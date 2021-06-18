России очень надо было забивать второй гол Финляндии. Его может не хватить, чтобы выйти в плей-офф Евро

Продолжаем разбирать расклады чемпионата Европы

21 июня состоится последний тур в группе В чемпионата Европы. В 22.00 Финляндия в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией, а Россия в Копенгагене — с Данией. Напомним текущее положение в квартете.

Бельгия — 6 очков, разность мячей 5-1

Россия — 3, 1-3

Финляндия — 3, 1-1

Дания — 0, 1-3

Подробно все расклады мы разбирали в другом материале — сегодня же выделим один важный момент.

Напомним, что в случае победы над Данией Россия гарантирует себе место в плей-офф, а в случае ничьей шансы на попадание в 1/8 финала будут максимальными. После невпечатляющего матча с Финляндией и очень приличной игры датчан с Бельгией всех, что логично, интересует судьба команды Станислава Черчесова при поражении в Копенгагене.

Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией, то наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро. Но этот вариант нас интересует в меньшей степени — он оставался бы неизменным, с каким бы счетом россияне ни обыграли позавчера Финляндию.

А что, если финны уступят Бельгии (что, скорее всего, и случится) и три сборные наберут по 3 очка?

Напомним, что внутри группы, если две или более сборных («подгруппа») набирают одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах «подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей в группе; количество забитых голов в группе.

1. Если россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы».

2. Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станем третьими.

3. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то мы останемся на четвертом месте.

Ситуация очень плохая — проигрывать России практически нельзя. Чтобы в таком случае хотя бы стать третьими, нашей команде нужно еще и уложиться в нужный результат — 1:2, 2:3 и так далее. А на второе место при поражении шансов нет вовсе. Однако все могло быть по-другому, если бы россияне ... забили второй гол Финляндии.

При победе 2:0 над Суоми расклад был бы таким (при условии победы Бельгии в последнем туре).

1. Поражение от Дании в один мяч с любым счетом — и Россия занимает второе место.

2. Поражение от Дании в два мяча с любым счетом — и Россия гарантирует себе третье место.

3. Поражение от Дании даже в три мяча с любым счетом — и Россия тоже гарантирует себе третье место, обходя финнов по числу голов (2-3 против 1-2, например).

4. И только в случае поражения в четыре мяча Россия опустилась бы на четвертое место.

Еще один гол финнам мог бы позволить России перед последним туром получить виртуальное преимущество в два мяча над Данией в борьбе за второе место и практически гарантировать третье. Да, с учетом плохой общей разности голов шансы россиян выйти в 1/8 финала с третьей позиции (нужно попасть в число топ-4 третьих мест) невелики, но они есть: например, в группе А 3 очка может набрать Турция с еще худшей разностью или Швейцария вообще с 2 очками. Сейчас же положение команды Черчесова намного хуже.