Черчесов рисковал пойти по пути Слуцкого на Евро-2016. Но снова переиграл всех хейтеров

Победу над Финляндией (1:0) сборной России принесли неожиданные перестановки в составе.

Станислав Черчесов — упрямый тренер. Можно даже сказать — упертый. В хорошем смысле этого слова, разумеется. Все пять лет его работы в сборной России складывалось ощущение, что Станислава Саламовича совершенно не волнует то, что о нем и команде говорят и пишут. Более того, он сам воспитывал журналистов и определял повестку — «не товарищеский матч, а контрольный», «в нашем лексиконе нет слова «проблема» ну и так далее.

Классический случай — ситуация с Игорем Денисовым перед домашним ЧМ-2018. Все кому не лень требовали включить в заявку на тот момент капитана «Локомотива», который привел железнодорожников к первому за 14 лет чемпионскому титулу. Черчесов остался непреклонен. Да, там имел место личный конфликт, и, зная специфический взгляд Денисова на окружающий мир, не факт, что Игорь принял бы приглашение, даже если оно последовало бы.

Да и после этого Черчесова регулярно спрашивали о тех или иных персоналиях применительно к сборной — в основном, конечно, об отсутствии того или иного игрока в составе. Чаще всего главный тренер разъяснял свою позицию, как, например, в случае с Александром Соболевым — тому вначале нужно было разрешить свой конфликт с Артемом Дзюбой. Иногда злился, как на Дмитрия Губерниева с его вопросом про Матвея Сафонова и ответом про внебрачного сына.

Но в любом случае Черчесов стоял на своем и поступал так, как считал нужным. И как мантру повторял, что все должно быть плавно, естественно и постепенно.

Но когда стал известен стартовый состав на Финляндию, показалось, что тренер все-таки прогнулся. Вы хотели Сафонова, а не Антона Шунина, — пожалуйста. Просили Алексея Миранчука — нате, держите. Требовали убрать из основы Андрея Семенова после катастрофического перформанса с Бельгий — не вопрос. При том, что тот же Шунин позиционировался как первый номер, а про Семенова можно было подумать, что он тоже чей-то внебрачный сын, поэтому его позиции в национальной команде настолько прочны.

Плавно, естественно и постепенно? А в итоге на решающий матч Евро-2020 Россия вышла с вратарем, для которого это всего вторая встреча в составе национальной команды и первая в старте, и с центральным защитником, который еще пару недель назад рассматривался как резервист.

Это уже успели сравнить с поведением Леонида Слуцкого перед игрой с Уэльсом на ЧЕ-2016, когда его тоже все вокруг донимали советами поставить того или иного футболиста. Слуцкий поддался — с первых минут одновременно вышли Мамаев, Широков, Глушаков, Смолов, Кокорин... Чем это закончилось — известно.

Для Черчесова все сложилось иначе. Сафонов отыграл на ноль, проведя 90 минут уверенно и спокойно, пусть ему и не требовалось стоять на голове, выдавая сейв за сейвом.

Миранчук оказался тем, кто, как принято говорить в таких случаях, сделал разницу. Хорошие моменты возникали и у Александра Головина, и у Рифата Жемалетдинова, и у Далера Кузяева — нужно только их исполнять. Но сделал этот лишь Миранчук.

Игорь Дивеев тоже не провалился и пару раз заблокировал удары Теему Пукки, отмазавшись, за, на мой взгляд, неуместную реплику после Бельгии — мол, она ничем не удивила.

Черчесов рискнул — и победил. Правда, пока только Финляндию.