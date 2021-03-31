«Как можно было назначить на игру с Данией судью-скандинава?!» Пять удалений, ярость Быстрова и Жиркова, бутылка и шар, брошенные в Акинфеева

Вспоминаем стыковой матч молодежек Дании и России в 2005 году, который завершился грандиозным скандалом.

Почему у нас дефицит защитников?

В своей отборочной группе чемпионата Европы-2006 молодежная сборная России заняла второе место, на 11 очков отстав от Португалии и по дополнительным показателям опередив Словакию. Для попадания на Евро подопечным Андрея Чернышова нужно было проходить в стыковых матчах Данию.

— Могли достаться Италия, Голландия, Германия, Франция, которые выделяются на фоне остальных. Но наш соперник тоже непрост. Датчане стали сильнейшими в группе, где дважды обыграли очень хорошую команду Украины. С учетом возраста игроков, которые выступают за молодежные сборные, есть основания говорить, что исход поединков может быть любым, — так Андрей Чернышов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Александром Бобровым оценил тогда итоги жеребьевки.

— Помогут ли молодежке Акинфеев, Быстров, Билялетдинов, Жирков, Сычев?

— Все, за исключением Дмитрия, будут привлечены на сбор. Сычев только восстанавливается после операции.

«Про основную сборную, которая не отобралась на чемпионат мира, вспоминать — вообще сыпать соль на раны. Но есть одна команда, позволяющая не предаваться беспросветному унынию. Это так называемая молодежка, в которой, если доверяться специалистам, сконцентрирована перспектива нашего футбола. Мы, конечно, можем относиться к их мнению скептически, потому что в прошлом часто слышали про многообещающих, да так мировыми звездами и не ставших игроков. Но факт остается фактом: такие люди, как Акинфеев, Жирков, Билялетдинов, Быстров, — реальный завтрашний день футбола России. Почему бы этим парням — а, скажем, армейцы уже познали вкус больших побед — не дерзнуть сейчас, на уровне молодежных команд?» — задавался вопросом «СЭ» в начале ноября 2005 года.

— Двадцать пять хороших футболистов, родившихся в 1983 году и позже, — много или мало для России? — спросили Чернышова накануне первой игры.

— С одной стороны, это два почти равноценных состава. Из этих ребят пять-шесть человек уже привлекались в первую сборную. С другой стороны, хотелось бы, чтобы выбор был шире. Особенно в линии обороны. В ней возникают определенные проблемы, связанные с тем, что наши футболисты этого амплуа не выступают за ведущие клубы. А те, кто пришел из первой команды страны, — игроки атаки. Впрочем, такова проблема нашего футбола в целом — в линии обороны мы испытываем дефицит хороших игроков.

— С чем это связано?

— В первую очередь с провалом после распада советской системы подготовки. С созданием частных клубов упор стал делаться на подготовку атакующих игроков, которые стоят дороже.

«К Саенко есть претензии»

В домашнем матче, который проходил в Краснодаре, Чернышов выбрал схему с одним нападающим. В атаку он отрядил полузащитника «Нюрнберга» Ивана Саенко, который по большому счету ничего в той встрече не показал. После игры специалисты полагали, что, возможно, стоило раньше выпустить на поле Александра Бухарова, которому пару раз удалось продавить рослых скандинавов. Гол, забитый гостями на 60-й минуте, так и остался единственным в игре.

«Наша команда играла кто в лес, кто по дрова, — грустно резюмировал обозреватель «СЭ». — На фоне датчан, менее талантливых, зато назубок знающих, что и когда им нужно делать, мы смотрелись какой-то Грецией до Рехагеля — техника ради техники, неорганизованный беспорядок, и все это — под знаком ее величества Бессмысленности. Плана на игру, казалось, не было вовсе. Выходило так, будто встречались две команды КВН, одна из которых демонстрировала тысячекратно отрепетированное домашнее задание, а другая судорожно импровизировала на ходу. Оправдывать вторую приходом новых артистов нельзя хотя бы потому, что при старых, месяц назад, было еще хуже».

При этом к звездным «пришельцам» из первой сборной особых претензий не возникало. Они не филонили, не показывали всем своим видом, что снизошли до молодежки. И если даже у Быстрова не пошла фирменная игра, то его самоотдача была на высшем уровне. Жирков и Билялетдинов порой заигрывались, но были столь же настойчивы и техничны, как в ЦСКА и «Локо». Тогда как Акинфеев ни в чем не уступал себе армейскому, пару раз вытащив мертвые мячи.

— Почему вы на своем поле играли с одним форвардом, в то время как датчане — с двумя? — спросили Чернышова после финального свистка.

— Рассчитывал на большую группу полузащитников атакующего плана, влившихся в команду. Они должны были помогать Саенко из глубины поля.

— Почему вы не заменили его раньше?

— Да, к Саенко есть претензии, я ожидал от него другой игры. Но надеялся, что все-таки сработает старая связка Саенко — Лебеденко, ранее достаточно эффективная. Не получилось — датчане нам многого не позволили.

— Самое главное — мы позволили датчанам забить гол на нашем поле, — констатировал Акинфеев. — Свои же хорошие моменты упустили. Датчанам повезло больше. Впрочем, что уж скрывать: и у них возможностей хватало. Перекладина в первом тайме, еще несколько опасных атак и до, и после перерыва. У соперников есть один козырь: игроки проходят центр поля, следует пас на фланг, а оттуда идет очень острая передача. Каждый четко знает свою роль. Да и ростом наших превосходят...

«Просто нет слов, как команда играет в обороне...»

ЧЕ-2006. Молодежные сборные. Ответный стыковой матч

Дания (мол.) — Россия (мол.) — 3:1 (2:1)

Голы: Жирков, 2 (0:1). М.Расмуссен, 8 (1:1). Бергвольд, 16 (2:1). Каленберг, 62 — с пенальти (3:1).

Дания: Эллегорд, Кильдентофт, Андреасен, Трост, Педерсен, Вюрц, Бергвольд, Кампер (Я.Поульсен, 69), Лоренцен, Каленберг (С.Поульсен, 77), М.Расмуссен.

Россия: Акинфеев, Черногаев, Набабкин, Шешуков, Нахушев (Гильмуллин, 39), Быстров, Павленко, Денисов (Бухаров, 65), Билялетдинов, Жирков, Самодин.

Наказания: Жирков, 32. Андреасен, 33. Нахушев, 34. Черногаев, 45+2. Акинфеев, 61. Павленко, 65. Трост, 70. Бухаров, 77. Быстров, 82 (предупреждения). Жирков, 83. Быстров, 83. Черногаев, 88. Самедов, 88 (запасной игрок). Бухаров, 90 (удаления).

Судья: Келли (Ирландия).

Голевые моменты — 8:3.

Удары (в створ ворот) — 14 (8, 1 — штанга): 11 (7).

16 ноября. Брондбю. Стадион «Брондбю». 11 216 зрителей (вмещает 26 000). 0 градусов.

Первый матч — 1:0.

Ответная игра завершилась грандиозным скандалом. Чернышов сделал сразу несколько замен в основном составе. Так, на правый фланг защиты вышел Сергей Черногаев, в центр полузащиты — Александр Павленко, а в нападение — Сергей Самодин.

И ведь все для россиян началось сверхудачно. Быстров продрался по правому флангу, выкатил классный пас Самодину, с непростым ударом которого справился голкипер хозяев. Однако первым на добивании оказался Жирков. 0:1 на 2-й минуте!

А дальше стали сказываться наши проблемы в защите, о которых Чернышов говорил еще перед первым стыком. Сначала крайне неуклюже в своей штрафной сыграли Шешуков и Нахушев, позволив Расмуссену расстрелять Акинфеева с линии вратарской. А затем Черноговаев потерял позицию справа в защите, и Бергвольд неотразимо пробил в дальний угол. Как итог — 2:1 в пользу хозяев к 16-й минуте...

«Просто нет слов, как команда играет в обороне, — недоумевал комментатор матча Илья Казаков. — И дело не в физическом состоянии, оно отличное. Но вот тактически наши защитники выглядят просто беспомощно...»

До перерыва россияне могли сравнять счет. Жирков с левого фланга вырезал шикарную передачу на Денисова, но тот в ближнем бою не переиграл Эллегора.

«Если бы бильярдный шар попал Игорю в голову, убил бы его»

По большому счету ирландский арбитр Аллан Келли был незаметен до середины второго тайма. Неоднозначная ситуация случилась на 62-й минуте. Акинфеев в своей штрафной вел жесткую верховую борьбу с соперником. И когда эпизод уже был отыгран, Игорь зачем-то ударил датчанина по ноге. Мяч к тому времени находился в районе центрального круга, но ирландский рефери вдруг остановил игру, предъявил Акинфееву желтую карточку и назначил пенальти в наши ворота. Каленберг развел мяч и голкипера ЦСКА по разным углам. 3:1.

«Эпизод с пенальти разбирать сложно, — писал в тот вечер специалист «СЭ» по судейству Александр Бобров. — Оператор, снимавший матч, следил за мячом. На видеоповторе, концовку которого я видел на мониторе в ложе прессы, можно было углядеть движение Акинфеева, пытавшегося ударить ногой датчанина».

— Из Дании сын вернулся подавленным? — спросил корреспондент «СЭ» отца Акинфеева Владимира в конце декабря 2005 года, когда Игоря признали лучшим молодым игроком страны.

— Как и вся сборная. Ребята прилетели в ужасном настроении, а здесь журналисты принялись добивать. Но Игорь уже привык к постоянному психологическому прессу. И, кстати, не только к психологическому. Знаете, мне страшно, когда сына монетами и зажигалками закидывают, — помню, в Португалии пришлось туго, когда с «Порту» играли. Много набросали. Но самое ужасное было как раз в Дании.

— Что-то особенное метнули?

— Стеклянную бутылку из-под кока-колы. Совсем близко упала. А еще бильярдный шар бросили — он сантиметрах в двадцати от Игоря пролетел. Попали бы по голове — убили бы. Сын мне потом сказал: «Я из-за этого шара больше назад смотрел, чем на поле...»

Жирков протянул судье футболку: «Играй сам»!

Нервы у россиян окончательно сдали после того, как Бухаров преобразовал в гол великолепный пас Жиркова, который тот выполнил ударом через себя. Но судья на линии зафиксировал офсайд. Разъяренный армеец сорвал с себя футболку и протянул помощнику арбитра: «На, сам играй!» За это Юрий получил вторую желтую карточку и покинул поле. Тут же Быстров атаковал Келли, явно используя ненормативную лексику. Арбитр показал ему прямую красную...

«Безобразное поведение игроков нашей молодежки! — писал корреспондент «СЭ». — Здесь безоговорочно лидирует новый «золотой мальчик» отечественного футбола спартаковец Быстров. Вместо того чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, хавбек учил жизни главного арбитра. На 39-й минуте Келли потребовал от Быстрова прекратить выпрашивать желтые карточки для датчан. На 61-й минуте экс-зенитовец активнее всех пытался переубедить судью, назначившего 11-метровый удар (предупреждения Быстров вновь избежал). На 70-й минуте после фола на полузащитнике нашей сборной рефери усмирил было желающих разобраться с обидчиком спартаковца. Но вскочивший с газона Быстров бросился в гущу игроков и вновь накалил обстановку. Минутой позже спартаковец жестами попытался оспорить очередное решение Келли. То же самое он повторил тремя минутами спустя. На 77-й минуте опять Быстров давал советы арбитру, ошибочно наказавшему Бухарова. Через пять минут он же чересчур рьяно спорил с помощником судьи и получил запоздалое предупреждение. Почти сразу после этого эпизода и удаления Жиркова Быстров догнал Келли, толкнул его и тут же заработал удаление (прямая красная карточка без предъявления второй желтой)».

Интрига в матче была убита. Однако до финального свистка наши молодые футболисты умудрились схлопотать еще три (!) удаления. Бухаров и Черногаев за откровенно грубые фолы, а Самедов — за неспортивное поведение на скамейке запасных.

После игры Быстров буквально бушевал, подарив футбольной общественности фразу на долгие годы:

«Куда смотрит наше руководство?! Где все? Как можно назначить судью скандинава, который, можно сказать, из Дании? Как это возможно?»

Президент РФС Виталий Мутко ответил хавбеку довольно быстро и лаконично: «Это наше общее позорище».

«Посоветовал Быстрову учить географию»

Через три дня после игры в Копенгагене в редакцию «СЭ» позвонил Юрий Жирков:

— Очень переживаю по поводу случившегося в Дании во время матча молодежных сборных, — заявил Юрий. — Хочу извиниться за несдержанность перед болельщиками и руководством нашего футбола. Был не прав, подвел команду. Обещаю, что подобное никогда не повторится.

Андрей Чернышов: «Беру вину на себя»

В декабре 2005 года Мутко дал развернутое интервью «СЭ», где коснулся и молодежной сборной:

— Известно ли, какие сроки дисквалификации получат за матч молодежки в Дании Жирков и Быстров, чьи наказания распространяются на матчи национальных сборных?

— Жирков точно пропустит одну игру — он получил вторую желтую карточку, и вопрос тут закрыт. С Быстровым сложнее. Жесткую позицию занял ирландский арбитр Келли — тот самый, которого Быстров в интервью назвал «скандинавом» (я, кстати, потом посоветовал ему учить географию). В рапорте в УЕФА он написал, что Быстров толкнул его в грудь, нанес даже травму локтевого сустава. Мы показали дисциплинарным органам видеозапись, которая свидетельствует, что особого толчка там не было. Вообще сделали все возможное, чтобы смягчить участь наших игроков на международной арене. Сообщили, что освободили тренера, не справившегося со своими обязанностями, наказали руководителя делегации, принесли извинения Федерации футбола Дании. О том, наконец, что клубы провели серьезные беседы со своими провинившимися футболистами. Я лично был в ЦСКА, когда проходила такая беседа с Жирковым.

— По вашей информации, клубы оштрафовали игроков за случившееся в Брондбю?

— Да, и не символически.

P.S. Сегодня молодежная сборная России сыграет с Данией решающий матч за выход из группы. Начало — в 19.00.