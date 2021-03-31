Выше головы футболисты сборной России прыгнуть не смогли. В решающем матче с Данией — крупное поражение (0:3)

Чемпионат Европы U-21. Группа C

Дания U-21 — Россия U-21 — 3:0 (2:0)

Голы: Брун Ларсен, 10 (1:0). Дрейер, 11 (2:0). Хольсе, 90 (3:0).

Дания U-21: Кристенсен, Карстенсен, Поульсен, Бек Серенсен (Алвес, 78), Нельссон (Хауснер, 61), Нартею, Линдстрем (Хольсе, 57), Исаксен (Дарами, 46), Брун Ларсен, Андерсен (Юльманн, 61), Дрейер.

Россия U-21: Максименко, Голубев, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Макаров, Обляков (Умяров, 46), Захарян (Лесовой, 64), Глебов (Куликов, 82), Грулев (Ломовицкий, 74), Чалов (Тюкавин, 46).

Предупреждения: Евгеньев, 63. Дивеев, 70. Макаров, 81.

Судья: Мариани (Италия).

31 марта. Сомбатхей. Стадион «Халадаш».

Тот факт, что групповой этап молодежного чемпионата Европы проходил одновременно с отборочными матчами первой сборной, позволил наблюдать крайне любопытную пантомиму. А именно — противопоставление частью аудитории, причем, по моим ощущениям, не самой маленькой, двух сборных России. Сравнение, разумеется, было не в пользу главной команды.

Первая сборная натужно побеждает на Мальте и получает свою порцию хейта. Молодежка на следующий день громит Исландию и купается в восторженных отзывах, как в теплой ванне. Команда Станислава Черчесова обыгрывает Словению — ладно, полет нормальный. Молодежка день спустя без шансов уступает Франции — ничего страшного, нас не возили, а главное, за эту команду не стыдно (вот, честно, никогда не понимал, как это). Наконец, первая сборная терпит поражение в Словакии, показав на протяжении большей части матча довольно унылый футбол. Молодежка уже к 10-й минуте встречи с Данией получает в свои ворота два гола и, по сути, теряет все шансы на выход в четвертьфинал.

?? Первый гол сборной Дании в ворота россиян. Отличился нападающий «Хоффенхайма» Якоб Брун-Ларсен.



? Футбол онлайн на #МАТЧПРЕМЬЕР! pic.twitter.com/yAbToBse2F — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021

Интересно, какой окажется реакция сейчас? Будем ли мы наблюдать всегда смешную сцену переобувания в воздухе? Самое забавное, что многие из тех, кто сейчас с таким вниманием следит за судьбой команды Михаила Галактионова, оживленно обсуждали отъезд из расположения сборной неудачно сыгравшего с Францией Павла Маслова, ища в этом заговор и скандал и будучи элементарно не в курсе регламента турнира — плей-офф чемпионата Европы пройдет только в мае — июне.

На самом деле в Венгрии случилось ровно то, что и должно было. Сборная России сыграла в свою силу — не провалилась, но и не прыгнула выше головы. Победили тех, кого и должны были, тем более что команда Исландии была ослаблена отсутствием ряда футболистов, вызванных в первую сборную. Кстати, в этом смысле Галактионов оказался в весьма комфортном положении — например, в основную сборную Испании сейчас вызваны 17-летний Педри и 20-летний Брайан Хиль, которые уже вовсю там играют, не говоря уже о 22-летнем Дани Ольмо. И ничего, молодежная «Красная фурия» спокойно справилась и без них, выйдя в четвертьфинал с первого места, что говорит о глубине испанского состава.

?? Андерс Дрейер увеличивает преимущество датчан в матче со сборной России на 11-й минуте.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/5bC6wpU1K5 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021

Проиграла сборная России тоже тем, кому по всем раскладам и должна была. С Францией все понятно — это другая планета по всем показателям. Единственный шанс заключался в том, чтобы выставить «автобус» и заставить «Трехцветных» атаковать позиционно. Так, как это сделала Дания. Скандинавы в матче против французов владели мячом 37% времени и нанесли один удар в створ ворот и три всего. Галактионов на это не пошел, решив не отказываться от своего стиля. Решение, на мой взгляд, спорное, но то, что во всех трех матчах в основе выходил 17-летний Арсен Захарян — типичный «игровичок», — заслуживает уважения. В любом случае приятно, что эта команда хочет играть в футбол, а не биться-бороться, как это делали золотые сборные Игоря Колыванова и Дмитрия Хомухи, пусть и в более юном возрасте.

Но вот датчане не постеснялись, хотя их главный тренер Альберт Капельяс — убежденный кройфист, читающий лекции на онлайн-платформе Johan Cruyff Platform и оставляющий там цитаты вроде: «Двигайте мяч быстро, мяч никогда не устает». Да и сотрудничество с академией «Барселоны» и такими специалистами, как Эрик тен Хаг и Петер Бос, говорит о многом — эти тренеры далеки от того, чтобы ставить «автобусы». Впрочем, даже сыграй Россия с Францией так же, как это сделала Дания, это не гарантировало бы результат.

? Датчане забили третий мяч в ворота сборной России в концовке встречи, отличился вышедший на замену Хольсе.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/o5pyE7WNfb — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 31, 2021

В матче со скандинавами тоже не произошло ничего удивительного — все очень логично. Для понимания этого достаточно знать один факт. Российская молодежка последний раз играла в финальном турнире Евро в 2013 году, а нынешнее туда попадание воспринято как большой успех. Сборная Дании выступала на Евро-2015, -2017 и -2019, причем в 2015-м в финальном турнире было восемь сборных, а в 2017-м и 2019-м — 12, то есть отбор был жестче, чем сейчас. То, что для нас — праздник, для них — норма.

В общем, уже здорово, что у этой команды был свой чемпионат Европы — их предшественники лишились этого опыта. И в качестве утешения тот факт, что теперь у ряда футболистов будет шанс попасть в заявку на взрослый Евро. Разговоров о том, что всех немедленно нужно в первую сборную, теперь точно станет поменьше, но вряд ли те же Дивеев или Евгеньев могут греть скамейку хуже, чем это делают такие загадочные персонажи, как Нойштедтер или Жиров.