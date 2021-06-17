Дания напугала Бельгию, но Де Брейне ее похоронил. России стоит опасаться скандинавов

Фавориты Евро-2020 перевернули ход встречи в Копенгагене. Победу бельгийцам обеспечил выздоровевший Кевин Де Брейне. У Дании — ноль очков перед встречей с Россией.

Чемпионат Европы. Группа B

Дания — Бельгия — 1:2 (1:0)

Голы: Поульсен, 2 (1:0). Т.Азар, 55 (1:1). Де Брейне, 70 (1:2).

Дания: Шмайхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков Ольсен, 84), Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 72), Брэйтуэйт, Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т.Азар (Вермален, 90+4), Лукаку, Мертенс (Де Брейне, 46), Феррейра-Карраско (Э.Азар, 59).

Предупреждения: Васс, 59. Дамсгор, 69. Йенсен, 82. Т.Азар, 90+3.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Пажес, Летексье (оба — Франция).

17 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Поддержка Эриксена

«Вся Дания с тобой, Кристиан» — баннер с такими словами развернули на одной из трибун стадиона в Копенгагене, когда минуло ровно десять минут со старта матча. Баннеры — непременный атрибут игр, и было понятно, что после произошедшего с Кристианом Эриксеном, стадион «Паркен» будет переполнен полотнищами со словами поддержки лучшему датскому футболисту поколения.

«All of Denmark is with you, Christian»



The ball is put out after 10 minutes so players and fans can send their support to Christian Eriksen ???#EURO2020 | #DEN #BEL pic.twitter.com/3AmBjEuxgp — Goal South Africa (@GoalcomSA) June 17, 2021

Но Эриксена поддержали не только болельщики, но и футболисты. Неслучайно баннер раскрыли именно после десятой минуты, ведь именно под десятым номером Эриксен играл за свою сборную на Евро. Когда началась 11-я минута, остановили и матч. Бельгийцы владели мячом, но главный арбитр Бьорн Кайперс показал, что нужно взять паузу, как и договаривались все стороны накануне. Одноклубник Кристиана и форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку за день до игры объявил, что игра будет приостановлена на минуту. Так и случилось: футболисты встали и аплодировали Эриксену вместе со всей датской ареной.

Сам Кристиан все еще лежит в больнице в Копенгагене, но он наверняка наблюдал за игрой из палаты и был польщен поддержкой. Как вы знаете, перед играми Евро на газоне разворачивают огромные футболки сборных — участниц матчей. Сейчас красная майка датчан была персонализирована — на нее нанесли фамилию Эриксена и номер 10.

А сами болельщики незадолго до стартового свистка хором исполнили самую футбольную из нефутбольных песен планеты — You'll never walk alone. Разумеется, ее посвятили полузащитнику сборной Дании.

План скандинавов

Игра своей команды Эриксену в первом тайме несомненно понравилась. В матче с финнами на команду Каспера Юльманна явно повлияла ситуация с Кристианом, да и развернуться им было сложно: гости запарковали образцовый автобус. На этот раз соперник не только давал датчанам играть, но и помогал им забивать — защитник сборной Бельгии Денайер уже на 2-й минуте ошибся под прессингом, и Поульсен открыл счет.

Датчане вообще основательно подготовились к игре. Во-первых, ментально: поражение от финнов явно их задело и заставило играть с утроенной энергией. Страшно сказать, что в первые шесть минут хозяева четырежды били из штрафной площади (для сравнения: Россия в первом туре за 90 минут нанесла всего два удара из штрафной).

Во-вторых, тактически. Дания подготовила конкретный план под Бельгию: отразила ее схему 3-4-2-1, хотя сама не привыкла действовать так. Последний и единственный раз при Юльманне датчане играли в три центральных защитника с первых минут в ноябре 2020-го с Исландией, когда тренерский штаб тоже решил отразить схему противника. Вышло удачно — победили 2:1. Кстати, оба мяча забил Эриксен.

На этот раз Кристиана не было, так что датчанам не хватало креатива. Но самоотдача оставалась высокой: бешеный прессинг на первых минутах привел к быстрому мячу, а постоянные перемещения тройки форвардов Поульсен — Брэйтуэйт — Дамсгор запутывали бельгийских защитников.

Кевин-спаситель

Дания настолько вдохновенно играла в первом тайме, что в русскоязычных соцсетях уже успели махнуть рукой на нашу национальную команду. Действительно, это выглядело пугающе: скандинавы легко вскрывали выстроенную оборону сборной, которая за весь отборочный турнир Евро-2020 пропустила ровно три мяча.

Но у Бельгии оставался еще целый тайм, чтобы перевернуть игру, и Роберто Мартинес верно воспользовался временем. В перерыве вместо инертного Мертенса на поле вышел Де Брейне — впервые с финала Лиги чемпионов, в котором полузащитник «Манчестер Сити» получил двойной перелом. Удивительно, но без маски — следов тяжелых травм на лице Де Брейне даже не осталось.

2?: Belgium were losing

46?: Kevin De Bruyne comes on

55?: KDB assists an equalizer

71?: KDB scores to make it 2-1



The greatest midfielder of this generation ??? pic.twitter.com/Cs1xUXxa1U — FootballFunnys (@FootballFunnnys) June 17, 2021

И игра преобразилась. В первом тайме бельгийцам явно не хватало оригинальной мысли, поэтому они и редко подбирались к воротам Шмайхеля. Де Брейне уже через 10 минут ассистировал Торгану Азару. А вскоре вышел и брат Эден, который тут же перехватил капитанскую повязку и вместе с Торганом придумал гол для Де Брейне — 2:1.

Дания с середины второго тайма стала бомбить заменами, но это ни к чему не привело. Брэйтуэйт попал в перекладину в конце основного времени, а больше об атаке сказать нечего. В добавленное время хозяева еще и чуть не пропустили — Шмайхель прибежал на угловой, а Менье не смог забить.

В итоге Бельгия побеждает с Де Брейне, а Дания без Эриксена проигрывает второй матч подряд, но все еще сохраняет шансы на выход из группы. Для этого скандинавам необходимо обыгрывать Россию в заключительном туре.