как настраивается на матч. Много говорят о тактике, о схеме, но против датчан важно и другое. Не уступить ментально. Не зажаться — от стартового натиска, который обязательно последует; от трибун без своих болельщиков; от ощущения, что «надо во что бы то ни стало», что «играем за всю страну», что «на вас огромная ответственность».

Поэтому состав окажется максимально опытным и боевым, нет сомнений. Кудряшов вернулся в строй, Марио Фернандес тоже тренировался в общей группе — осталось только понять, кто займет место третьего центрального защитника, Баринов или Дивеев? Железнодорожник на Евро действует так самоотверженно, что есть риск получить ненужную желтую карточку. Армеец спокойнее, и к тому же это его позиция. Поэтому скорее Дивеев — исходя из логики. Но это, опять же, оборона. С которой все относительно понятно — с выбором исполнителей, потолком их возможностей, с ментальными качествами.

Средняя линия и атака — вот что действительно интересно. Мы уже видели на Евро, как очевидный фаворит не мог дожать соперника - Англия против Шотландии, Франция против Венгрии, Испания против Польши. Очевидно, что разница между слабым и сильным в этих парах более велика, чем между Данией и Россией.

Поэтому еще раз предположу, что все в Копенгагене решит характер. Не настрой - это разные вещи. В том, что наши выйдут на поле «Паркена», настроившись как следует, сомнений нет. Весь вопрос в том, как команда станет выглядеть под давлением и при разных обстоятельствах.

Есть и еще одна важная тема — Эриксен. Впервые перед матчем на этом турнире датчане говорят о самой игре, а не о своей звезде. Футболист выписан из клиники, этот эпизод, как и все, предшествующее ему, успели обсудить от и до. Единственная связанная с Кристианом сейчас тема — его возможное присутствие на стадионе. Всё. То есть скандинавы наконец полностью сосредоточены на футболе, а не на переживаниях. Еще один плюсик в их копилку.

Надеюсь, футболисты сборной России максимально изолировались от информационных потоков в эти дни. Поверить в подобное сложно, но если это удалось - честь и хвала. Потому что уже призывают Черчесова настраивать коллектив, зачитывая фразы представителей соперника о том, что они победят. Потому что потоком идет волна скепсиса — мол, Дания сильнее, наша игра невнятна.

Между тем у России отличный шанс на 2-е место — вариант попасть в плей-офф на вторую команду группы А Уэльс, равного нам. И такая возможность вписывается в доктрину, которая всеми обсуждалась перед началом Евро: против Бельгии ловить нечего, но Финляндию пройдем, а там уже и ничью с Данией зацепить должны.

Почему должны, как должны? Это не обсуждалось. Просто все пребывали в уверенности, что так будет. А сейчас почему-то уверены, что расклады перед выездом в Копенгаген не в нашу пользу.

Да нет, в нашу.

Главное, не испугаться, не дрогнуть. Будет рубка, нужно не дрогнуть. Играть смелее, на победу. Пусть и ничья нас устраивает.