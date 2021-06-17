Дания напугала Бельгию, но Де Брейне ее похоронил. России стоит опасаться скандинавов
Чемпионат Европы. Группа B
Дания — Бельгия — 1:2 (1:0)
Голы: Поульсен, 2 (1:0). Т.Азар, 55 (1:1). Де Брейне, 70 (1:2).
Дания: Шмайхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков Ольсен, 84), Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 72), Брэйтуэйт, Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72).
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т.Азар (Вермален, 90+4), Лукаку, Мертенс (Де Брейне, 46), Феррейра-Карраско (Э.Азар, 59).
Предупреждения: Васс, 59. Дамсгор, 69. Йенсен, 82. Т.Азар, 90+3.
Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).
ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Пажес, Летексье (оба — Франция).
17 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Поддержка Эриксена
«Вся Дания с тобой, Кристиан» — баннер с такими словами развернули на одной из трибун стадиона в Копенгагене, когда минуло ровно десять минут со старта матча. Баннеры — непременный атрибут игр, и было понятно, что после произошедшего с Кристианом Эриксеном, стадион «Паркен» будет переполнен полотнищами со словами поддержки лучшему датскому футболисту поколения.
«All of Denmark is with you, Christian»— Goal South Africa (@GoalcomSA) June 17, 2021
The ball is put out after 10 minutes so players and fans can send their support to Christian Eriksen ???#EURO2020 | #DEN #BEL pic.twitter.com/3AmBjEuxgp
Но Эриксена поддержали не только болельщики, но и футболисты. Неслучайно баннер раскрыли именно после десятой минуты, ведь именно под десятым номером Эриксен играл за свою сборную на Евро. Когда началась 11-я минута, остановили и матч. Бельгийцы владели мячом, но главный арбитр Бьорн Кайперс показал, что нужно взять паузу, как и договаривались все стороны накануне. Одноклубник Кристиана и форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку за день до игры объявил, что игра будет приостановлена на минуту. Так и случилось: футболисты встали и аплодировали Эриксену вместе со всей датской ареной.
Фанаты, футболисты, организаторы! Кристана Эриксена поддерживают все ? pic.twitter.com/1CESSNAu2N— Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 17, 2021
Сам Кристиан все еще лежит в больнице в Копенгагене, но он наверняка наблюдал за игрой из палаты и был польщен поддержкой. Как вы знаете, перед играми Евро на газоне разворачивают огромные футболки сборных — участниц матчей. Сейчас красная майка датчан была персонализирована — на нее нанесли фамилию Эриксена и номер 10.
For @ChrisEriksen8 ?— talkSPORT (@talkSPORT) June 17, 2021
This is brilliant ? #DEN #EURO2020 pic.twitter.com/HOP4LkgGlq
А сами болельщики незадолго до стартового свистка хором исполнили самую футбольную из нефутбольных песен планеты — You'll never walk alone. Разумеется, ее посвятили полузащитнику сборной Дании.
План скандинавов
Игра своей команды Эриксену в первом тайме несомненно понравилась. В матче с финнами на команду Каспера Юльманна явно повлияла ситуация с Кристианом, да и развернуться им было сложно: гости запарковали образцовый автобус. На этот раз соперник не только давал датчанам играть, но и помогал им забивать — защитник сборной Бельгии Денайер уже на 2-й минуте ошибся под прессингом, и Поульсен открыл счет.
Датчане вообще основательно подготовились к игре. Во-первых, ментально: поражение от финнов явно их задело и заставило играть с утроенной энергией. Страшно сказать, что в первые шесть минут хозяева четырежды били из штрафной площади (для сравнения: Россия в первом туре за 90 минут нанесла всего два удара из штрафной).
Во-вторых, тактически. Дания подготовила конкретный план под Бельгию: отразила ее схему 3-4-2-1, хотя сама не привыкла действовать так. Последний и единственный раз при Юльманне датчане играли в три центральных защитника с первых минут в ноябре 2020-го с Исландией, когда тренерский штаб тоже решил отразить схему противника. Вышло удачно — победили 2:1. Кстати, оба мяча забил Эриксен.
На этот раз Кристиана не было, так что датчанам не хватало креатива. Но самоотдача оставалась высокой: бешеный прессинг на первых минутах привел к быстрому мячу, а постоянные перемещения тройки форвардов Поульсен — Брэйтуэйт — Дамсгор запутывали бельгийских защитников.
Кевин-спаситель
Дания настолько вдохновенно играла в первом тайме, что в русскоязычных соцсетях уже успели махнуть рукой на нашу национальную команду. Действительно, это выглядело пугающе: скандинавы легко вскрывали выстроенную оборону сборной, которая за весь отборочный турнир Евро-2020 пропустила ровно три мяча.
Но у Бельгии оставался еще целый тайм, чтобы перевернуть игру, и Роберто Мартинес верно воспользовался временем. В перерыве вместо инертного Мертенса на поле вышел Де Брейне — впервые с финала Лиги чемпионов, в котором полузащитник «Манчестер Сити» получил двойной перелом. Удивительно, но без маски — следов тяжелых травм на лице Де Брейне даже не осталось.
2?: Belgium were losing— FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 17, 2021
46?: Kevin De Bruyne comes on
55?: KDB assists an equalizer
71?: KDB scores to make it 2-1
The greatest midfielder of this generation ??? pic.twitter.com/Cs1xUXxa1U
И игра преобразилась. В первом тайме бельгийцам явно не хватало оригинальной мысли, поэтому они и редко подбирались к воротам Шмайхеля. Де Брейне уже через 10 минут ассистировал Торгану Азару. А вскоре вышел и брат Эден, который тут же перехватил капитанскую повязку и вместе с Торганом придумал гол для Де Брейне — 2:1.
Дания с середины второго тайма стала бомбить заменами, но это ни к чему не привело. Брэйтуэйт попал в перекладину в конце основного времени, а больше об атаке сказать нечего. В добавленное время хозяева еще и чуть не пропустили — Шмайхель прибежал на угловой, а Менье не смог забить.
В итоге Бельгия побеждает с Де Брейне, а Дания без Эриксена проигрывает второй матч подряд, но все еще сохраняет шансы на выход из группы. Для этого скандинавам необходимо обыгрывать Россию в заключительном туре.
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