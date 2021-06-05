Россия в группе на Евро: приказано выжить. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, бывшего пресс-атташе нашей национальной команды — о сложностях, с которыми сборная может столкнуться уже на старте чемпионата Европы.

Оглядываясь на матч с Польшей и начиная поглядывать в сторону встречи с Болгарией, мы неминуемо приходим к двум-трем утверждениям, которые проскальзывают в каждом интервью о сборной, в каждой статье.

Команда хорошо двигалась, пыталась высоко прессинговать.

В центре обороны не хватает надежности и скорости.

Стартовый состав на Евро практически ясен. Вопрос только по Фернандесу и Черышеву.

Со всем этим можно согласиться и пойти дальше. Потому что сильные и слабые стороны команды Станислава Черчесова определились не сегодня и не вчера — и заметно, что тренерский штаб в первую очередь стремится развивать имеющиеся достоинства, а не бороться с недостатками. Отсюда и появление с первых минут пары Головин-Миранчук, и старая гвардия в центре защиты.

Но, как ни странно, понимание о тактике на игру с Бельгией может дать не ничья во Вроцлаве и даже не предстоящий в субботу спарринг с болгарами. Вечером в четверг «Красные дьяволы» встречались с Грецией — и надо было быть волшебником, чтобы задолго до стартового свистка понять задачи, которые Роберто Мартинес поставил перед своими футболистами.

Зеркальная схема, когда ты отталкиваешься от сильного оппонента и повторяешь его расстановку, часто оказывалась грозным оружием. При условии, что ты угадал. С Де Брейне тактика бельгийцев была известна, сейчас же, за неделю до Евро, есть неопределенность.

В ноябре 2019-го — а именно от этого матча стоит отталкиваться — «зеркало» Россия не применяла. Черчесов выставил четырех защитников, Мартинес — любимые 3-4-3. И 0:3 к перерыву многое сказали о разнице в уровне команд. Мартинес вряд ли откажется от такой игровой идеи и 12 июня, вопрос не в этом — в том, как этой Бельгии противостоять. 2:7 по сумме двух встреч в отборе — слишком много в ситуации, когда, чтобы выйти из группы, придется считать не только очки, но и разницу мячей.

Бельгийцы смотрели спарринг во Вроцлаве и должны были обратить внимание на важные моменты — невысокую скорость Семенова, медлительность Оздоева и периодическое выключение из игры Миранчука. Безусловно, в действиях нашей сборной хватало и плюсов, но речь сейчас именно о минусах. То есть, о шансах для бельгийцев — при любой расстановке, имея такой набор исполнителей, можно атаковать через фланги или через центр. И здесь уже начинаются тренерские «шахматы» — кто кого перехитрит. Пять защитников и два опорных — тогда акцент сместится на края атаки. Четыре защитника — тогда многое пойдет через центральную зону.

Это очень важный вопрос, учитывая, что Жирков пока не игрок стартового состава, а Фернандес и Черышев встречу в Польше пропускали. И помня, что в марте 2019-го Россия вышла на выезде в пять защитников и пропустила от Бельгии три мяча, но тот матч в первом тайме складывался для нас более-менее успешно.

Черчесов несколько раз говорил о тактике с пятью защитниками — применительно не только к Польше, Бельгии, Финляндии, но и к своей сборной. Значит все-таки «зеркалка»? Вне зависимости от того, появится против нас Де Брейне или нет?

Болгария приблизит к пониманию. Как и к тому, насколько готовы Фернандес и Черышев.

Было бы лучше заканчивать, а не начинать групповой этап Евро против бельгийцев? Вопрос сложный — даже Финляндия, которую заранее записали в поставщика очков, соперник более крепкий, чем Египет и Саудовская Аравия три года назад на ЧМ. Тогда у нас получились замечательный календарь и не менее замечательный жребий: разгонялись от матча к матчу, уйдя от излишнего давления.

Сейчас же задачи иные:

Не проиграть Бельгии (или хотя бы не проиграть крупно);

Победить Финляндию;

И не уступить Дании.

Разумеется, это минимум. Измениться может все — Бельгия, похоже, лишилась на встречу с нами Де Брейне, но с финнами и датчанами он, возможно, появится — а этот человек делает разницу.

Или, например, Финляндия возьмет три очка в 1-м туре. К Суоми отношение немного высокомерное, но при Маркку Канерва команда финишировала первой в своей группе Лиги наций-2018/19, опередив Венгрию, Грецию и Эстонию, а затем прошла квалификацию на Евро-2020. С этим костяком Канерва выходил 12 лет назад на юношеский чемпионат Европы и Финляндия, пожалуй, самая обученная, гибкая и организованная сборная из тех, кто находился при жеребьевке в четвертой корзине. Финны легко переходят со схемы с пятью защитниками на расстановку с четырьмя прямо по ходу матчей — что для сборной России пока, скорее, предмет зависти. Кстати, Дания при Каспере Хьюланде точно так же меняет методы обороны прямо на поле.

Возможно, это слишком поверхностный и одновременно слишком долгий разговор о схемах и нейтрализации соперника. Но календарь у сборной крайне сложный, требующий, в том числе, тактической гибкости — как в целом, так и по ходу игр.

Ждем Болгарию. И ясности.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.