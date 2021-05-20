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«Пришло время обыграть бельгийцев». Черчесов — после первой тренировки сборной России перед Евро

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
20 мая 2021, 20:30

Статья опубликована в газете под заголовком: «Станислав Черчесов: «Пришло время обыграть бельгийцев»»

№ 8443, от 21.05.2021

Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Главный тренер сборной — о Евро, Миранчуке и Головине.
Антон Заболотный и&nbsp;Станислав Черчесов.«Дзюба, Заболотный и Соболев — не однотипные футболисты». Черчесов — о расширенном составе сборной на Евро

Сегодня в Новогорске сборная России провела первую тренировку в расширенном составе перед Евро-2020. После занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

— Можете сравнить свои ощущения от работы с командой с предыдущими крупными турнирами?

— Память у меня неплохая, но не могу сравнить ощущения с предыдущими годами. Сейчас начинается новая история, так что и ощущения другие.

— Как прошла первая тренировка?

— Сегодня тренировка полуигровая, так что сказал всем на ручных тормозах играть.

— Как в целом оцениваете первый рабочий день сборной?

— Мы сегодня 10 спонсорских мероприятий провели, чтобы в следующие дни уже сконцентрироваться на работе. Все по плану.

— Как поздравили Караваева с днем рождения?

— Пожелал здоровья, хороших сборов и поздравил с чемпионством.

— Как чувствуют себя Баринов и Мухин?

— По Баринову с Мухиным общались с Николичем, он не планировал использовать их в матче с «Уралом». Начали работать с нами еще до сбора, вроде все хорошо с их состоянием.

20&nbsp;мая. Новогорск. Веселая история от&nbsp;Артема Дзюбы.

— Когда в расположение сборной прибудут Миранчук, Черышев и Головин?

— Наши легионеры 23-го числа играют последние матчи. Надеемся их увидеть 24 мая, максимальный срок — 25-е число.

19&nbsp;мая. Реджо-Эмилия. &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. 41-я минута. Руслан Малиновский сравнял счет.«Малиновский может стать примером для Миранчука». Что пишут в Италии об игре россиянина

— Общались ли с Головиным и Миранчуком после их кубковых финалов?

— Желал им удачи перед матчем Кубка. Пообщаемся уже в Австрии. Кудряшов сегодня чуть меньше тренировался, у него только 18-го числа матч был.

— Какие ожидания от домашних матчей Евро?

— Приятно играть дома, но самое главное — готовность. Нужно соответствовать уровню соперников.

— Хорошо ли, что первый матч с Бельгией?

— Любая игра идет в плюс, если ты хорошо готов. Над этим и работаем. Соперника мы не выбираем, уже несколько раз играли с бельгийцами, побеждать не удавалось. Настало время решить эту задачу.

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