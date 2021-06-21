Россия в решающих матчах групп Евро и ЧМ: слезы, провалы и только одна яркая победа

У сборной России сложные отношения с заключительными матчами в группах на крупных турнирах. Есть одно красивое исключение — разыскивается новое.

Расклады Евро-2020 отрезают для России возможность проскочить в плей-офф в случае поражения от Дании, допустимая ничья — не самый надежный вариант, победа не гарантирована с учетом формы и настроения сделавших несколько ярких заявлений соперников. В Копенгагене на заполненном «Паркене» без своих болельщиков — для сборной это будет испытание.

Вот как сборная России ранее играла в третьих матчах групповых турниров Евро и ЧМ.

Олег Саленко забил пять голов в матче Россия — Камерун (6:1) на ЧМ-94. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат мира-1994: Россия не попала в топ-4 третьих команд

Сборная после поражений от Бразилии (0:2) и Швеции (1:3) разгромила Камерун с пятью мячами Саленко (6:1 в Станфорде) и сохранила теоретические шансы на попадание в 1/8 финала с третьего места. Только команда Павла Садырина, которую после отборочного цикла разрушил скандал с «письмом 14», не задержалась в США. В четырех из пяти оставшихся группах россияне не дождались ни одного результата в свою пользу и остались пятыми в рейтинге занявших третьи места сборных. Тогда даже Бельгия уступила Саудовской Аравии.

Владимир Бесчастных радуется фантастическому голу в матче Россия — Чехия (3:3) на Евро-96. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-1996: Россия осталась четвертой в группе

Сборная приехала в Англию третьей командой рейтинга ФИФА и одним из потенциальных открытий турнира, развалилась из-за внутренних конфликтов и противоречий. Россия уступила Италии (1:2, на «Энфилде» пропускали в начале каждого из таймов) и Германии (0:3, все голы на «Олд Траффорд» после перерыва), а затем не зацепилась за минимальный шанс на четвертьфинал. Команда Олега Романцева против Чехии при неровной игре Черчесова и компании быстро пропустила дважды. После перерыва россияне отыгрались и даже повели после эффектного гола Бесчастных в концовке, но все же упустили нужную победу (3:3 в Ливерпуле) и не дождались поражения итальянцев. Нулевая ничья в другом матче вывела из группы будущих финалистов и чемпионов — чехов и немцев.

Александр Кержаков успокаивает Дмитрия Сычева (лежит на газоне) после матча Бельгия — Россия (3:2) на ЧМ-2002. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЧМ-2002: Россия не смогла сыграть вничью

Сборной после матчей с Тунисом (2:0) и Японией (0:1) для выхода в 1/8 финала было нужно не проиграть Бельгии. Команда Олега Романцева пропустила быстрый гол и отыгралась в начале второго тайма после мяча Бесчастных, а затем упустила свои шансы и пропустила дважды. Все обернулось горьким поражением (2:3 в Сидзуоке) с поздним выпадом молодежной связки Кержакова и Сычева, нереализованным моментом зенитовца и слезами спартаковца. Игра закрыла второй цикл Романцева в национальной команде.

Дмитрий Кириченко и Теодорос Загоракис в матче Россия — Греция (2:1) на Евро-2004. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2004: Россия вылетела досрочно

Сборная лишилась шансов на плей-офф после матчей с Испанией (0:1) и Португалией (0:2). Команда Георгия Ярцева пережила по ходу турнира свой скандал с отчислением звезды (Мостового), в последней игре организовала самый быстрый гол в истории Евро (Кириченко забил после 67 секунд встречи) и нанесла единственное поражение будущему сенсационному чемпиону — Греции (2:1 в Фару). При этом греки проиграли с устраивающим их счетом и вышли из группы вместе с хозяевами и другим финалистом турнира — португальцами.

Радость Романа Павлюченко (№19) после гола в матче Россия — Швеция (2:0) на Евро-2008. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2008: Россия впервые вышла из группы

Сборная потерпела разгромное поражение на старте от фаворита — Испании (1:4) и затем взяла верх над еще действующим чемпионом — Грецией (1:0). Первую победу на турнире в Австрии и Швейцарии команде Гуса Хиддинка принесла суперсвязка Семака и Зырянова, после чего все решалось в матче со Швецией. Акинфеев, Игнашевич и компания засушили атаку с Ибрагимовичем. Впервые вышедший в финальном турнире после дисквалификации Аршавин добавил огня и голов яркой атаке с Павлюченко и всеми-всеми (2:0 в Инсбруке). А дальше была невероятная ночь игры с Голландией, новая встреча с испанцами и звание бронзового призера.

Юрий Жирков и его команда остались без голов и ничьей в матче Россия — Греция (0:1) на Евро-2012. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2012: Россия не смогла сыграть вничью

Сборная эффектно стартовала с разгрома Чехии (4:1) и тормознула в матче с со-организатором чемпионата, Польшей (1:1). Для выхода из группы команде Дика Адвоката, который перезапустил бронзовую команду после крушения в Мариборе, нужно было не проиграть «древней» Греции. Но выдохшиеся российские сборники остались без четвертьфинала. Ошибка Жиркова с аутом обернулась голом Карагуниса в ворота Малафеева перед перерывом, а до и после него были сплошные мучения Аршавина, Дзагоева и компании (0:1 в Варшаве). Перед вылетом из Польши в варшавском отеле произошел тот самый разговор капитана и «представителя народа» с вырванной фразой «Ваши ожидания — ваши проблемы».

Гол Ислама Слимани в ворота Игоря Акинфеева в матче Алжир — Россия (1:1) на ЧМ-2014. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат мира-2014: Россия не смогла победить

Сборная получила ничью с Кореей после ошибки Акинфеева по ходу второго тайма и быстрого ответного мяча Кержакова (1:1) и не выстояла против Бельгии (0:1, на «Маракане» все решилось в концовке). Для выхода из группы команде Фабио Капелло, игравшей в Бразилии очень сухо и скупо, требовалось побеждать Алжир. Надежду подарил ранний гол Кокорина, нужный результат был потерян после часа игры и ответного мяча Слимани — в Акинфеева с трибун светили лазером, сам вратарь не преуспел на выходе. Лучший за вечер шанс был у Самедова, который потом долго переживал упущенный момент. Ничего не вышло — блеклая ничья (1:1 в Куритибе) отправила домой одну из самых серых команд ЧМ-2014.

Федор Смолов (№10) и Павел Мамаев против Гарета Бэйла в матче Россия — Уэльс (0:3) на Евро-2016. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Евро-2016: Россия не смогла победить

Сборная добыла ничью в стартовом матче с Англией (1:1, в Марселе выручил капитан Василий Березуцкий, а болельщики устроили беспорядки в городе и на стадионе) и провалилась против Словакии (1:2, в Лилле от Вайсса и Хамшика прилетело в том числе наказание за потерю концентрации Шатовым и Головиным). Победа в заключительном матче с Уэльсом давала россиянам шанс как минимум войти в топ-4 третьих сборных всех групп, а при поражении словаков от англичан (у них в итоге осталось 0:0) можно было стать в группе вторыми. Только команда Леонида Слуцкого, который собрал свою версию «дрим-тим», развалилась (0:3 в Тулузе) и оскандалилась. За полем был инцидент в «тренажерном зале» (с участием Широкова, Глушакова и Мамаева), на нем — выключение на фоне Рэмси и Бэйла (картинка — в моменте с голом Смолов бросил бежать за лидером валлийцев) и история с «передачей» капитанской повязки (до Акинфеева), а затем — с постом, джетом и вечеринкой в Монте-Карло (Мамаева и Кокорин) и признанием своего низкого уровня (от Слуцкого).

Марио Фернадес и Станислав Черчесов во время матча Россия — Уругвай (0:3) на ЧМ-2018. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат мира-2018: Россия вышла из группы досрочно

Сборная стартовала на домашнем ЧМ-2018 разгромом Саудовской Аравии (5:0, матч открытия в Лужниках) и потом разобралась с Египтом (3:1, игра праздник в Санкт-Петербурге, где Салах после травмы забил только в концовке с пенальти). Команда Станислава Черчесова влюбила в себя страну и досрочно шагнула в плей-офф, для тренера включали песни «Ты просто космос» и поддерживали флешмоб с усами надежды. И почти забыли непростой «товарищеский» цикл после Евро-2016 с Кубком конфедераций-2017 (там тоже с выходом из группы не получилось, выступление закончилось на третьей игре с Мексикой).

Заключительная встреча группы с Уругваем (0:3 в Самаре) определила для россиян соперником по 1/8 финала Испанию (вместо Португалии). Дальше уругвайцы прошли команду Роналду и уступили будущему чемпиону — Франции. У России была игра на характере с победной серией пенальти (со спасением от Акинфеева), а за ней — более яркий четвертьфинал с проигранной серией против будущего финалиста Хорватии (с речью Дзюбы и промахом Смолова).

Евро-2020: ?

Хорошая история: на Евро-2008 россияне вышли из группы после крупного поражения от фаворита, победы с минимальным счетом во втором матче и решающего противостояния со скандинавской сборной.

Плохая история: в двух матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0) сборная выглядела тенью своего образца ЧМ-2018 — при всем старании Головина, Джикии и других с омоложением состава после неудачного старта.

Что получится в этот понедельник, 21 июня?