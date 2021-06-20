Почти что финальные расклады перед главным матчем сборной в этом году.

Победа Швейцарии — это очень неприятная новость для сборной России. В случае поражения от Дании в завтрашнем матче россияне теоретически еще могут выйти в 1/8 финала с 3-го места с 3 очками и разностью «минус 3» (при худшей разности наша команда станет четвертой в группе). И именно на ничью или поражение швейцарцев можно было надеяться, чтобы попасть в «четверку». Теперь России нужно, чтобы совпало два из четырех следующих раскладов:

1. В группе С Украина или Австрия в очном матче громят соперника в четыре или более мяча (есть шанс, что нас устроит разгром в три мяча, но тогда матч с Данией должен закончится как минимум 2:3 или результативнее)

2. В группе F Германия или Португалия должны проиграть свои последние матчи как минимум в четыре мяча (а скорее пять).

3. В группе D нужна ничья Хорватии и Шотландии. При таком раскладе хорваты займут третье место с 2 очками.

4. В группе Е нужны непобеда Польши над Швецией и либо поражение Испании от Словакии, либо ее победа над словаками как минимум в три мяча (а скорее четыре).

Первый и второй расклады смотрятся максимально нереалистично. Третий — с учетом проблем хорватов на этом турнире вполне возможен. Наверное, есть небольшие шансы на разгромную победу испанцев над словаками или наоборот поражение «Красной фурии», но вкупе с необходимой неудачей поляков вероятность такого расклада тоже очень мала. Поскольку все это должно совпасть и с ничьей хорватов, стоит признать, что выйти с 3-го места России с 3 очками будет практически невозможно.

Так что надо не проиграть Дании. Что будет тогда? Напомним регламент и расклады.

Внутри группы, если две или более сборных («подгруппа») наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах «подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей.

1. Если Россия побеждает Данию — точно попадает в плей-офф. При победе Бельгии над Финляндией или их ничьей — со второго места, при победе Финляндии — с третьего.

2. Если Россия играет вничью с Данией — то выходит в плей-офф со второго места при победе Бельгии над Финляндией или их ничьей. В случае успеха финнов команда Черчесова занимает третью позицию с 4 очками.

3. Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией — наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро.

4. Если Бельгия побеждает Финляндию, а россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станем третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то мы останемся на четвертом месте.

Важно подчеркнуть, что ничья гарантирует выход в плей-офф в случае поражения финнов от Бельгии. При очень маловероятном раскладе с победой Суоми Россия может не попасть в 1/8 финала и с 4 очками (и разностью мячей «минус два»). Почему?

1. Группа А — точно выше России будут швейцарцы — у них 4 очка и «минус один»

2. Группа С — если Украина сыграет вничью с Австрией — австрийцы займут 3-е место с 4 очками и разностью «ноль».

3. Группа D — если Хорватия не сыграет вничью с Шотландией, то 3-е место займет одна из этих сборных с 4 очками и разностью «минус один» или лучше.

4. Группа Е — если Польша победит Швецию, но не более, чем в два мяча, а матч Словакия — Испания не завершится вничью, то шведы займут 3-е место с 4 очками и разностью не хуже «минус один».

5. Группа F — если Германия не проиграет Венгрии, а Португалия — Франции, то 3-е место займут немцы или португальцы с 4 очками и разностью «плюс один».

Ни один из этих раскладов не кажется невозможным — а нужно, чтобы не совпали сразу два. К счастью, маловероятно само условие с победой Финляндией. В любом случае одновременно с матчем России можно поболеть за Бельгию или хотя бы ее ничью.