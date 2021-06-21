Сборные России и Дании сыграют в Копенгагене в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы: кто выйдет в плей-офф?

В 3-м туре группы B в понедельник, 21 июня, пройдут матчи

Россия — Дания (Копенгаген)

Финляндия — Бельгия (Санкт-Петербург)

Начало игр — 22.00 (мск)

Материал будет обновляться по ходу игрового дня.

Группа России: расклад для сборной

Бельгия уже гарантировала себе выход в 1/8 финала, а первое место упустит только в случае поражения от финнов.

Три оставшиеся команды претендуют на второе место и третье (в плей-офф выйдут четыре из лучших шести команд, ставшие в своих группах третьими).

Пока россияне опережают финнов (за счет личной игры — 1:0) и располагаются вторыми. При этом у финнов есть перевес над датчанами (1:0) и лучшая разность голов (0 против -2 у соперников).

По регламенту если две или более сборных внутри группы («подгруппа») наберут одинаковое количество очков, то при распределении мест учитываются следующие показатели:

— количество очков в матчах «подгруппы»

— разность мячей в матчах «подгруппы»

— количество забитых голов в матчах «подгруппы»

— разность мячей

Основные расклады перед понедельником такие:

1. Если Россия побеждает Данию, то точно попадает в плей-офф. При победе Бельгии над Финляндией или их ничьей — со второго места, при победе Финляндии — с третьего из-за худшей разности мячей. В двух группах (А и E) сборные с третьих мест точно не наберут 6 очков, так что при таком раскладе Россия точно окажется в топ-4 третьих мест.

2. Если Россия играет вничью с Данией, то выходит в плей-офф со второго места при победе Бельгии над Финляндией или их ничьей. В случае успеха финнов команда Черчесова занимает третье место с 4 очками — это хороший результат, но пока не гарантированное попадание в 1/8 финала.

3. Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией, то наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро.

В случае поражений и России, и Финляндии три сборные набирают по 3 очка. Что тогда?

4. Если россияне проиграют датчанам в два гола или более, то наши уступят двум сборным по разности мячей внутри закрутки из трех команд. Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то наши все-таки обгонят финнов по числу голов внутри закрутки и станут третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то наши останутся на четвертом месте.

5. При этом шансы выйти с третьего места и 3 очками при разности мячей «минус три» или хуже не очень высоки.

Полные расклады — на этой странице.

Италия и Уэльс — в 1/8 финала, Швейцария — в ожидании

В воскресенье, 20 июня, заключительные матчи провели команды группы A.

Италия победила Уэльс (1:0), набрала 9 очков, продлила рекордную серию и в 1/8 финала ждет в соперники вторую команду группы C.

Валлийцы стали вторыми и в первом раунде плей-офф встретятся со второй командой группы B.

Швейцария после матча с Турцией (3:1) догнала Уэльс по набранным очкам (4), но уступила по разности мячей (-1 против +1). Альпийская команда может выйти в плей-офф — и ей выгодно поражении России.

Украина и Австрия: кто будет вторым?

В понедельник сначала сыграют последний тур команды группы C.

Матчи Македония — Нидерланды и Украина — Австрия стартуют в 19.00 (мск).

Нидерланды уже гарантировали себе победу в группе, македонцы — первыми на Евро-2020 расстались с шансами на плей-офф.

У Украины и Австрии — по 3 очка, у команды Андрея Шевченко при одинаковой разности мячей (0) больше забитых голов (4 против 3). Букмекеры не исключают: в этой паре будет ничья (и это не на руку России).