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России очень надо было забивать второй гол Финляндии. Его может не хватить, чтобы выйти в плей-офф Евро

Сегодня, 20:10
16 июня. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия — 0:1. Тренерский штаб сборной России и полузащитник Александр Головин (№17). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
16 июня. Санкт-Петербург. Финляндия — Россия — 0:1. Тренерский штаб сборной России и полузащитник Александр Головин (№17). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Продолжаем разбирать расклады чемпионата Европы

21 июня состоится последний тур в группе В чемпионата Европы. В 22.00 Финляндия в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией, а Россия в Копенгагене — с Данией. Напомним текущее положение в квартете.

Бельгия — 6 очков, разность мячей 5-1
Россия — 3, 1-3
Финляндия — 3, 1-1
Дания — 0, 1-3

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Россияне одержали победу в&nbsp;матче чемпионата Европы.Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?

Подробно все расклады мы разбирали в другом материале — сегодня же выделим один важный момент.

Напомним, что в случае победы над Данией Россия гарантирует себе место в плей-офф, а в случае ничьей шансы на попадание в 1/8 финала будут максимальными. После невпечатляющего матча с Финляндией и очень приличной игры датчан с Бельгией всех, что логично, интересует судьба команды Станислава Черчесова при поражении в Копенгагене.

Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией, то наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро. Но этот вариант нас интересует в меньшей степени — он оставался бы неизменным, с каким бы счетом россияне ни обыграли позавчера Финляндию.

А что, если финны уступят Бельгии (что, скорее всего, и случится) и три сборные наберут по 3 очка?

Напомним, что внутри группы, если две или более сборных («подгруппа») набирают одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах «подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей в группе; количество забитых голов в группе.

1. Если россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы».
2. Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станем третьими.
3. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то мы останемся на четвертом месте.

17&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 1:2. Игроки сборной Дании после финального свистка.Миссия невыполнима? Но почему тогда у датчан ноль очков? Мнение Рабинера

Ситуация очень плохая — проигрывать России практически нельзя. Чтобы в таком случае хотя бы стать третьими, нашей команде нужно еще и уложиться в нужный результат — 1:2, 2:3 и так далее. А на второе место при поражении шансов нет вовсе. Однако все могло быть по-другому, если бы россияне ... забили второй гол Финляндии.

При победе 2:0 над Суоми расклад был бы таким (при условии победы Бельгии в последнем туре).

1. Поражение от Дании в один мяч с любым счетом — и Россия занимает второе место.
2. Поражение от Дании в два мяча с любым счетом — и Россия гарантирует себе третье место.
3. Поражение от Дании даже в три мяча с любым счетом — и Россия тоже гарантирует себе третье место, обходя финнов по числу голов (2-3 против 1-2, например).
4. И только в случае поражения в четыре мяча Россия опустилась бы на четвертое место.

Еще один гол финнам мог бы позволить России перед последним туром получить виртуальное преимущество в два мяча над Данией в борьбе за второе место и практически гарантировать третье. Да, с учетом плохой общей разности голов шансы россиян выйти в 1/8 финала с третьей позиции (нужно попасть в число топ-4 третьих мест) невелики, но они есть: например, в группе А 3 очка может набрать Турция с еще худшей разностью или Швейцария вообще с 2 очками. Сейчас же положение команды Черчесова намного хуже.

Россия — Дания

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Шотландия

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи