Россия в решающих матчах групп Евро и ЧМ: слезы, провалы и только одна яркая победа
Расклады Евро-2020 отрезают для России возможность проскочить в плей-офф в случае поражения от Дании, допустимая ничья — не самый надежный вариант, победа не гарантирована с учетом формы и настроения сделавших несколько ярких заявлений соперников. В Копенгагене на заполненном «Паркене» без своих болельщиков — для сборной это будет испытание.
Вот как сборная России ранее играла в третьих матчах групповых турниров Евро и ЧМ.
Чемпионат мира-1994: Россия не попала в топ-4 третьих команд
Сборная после поражений от Бразилии (0:2) и Швеции (1:3) разгромила Камерун с пятью мячами Саленко (6:1 в Станфорде) и сохранила теоретические шансы на попадание в 1/8 финала с третьего места. Только команда Павла Садырина, которую после отборочного цикла разрушил скандал с «письмом 14», не задержалась в США. В четырех из пяти оставшихся группах россияне не дождались ни одного результата в свою пользу и остались пятыми в рейтинге занявших третьи места сборных. Тогда даже Бельгия уступила Саудовской Аравии.
Евро-1996: Россия осталась четвертой в группе
Сборная приехала в Англию третьей командой рейтинга ФИФА и одним из потенциальных открытий турнира, развалилась из-за внутренних конфликтов и противоречий. Россия уступила Италии (1:2, на «Энфилде» пропускали в начале каждого из таймов) и Германии (0:3, все голы на «Олд Траффорд» после перерыва), а затем не зацепилась за минимальный шанс на четвертьфинал. Команда Олега Романцева против Чехии при неровной игре Черчесова и компании быстро пропустила дважды. После перерыва россияне отыгрались и даже повели после эффектного гола Бесчастных в концовке, но все же упустили нужную победу (3:3 в Ливерпуле) и не дождались поражения итальянцев. Нулевая ничья в другом матче вывела из группы будущих финалистов и чемпионов — чехов и немцев.
ЧМ-2002: Россия не смогла сыграть вничью
Сборной после матчей с Тунисом (2:0) и Японией (0:1) для выхода в 1/8 финала было нужно не проиграть Бельгии. Команда Олега Романцева пропустила быстрый гол и отыгралась в начале второго тайма после мяча Бесчастных, а затем упустила свои шансы и пропустила дважды. Все обернулось горьким поражением (2:3 в Сидзуоке) с поздним выпадом молодежной связки Кержакова и Сычева, нереализованным моментом зенитовца и слезами спартаковца. Игра закрыла второй цикл Романцева в национальной команде.
Евро-2004: Россия вылетела досрочно
Сборная лишилась шансов на плей-офф после матчей с Испанией (0:1) и Португалией (0:2). Команда Георгия Ярцева пережила по ходу турнира свой скандал с отчислением звезды (Мостового), в последней игре организовала самый быстрый гол в истории Евро (Кириченко забил после 67 секунд встречи) и нанесла единственное поражение будущему сенсационному чемпиону — Греции (2:1 в Фару). При этом греки проиграли с устраивающим их счетом и вышли из группы вместе с хозяевами и другим финалистом турнира — португальцами.
Евро-2008: Россия впервые вышла из группы
Сборная потерпела разгромное поражение на старте от фаворита — Испании (1:4) и затем взяла верх над еще действующим чемпионом — Грецией (1:0). Первую победу на турнире в Австрии и Швейцарии команде Гуса Хиддинка принесла суперсвязка Семака и Зырянова, после чего все решалось в матче со Швецией. Акинфеев, Игнашевич и компания засушили атаку с Ибрагимовичем. Впервые вышедший в финальном турнире после дисквалификации Аршавин добавил огня и голов яркой атаке с Павлюченко и всеми-всеми (2:0 в Инсбруке). А дальше была невероятная ночь игры с Голландией, новая встреча с испанцами и звание бронзового призера.
Евро-2012: Россия не смогла сыграть вничью
Сборная эффектно стартовала с разгрома Чехии (4:1) и тормознула в матче с со-организатором чемпионата, Польшей (1:1). Для выхода из группы команде Дика Адвоката, который перезапустил бронзовую команду после крушения в Мариборе, нужно было не проиграть «древней» Греции. Но выдохшиеся российские сборники остались без четвертьфинала. Ошибка Жиркова с аутом обернулась голом Карагуниса в ворота Малафеева перед перерывом, а до и после него были сплошные мучения Аршавина, Дзагоева и компании (0:1 в Варшаве). Перед вылетом из Польши в варшавском отеле произошел тот самый разговор капитана и «представителя народа» с вырванной фразой «Ваши ожидания — ваши проблемы».
Чемпионат мира-2014: Россия не смогла победить
Сборная получила ничью с Кореей после ошибки Акинфеева по ходу второго тайма и быстрого ответного мяча Кержакова (1:1) и не выстояла против Бельгии (0:1, на «Маракане» все решилось в концовке). Для выхода из группы команде Фабио Капелло, игравшей в Бразилии очень сухо и скупо, требовалось побеждать Алжир. Надежду подарил ранний гол Кокорина, нужный результат был потерян после часа игры и ответного мяча Слимани — в Акинфеева с трибун светили лазером, сам вратарь не преуспел на выходе. Лучший за вечер шанс был у Самедова, который потом долго переживал упущенный момент. Ничего не вышло — блеклая ничья (1:1 в Куритибе) отправила домой одну из самых серых команд ЧМ-2014.
Евро-2016: Россия не смогла победить
Сборная добыла ничью в стартовом матче с Англией (1:1, в Марселе выручил капитан Василий Березуцкий, а болельщики устроили беспорядки в городе и на стадионе) и провалилась против Словакии (1:2, в Лилле от Вайсса и Хамшика прилетело в том числе наказание за потерю концентрации Шатовым и Головиным). Победа в заключительном матче с Уэльсом давала россиянам шанс как минимум войти в топ-4 третьих сборных всех групп, а при поражении словаков от англичан (у них в итоге осталось 0:0) можно было стать в группе вторыми. Только команда Леонида Слуцкого, который собрал свою версию «дрим-тим», развалилась (0:3 в Тулузе) и оскандалилась. За полем был инцидент в «тренажерном зале» (с участием Широкова, Глушакова и Мамаева), на нем — выключение на фоне Рэмси и Бэйла (картинка — в моменте с голом Смолов бросил бежать за лидером валлийцев) и история с «передачей» капитанской повязки (до Акинфеева), а затем — с постом, джетом и вечеринкой в Монте-Карло (Мамаева и Кокорин) и признанием своего низкого уровня (от Слуцкого).
Чемпионат мира-2018: Россия вышла из группы досрочно
Сборная стартовала на домашнем ЧМ-2018 разгромом Саудовской Аравии (5:0, матч открытия в Лужниках) и потом разобралась с Египтом (3:1, игра праздник в Санкт-Петербурге, где Салах после травмы забил только в концовке с пенальти). Команда Станислава Черчесова влюбила в себя страну и досрочно шагнула в плей-офф, для тренера включали песни «Ты просто космос» и поддерживали флешмоб с усами надежды. И почти забыли непростой «товарищеский» цикл после Евро-2016 с Кубком конфедераций-2017 (там тоже с выходом из группы не получилось, выступление закончилось на третьей игре с Мексикой).
Заключительная встреча группы с Уругваем (0:3 в Самаре) определила для россиян соперником по 1/8 финала Испанию (вместо Португалии). Дальше уругвайцы прошли команду Роналду и уступили будущему чемпиону — Франции. У России была игра на характере с победной серией пенальти (со спасением от Акинфеева), а за ней — более яркий четвертьфинал с проигранной серией против будущего финалиста Хорватии (с речью Дзюбы и промахом Смолова).
Евро-2020: ?
Хорошая история: на Евро-2008 россияне вышли из группы после крупного поражения от фаворита, победы с минимальным счетом во втором матче и решающего противостояния со скандинавской сборной.
Плохая история: в двух матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0) сборная выглядела тенью своего образца ЧМ-2018 — при всем старании Головина, Джикии и других с омоложением состава после неудачного старта.
Что получится в этот понедельник, 21 июня?
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю