«Пришло время обыграть бельгийцев». Черчесов — после первой тренировки сборной России перед Евро
Сегодня в Новогорске сборная России провела первую тренировку в расширенном составе перед Евро-2020. После занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
— Можете сравнить свои ощущения от работы с командой с предыдущими крупными турнирами?
— Память у меня неплохая, но не могу сравнить ощущения с предыдущими годами. Сейчас начинается новая история, так что и ощущения другие.
— Как прошла первая тренировка?
— Сегодня тренировка полуигровая, так что сказал всем на ручных тормозах играть.
— Как в целом оцениваете первый рабочий день сборной?
— Мы сегодня 10 спонсорских мероприятий провели, чтобы в следующие дни уже сконцентрироваться на работе. Все по плану.
— Как поздравили Караваева с днем рождения?
— Пожелал здоровья, хороших сборов и поздравил с чемпионством.
— Как чувствуют себя Баринов и Мухин?
— По Баринову с Мухиным общались с Николичем, он не планировал использовать их в матче с «Уралом». Начали работать с нами еще до сбора, вроде все хорошо с их состоянием.
— Когда в расположение сборной прибудут Миранчук, Черышев и Головин?
— Наши легионеры 23-го числа играют последние матчи. Надеемся их увидеть 24 мая, максимальный срок — 25-е число.
— Общались ли с Головиным и Миранчуком после их кубковых финалов?
— Желал им удачи перед матчем Кубка. Пообщаемся уже в Австрии. Кудряшов сегодня чуть меньше тренировался, у него только 18-го числа матч был.
— Какие ожидания от домашних матчей Евро?
— Приятно играть дома, но самое главное — готовность. Нужно соответствовать уровню соперников.
— Хорошо ли, что первый матч с Бельгией?
— Любая игра идет в плюс, если ты хорошо готов. Над этим и работаем. Соперника мы не выбираем, уже несколько раз играли с бельгийцами, побеждать не удавалось. Настало время решить эту задачу.
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