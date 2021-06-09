Убивал ли судья нашу сборную в матче с Бельгией на чемпионате мира-86? Подробности скандального матча

Как сборная СССР проиграла Бельгии в 1/8 финала в Мексике.

12 июня сборная России сыграет на Евро-2020 с Бельгией.

Один из самых памятных матчей с этой сборной случился на ЧМ-1986. Многие до сих пор считают, что сборная СССР проиграла Бельгии в 1/8 финала из-за грубейших ошибок (возможно, предвзятых) шведского судьи Фредрикссона. «СЭ» два года назад попытался разобраться, убивал ли скандинав команду Валерия Лобановского? Вот выдержки из того материала.

СССР — Бельгия — 3:4

Голы: Беланов, 27 (1:0). Шифо, 55 (1:1).Беланов, 69 (2:1). Кулеманс, 75 (2:2). Демоль, 101 (2:3). Классен, 108 (2:4). Беланов, 110 — с пенальти (3:4).

СССР: Дасаев, Баль, Бессонов, Кузнецов, Демьяненко (к), Яремчук, Яковенко (Евтушенко, 78), Алейников, Рац, Заваров (Сергей Родионов, 72), Беланов.

Бельгия: Пфафф, Геретс (ван дер Эльст, 112), Грюн (Клейстерс, 99), Демоль, Ренкен, Веркаутерен, Вервоорт, Шифо, Вейт, Класен, Кулеманс (к).

Детское разочарование Титова

«Первый чемпионат мира, который я помню, 1986 год. Сумасшедшая победа над Венгрией в стартовом матче — 6:0. Между тем тогда эта команда была практически уровня сборной СССР и числилась в фаворитах турнира. И вдруг — такой разгром! Все ждали успеха и в плей-офф. А там случился, конечно, сумасшедший матч с Бельгией. Помню, как сегодня, голы и в наши ворота из сумасшедших офсайдов . Политика тогда играла огромную роль. Нас тогда засудили? Да».

Так в одном из интервью высказывался экс-капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов. Думаю, с ним согласится большая армия любителей футбола.

Эта сборная СССР вполне могла дойти до финала чемпионата мира-1986. После группового этапа именно команду Валерия Лобановского называли чуть ли не главным фаворитом мексиканского турнира. Судите сами. В стартовом матче наши футболисты буквально разнесли в пух и прах венгров — 6:0. Затем последовала ничья с чемпионами Европы французами, ведомыми самим Платини, — 1:1. Наконец, в третьей встрече с канадцами тренерский штаб решил дать отдохнуть ключевым игрокам. Тем не менее была одержана победа на классе — 2:0.

В 1/8 финала мы вышли на Бельгию. Все уже предвкушали четвертьфинал с приставкой «супер»: СССР — Испания. Но... Фамилия шведского судьи Фредрикссона, засчитавшего два неоднозначных гола соперников, надолго запомнилась болельщикам. Однако стоит ли вешать всех собак на скандинава?

До сих пор обсуждают оба гола бельгийцев в основное время. И если по забитому мячу Шифо нет полной уверенности, что арбитр проморгал или не захотел увидеть «вне игры», то первое впечатление после взятия ворот Кулемансом — вопиющий, километровый офсайд! Ведь форвард стоит в штрафной Дасаева практически в гордом одиночестве! В итоге счет тогда стал равным — 2:2.

Ринат Дасаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дасаев: Кулеманс забивал из метрового офсайда

Советских защитников смутил испанский лайнсмен. Санчес сначала поднял флажок, но спустя пару секунд его опустил. Этого мгновения, возможно, хватило, чтобы подопечные Лобановского «выключились» из эпизода (во всяком случае, игроки обороны сетуют именно на это). Но главный арбитр Фредрикссон свистка не дал.

Так и появилась версия о том, что испанец не хотел, чтобы его национальная сборная в четвертьфинале попала на СССР.

— Первый-то гол бельгийцев был сомнительный, а второй они вообще забили из метрового офсайда, — утверждал вратарь сборной Советского Союза Ринат Дасаев. — Боковой судья сначала поднял флажок, потом опустил, и гол засчитали. Это нас надломило. Боковой — испанец — поначалу нормально судил, а потом — эти ошибки, которые определили результат . Может, он думал, что в следующем раунде мы выйдем на испанцев, которых можем обыграть...

С ним солидарен и защитник Владимир Бессонов: « Все было как в дурном сне: Кулеманс, которому верхом по дуге был послан мяч, находился примерно в метре за моей спиной. Чтобы его положение «вне игры» стало еще более явным, я сделал несколько шагов вперед. Когда капитан бельгийцев принимал мяч, боковой арбитр Санчес моментально взметнул вверх флажок, фиксируя офсайд. Но Кулеманс, словно зная, что Фредрикссон не обратит на это внимания, точно пробил. Шведский судья спокойно показал на центр. А Санчес поспешно опустил флажок...

А вот другой наш защитник — Олег Кузнецов — спустя много лет после печального матча подошел к разбору эпизода самокритичнее.

— Пусть и говорят, что нам забили мячи из «вне игры», но дело не только в этом, — заметил экс-игрок киевского «Динамо». — Главное — другое: в таких поединках ключевую роль играют индивидуальные погрешности игроков. И мы допускали ошибки.

— Как забивал Кулеманс? — продолжал Кузнецов . — Из глубины поля последовала передача по воздуху в сторону ворот сборной СССР. Наши игроки попытались сделать искусственное положение «вне игры». Мячом тем временем овладел Кулеманс. Было полное впечатление, что он находился в явном офсайде, хотя телекартинка из-за длины передачи не дает возможности установить доподлинно. Но мнение — «вне игры» было — подтвердил и судья на линии испанец Санчес, подняв флаг . Наши игроки, заметив это, остановились.

Валерий Лобановский. Фото Игорь Уткин, —

Тренер бельгийцев указывал на беспечность игроков Лобановского

Журналист и друг Валерия Лобановского Александр Горбунов в книге «Лобановский», вышедшей в серии «ЖЗЛ», пишет, что бельгийский тренер Ги Тис еще до чемпионата мира-86 обратил внимание своих подопечных на беспечность советских футболистов и подметил в их поведении занятную особенность: не дожидаясь решения судьи, игроки часто останавливались и смотрели на арбитра. Иногда даже могли взять мяч в руки. В итоге бельгиец попросил своих футболистов доигрывать каждый эпизод до конца — вне зависимости от того, был ли сигнал арбитра или нет: «Пусть даже вам покажут желтую карточку за удар по воротам после свистка».

К сожалению, установка Ги Тиса сработала... И это при том, что Лобановский перед игрой напоминал футболистам, что произошло в той же Мексике в 1970 году в матче СССР — Уругвай: наши игроки были уверены, что мяч покинул пределы поля и стали сигнализировать об этом судье. Свисток промолчал, а южноамериканцы забили единственный в том матче гол.

Сам же автор «резонансного» эпизода Кулеманс так до конца и не прояснил ситуацию (может быть, испугался, а возможно, действительно не смог составить четкого впечатления по видеозаписи).

— Скажу честно, при получении мяча у меня также промелькнула мысль: а не нахожусь ли я в положении «вне игры»? — впоследствии признавался бельгиец. — Но я решил сначала пробить, а там будь что будет. Арбитр мяч засчитал. Сейчас техника дошла до такого уровня, что можно разглядеть любую мелочь, а в наше время мы могли посмотреть повтор лишь с нескольких ракурсов. Если с одного казалось, что положение «вне игры» было, то с другого казалось иначе.

Лобановский: Хотел посмотреть в глаза судье, но он их опустил

А что же Лобановский? На пресс-конференции после поражения он не стал «разносить» арбитров.

— В таких напряженных встречах победа обычно приходит к тем, кто реже ошибается, — подчеркнул украинский специалист. — К сожалению, именно наши игроки допустили ряд грубейших промахов в обороне, повлиявших на исход матча. На мой взгляд, сборная СССР имела больше шансов на успех, но, как вы сами могли убедиться, в футболе случается всякое.

— Как вы оцениваете ситуацию, в которой бельгийцы забили второй гол? Ведь судья на линии поднял флаг, сигнализируя о положении «вне игры» у игрока сборной Бельгии? - задали вопрос Лобановскому.

— Я бы не хотел акцентировать внимание на этом моменте. Поэтому скажу так. Наши игроки не имели права, заметив сигнал арбитра на линии, останавливаться и прекращать игру без свистка судьи в поле. Это была одна из тех грубых ошибок, о которых я упоминал. Игрой в целом мы остались довольны. Повторю еще раз: лишь грубые ошибки свели на нет усилия всей команды.

Впрочем, во время игры Лобановский гораздо эмоциональнее отреагировал на действия испанского лайнсмена. " После этого эпизода я впервые, пожалуй, в своей тренерской практике не выдержал и подошел к кромке поля. Чтобы просто посмотреть в глаза испанскому судье. Он их опустил", — впоследствии воспоминал Валерий Васильевич.

Бутенко: Мы никогда не узнаем, был ли Кулеманс в офсайде...

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12.25 — первый гол Шифо

16.04 — второй гол Кулеманса

И все-таки ошибся ли Фредрикссон с его ассистентом? Забивали ли Шифо и Кулеманс из явного офсайда? Спустя более 30 лет корреспондент «СЭ» попросил пересмотреть и разобрать эти спорные эпизоды известного в прошлом отечественного судью Андрея Бутенко.

— Первое, что я хочу сказать. По-моему, в 1986 году на линии помощниками главного судьи выступали арбитры, которые работали еще и в поле. И шведу Фредрикссону помогал испанец Санчес. Утверждать, что тогда институт судей на линии выглядел убедительно, я не могу, — заметил Бутенко.

— Почему?

— Потому что тогда далеко не все судьи в поле могли эффективно работать на линии.

— Перейдем к голу Шифо.

— Давайте. В этом эпизоде я утверждаю, что никакого положения «вне игры» у бельгийца не было! Почему? Посередине штрафной площади сборной СССР один из защитников перекрывал Шифо. И во время паса видно, где ноги бельгийца, а где находится наш защитник — слева от 11-метровой отметки. Шифо располагается в абсолютно правильной позиции. Игроки обороны действовали как-то аморфно. Они просто смотрели, как летит мяч, а Шифо двигался к нему навстречу. Так что гол забит абсолютно правильно.

— Как быть тогда с голом Кулеманса?

— Мы никогда не узнаем, был он в офсайде или нет.

— Вот как?

— Нет полной картинки. Пас дается из центра поля. Но на повторах не видно, где в этот момент расположился Кулеманс. Бросается в глаза интересный факт. Санчес поднял флаг, когда мяч только подлетал (подчеркиваю — подлетал) к Кулемансу, а не когда тот его остановил. И здесь я могу предположить, что испанский лайнсмен реагировал не на Кулеманса, а на его партнера, который находился ближе к боковому судье.

— Почему он тогда сразу опустил флажок?

— Наверное, увидев, что мяч попадает к Кулемансу, который, возможно не был в офсайде, он и опустил флаг. При этом смею вас уверить, что действия Санчеса не повлияли на наших защитников, потому что Кулеманс находился абсолютно один. Ближе к нему, кажется, располагается Бессонов, который, возможно, пытался сделать искусственный офсайд. Считаю, он просто остановился, так как понимал, что бельгийца уже не догнать.

— Однако наши защитники в один голос утверждают, что испанский лайнсмен своим «маневром» с флажком их дезориентировал...

— Не соглашусь. Могу утверждать, что защитники сборной СССР уже были «отыграны» в том эпизоде. Даже если бы испанец не поднял флаг, они все равно никак бы не успели... Посмотрите, какое расстояние между Кулемансом и Бессоновым. Да это почти пять метров! Бельгиец хорошо принял длинный пас и сразу пробил по воротам. А Бессонов просто понял: зачем бежать? Бесполезно. Я не имею права обвинять Фредрикссона и Санчеса в предвзятости — нет оснований говорить, что они убили команду СССР.

Судья Эрик Фредрикссон.

Демьяненко: Все боялись СССР, поэтому нас и остановили...

В дополнительное время бельгийцы откровенно выглядели предпочтительнее. Воспользовавшись несогласованностью наших защитников, Демоль и Классен забили два мяча. Мы ответили реализованным Белановым пенальти. Уже на последней минуте Евтушенко едва не перехитрил вышедшего из ворот Пфаффа, но... Сборная СССР, считавшаяся одним из фаворитов турнира, поехала домой.

Некоторые специалисты впоследствии подвергли сомнению решение Лобановского выставить на предыдущую игру с канадцами практически запасной состав. Они выражали беспокойство: а не снизится ли игровой тонус лидеров в силу длительного отсутствия практики. Возможно, это и сказалось в овертайме — банально не хватило сил, и мы получили два мяча в свои ворота.

— Основное время завершилось вничью — 2:2. Даже если предположить, что Кулеманс забил из офсайда (хотя я этого не утверждаю), но дальше-то два гола мы как получили?! — задавался вопросом Андрей Бутенко . — Наблюдается полный развал в центре обороны. Вот вспомните. Защитники откровенно недоработали. Или вы хотите сказать, что судейская бригада останавливала наши атаки? Сколько было нереализованных моментов? Много... Ну реализуй из шести хотя бы две атаки. И все! Наша победа. А люди ставят во главу угла не наши проблемы и катастрофические ошибки в обороне, а почему-то судей. Какой можно сделать вывод? Возможно, Санчес ошибся со вторым голом Кулеманса. Возможно! В одном голе из четырех... Повторяю, в одном — из четырех.

— Почему тогда все эти годы нам говорили, что Фредрикссон «убил» сборную СССР в матче с бельгийцами?

— Мне кажется, это пошло сразу от Котэ Махарадзе, который комментировал матч. Он же во время репортажа сказал, что Шифо и Кулеманс были во «вне игры». Но Махарадзе смотрел по конечному результату... При просмотре видеозаписи все не так очевидно. Изначально было обидно, что мы проиграли команде, которая по потенциалу нам уступала. У нас тогда была просто сумасшедшая сборная. А потом где-то бельгийцам повезло, где-то мы сдали. И сваливать все на судей, которые якобы отвинтили нам голову, достаточно удобная ширма. Но это не так!

Ринат Дасаев не спорит с Бутенко , указывая на ошибки своей обороны и в то же время не снимая вины и с себя.

— В овертайме мы пропустили дважды: ошиблись Баль и Рац, который не добежал до своего опекуна, — вспоминал спартаковец . — Но все равно — во всех голах виноват я... У моей мамы была присказка. Однажды я пришел домой после игры. Мама: «Как сыграли?» — «3:1 выиграли. Что такая грустная?» — «Опять пропустил?» — «Да я не виноват. Мячи неберущиеся». — «Вратарь всегда виноват». Я потом понял: нет неберущихся мячей. То ты неправильно позицию занял, то неправильно выпрыгнул, то неправильно побежал.

Но все-таки главной причиной поражения Дасаев считал необъективное судейство: " В прессе сборную не хаяли. Я бы не сказал, что это был наш провал. Это был провал судей. Если бы не арбитры, мы бы прошли дальше. После поражения в 1/8 финала нам сказали: «Вы не волнуйтесь, вся команда остается. Готовьтесь к чемпионату Европы». Там уж мы выстрелили, дошли до финала".

Серьезной критике сборная действительно не подверглась. Но ведущие советские спортивные журналисты Лобановского покусали.

Олег Кучеренко в своем отчете о матче намекнул на тактическую однобокость Лобановского, отсутствие у него плана Б.

— Наша сборная здесь, на мировом чемпионате, эффектно использовала один и тот же тактический прием — с первых же минут мощной, скоростной и маневренной игрой постараться ошеломить соперника, — утверждал журналист. — Крупное поражение венгров, как мы знаем, насторожило французскую сборную, которая в какой-то степени нашла противоядие против этого хода, выразившееся в четком и надежном построении обороны большим числом футболистов. Бельгийцы, не мудрствуя лукаво, взяли на вооружение тот же прием. Они постарались перекрыть все возможные направления перемещения наших игроков к их воротам и в общем-то преуспели в этом. Свое главное преимущество в скорости сборная СССР никак не могла использовать, поскольку нашим игрокам просто не удавалось, что называется, разбежаться.

Анатолий Демьяненко усмотрел в «злодействе» Фредрикссона политический заказ.

— До сих пор занозой сидит в памяти игра 1/8 финала с бельгийцами, которую мы поиграли... — вспоминал киевлянин. — Судья два гола подарил сопернику. Обидно было. Тогда все боялись Советский Союз, к соцстранам сами понимаете, как относились. На многих турнирах чувствовалось, что не хотят, чтобы мы смогли далеко зайти, поэтому и тогда остановили раньше...

В пользу версии Демьяненко говорит тот факт, что на чемпионате мира 1990 года тот же Фредрикссон судил матч группового турнира СССР — Аргентина и не заметил (или не захотел увидеть), как Марадона выносил мяч рукой с линии ворот после удара Олега Кузнецова...

Ян Кулеманс.

Колосков: Заговор против сборной СССР? Полная чушь!

Гораздо прозаичнее выглядит вердикт злого гения сборной СССР Кулеманса : «Сыграй в полную силу советские футболисты, никакой судья не помешал бы им добиться результата. В общем, основная причина проигрыша сборной СССР — в недооценке соперника».

Бывший глава Федерации футбола СССР Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» в марте 2019 года отмел гипотезы о заговоре против нашей сборной.

— Что, значит, вопиющие офсайды? — переспросил Колосков. — Офсайд он либо есть, либо его нет (улыбается). Так что на эту тему рассуждать бессмысленно. Никаких офсайдов в матче с Бельгией не было! Все голы соперники забили правильно.

— Уверены?

— Почему я так говорю? Я сам был на той игре, а после матча заходил в нашу раздевалку. И Лобановский там устроил разнос, кажется, Бессонову — за то, что тот немного задержался с выходом и мы не создали искусственный офсайд. Вот и весь сказ. Для меня этот вопрос давно закрыт. Все голы — чистые!

— Почему тогда проиграли?

— Считаю, Кулеманс провел очень приличный матч. Многое решило его исполнительское мастерство. Плюс мы сами не реализовали свои моменты...

— Как относились к разговорам о том, что нашу сборную «сливали», так как не любили СССР?

— Теория заговора — полнейшая чушь! Я был руководителем делегации, в то время являлся членом исполкома ФИФА. Никто бы не посмел плести интриги против нашей команды. Все было по игре... Ведь никто же нам не мешал разнести венгров — 6:0, потом сыграть вничью с французами — 1:1. А с Бельгией — все по делу. Да, наверное, немного не повезло. Но это футбол. Такие несчастья в нем случаются...

— Как так получилось, что все тот же швед Фредрикссон судил нас на ЧМ-90 в матче с Аргентиной и не заметил игру рукой Марадоны в своей штрафной?

— А как мы могли повлиять на назначение? Решение принимал судейский комитет. Независимый орган. Никто из руководителей ФИФА не мог на него давить, просить назначить на игру того или иного рефери. Иначе это бы сразу стало достоянием общественности...

Я, кстати, был председателем оргкомитета Олимпиады в Сеуле в 1988 году. Но мне и в голову не могла прийти мысль зайти в судейскую перед финалом с Бразилией и сказать арбитрам: «Если вы не поможете сборной СССР, то все лишитесь возможности работать на уровне ФИФА». Это же чушь полнейшая! Такого не было и не будет никогда.

— На что могла претендовать наша сборная на ЧМ-86?

— Могла забраться очень высоко. Потом же — на чемпионате Европы-88 — команда показала, на что способна. Дошла до финала, завоевала серебряные медали. Так что у сборной-86 были замечательные перспективы...