Черчесов показал команду. Но надо прибавлять

Россия сыграла во Вроцлаве вничью с Польшей (1:1). Встречу в прямом эфире транслировал телеканал РЕН ТВ.

Товарищеские матчи

Польша — Россия — 1:1 (1:1)

Голы: Шверчок, 4 (1:0). Караваев, 20 (1:1).

Польша: Фабяньски, Кендзера (Берешиньски, 56), Хелик, Пентковски (Беднарек, 56), Пухач, Франковски (Линетти, 80), Крыховяк, Клих (Козловски, 70), Ковнацки (Юзвяк, 57), Шверчок, Свидерски (Модер, 68).

Россия: Шунин (Сафонов, 63), Джикия, Кудряшов, Семенов (Дивеев, 46), Караваев, Зобнин, Оздоев (Мухин, 57), Кузяев (Жирков, 67), Головин, Миранчук (Жемалетдинов, 63), Дзюба (Заболотный, 67).

Предупреждения: Семенов, 26. Кудряшов, 54.

Судья: Гвида (Италия).

1 июня. Вроцлав. Стадион «Городской».

Сборная России вышла на финишную прямую подготовки к Евро. Тут уж точно матчи не товарищеские — самые что ни на есть контрольные.

Мы говорили перед встречей с Польшей, что состав угадать не так уж просто. Потому что непонятны ни выбранная тактика, ни приоритеты Станислава Черчесова, который долго не мог получить команду в оптимальном виде, где прошлой осенью порой отсутствовало по десятку человек. Теперь все собрались вместе, только Марио Фернандес с Черышевым пока долечивают травмы.

В итоге россияне вышли на поле с тремя центральными защитниками. Здесь ставка на опыт — никакого Дивеева или Евгеньева, в бой пошли старики — Джикия, Кудряшов и Семенов. На одном фланге ожидаемо появился Караваев, на другом неожиданно Кузяев. И то верно — в центре перебор качественных исполнителей, а зенитовец универсален, так что ему отдали роль левого бровочника.

Перерыв во Вроцлаве, пока ничья у нас. Бодрая вторая половина тайма, ждём продолжения!#НашиПарни | #ПольшаРоссия | ?? 1:1 ?? pic.twitter.com/H7y8xz6Us2 — Сборная России (@TeamRussia) June 1, 2021

В центре полузащиты «ромб»: Оздоев на острие снизу, Миранчук — сверху, а между ними по бокам — Зобнин правее и Головин левее. Впереди, понятно, капитан Дзюба, в воротах — Шунин.

Высока вероятность, что такой же состав выйдет и 12 июня в стартовом для нас матче против Бельгии. Разве что Марио Фернандес оклемается, тогда возможны варианты с латералями — Караваев сдвинется влево или на скамейку запасных, хотя забитый полякам гол — хороший бонус.

При этом в заявку на спарринг с Польшей не попали Марио Фернандес, Черышев, Самошников (все трое из-за повреждений), Лунев, Евгеньев и Фомин. В этой шестерке, видимо, следует искать трех «лишних», которые останутся вне заявки на Евро. Один из них — очевидно, Лунев.

Что мы увидели на фоне крепкого середняка из числа участников Евро? Который, возможно, послабее Дании и посильнее Финляндии. Привычную картину.

Проблемы в обороне. Стоило полякам придумать что-то интересное, как наша защита начинала трещать. У России в центре три футболиста, но соперникам в середине штрафной почему-то удавалось получать мячи без помех. В том числе, в эпизоде с пропущенным уже на 4-й минуте голом.

Медлительностью Семенова тоже никого не удивить. Защитник «Ахмата» в первом тайме наошибался немало, так что выход в перерыве на замену Дивеева — еще один логичный и понятный шаг.

И в атаке все предсказуемо. Мы ждали Головина, как мессию, и он показал, что настоящий лидер сборной — легкость, движение, техника, темп. Александр и выложил как на блюдечке голевую Караваеву.

Миранчук? Пока по-настоящему золотым активом не стал, находился в тени Головина, но, похоже, сезон в «Аталанте» пошел на пользу — Алексея стало сложнее отделять от мяча, в его действиях начала проскальзывать конкретика. И как жаль, что хавбек не стал в первом тайме бить из пределов штрафной в выгоднейшей ситуации, а решил отдать передачу! Для уверенности гол был бы очень кстати.

Вообще попытки разыграть мяч до верного порой казались излишними — из ударных позиций стоит бить почаще.

Пахал Зобнин, цеплялся за мячи Дзюба... Казалось, ни одной неожиданности так и не дождемся. Но все же они случились: на 57-й минуте вместо Оздоева вышел Мухин, а на 63-й Шунина заменил Сафонов. Что бы это значило?

Думаю, Мухин — реальный претендент на место в составе. Кто-то постоянно упрекает Черчесова в консерватизме, кто-то прочил новичку ЦСКА попадание в тройку «лишних». Но ведь 19 лет — не приговор, если парень действительно круто выглядел весной. Футбол — это про здесь и сейчас.

Захотелось Черчесову посмотреть и на Сафонова в боевых условиях: будет стеной или затрясется от волнения? Ведь время для проверки пока есть.

В итоге по моментам Россия явно не уступила Польше. Поводов для серьезной паники встреча во Вроцлаве не дала. Впрочем, как и для восторгов — наши не превзошли оппонентов настолько, чтобы считать ничью несправедливым результатом.

Нормальный контрольный матч, который, надеемся, поможет тренерскому штабу и команде хорошо подготовиться к Евро.