Главный тренер сборной — о Евро, Миранчуке и Головине.

Сегодня в Новогорске сборная России провела первую тренировку в расширенном составе перед Евро-2020. После занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

— Можете сравнить свои ощущения от работы с командой с предыдущими крупными турнирами?

— Память у меня неплохая, но не могу сравнить ощущения с предыдущими годами. Сейчас начинается новая история, так что и ощущения другие.

— Как прошла первая тренировка?

— Сегодня тренировка полуигровая, так что сказал всем на ручных тормозах играть.

— Как в целом оцениваете первый рабочий день сборной?

— Мы сегодня 10 спонсорских мероприятий провели, чтобы в следующие дни уже сконцентрироваться на работе. Все по плану.

— Как поздравили Караваева с днем рождения?

— Пожелал здоровья, хороших сборов и поздравил с чемпионством.

— Как чувствуют себя Баринов и Мухин?

— По Баринову с Мухиным общались с Николичем, он не планировал использовать их в матче с «Уралом» . Начали работать с нами еще до сбора, вроде все хорошо с их состоянием.

— Когда в расположение сборной прибудут Миранчук, Черышев и Головин?

— Наши легионеры 23-го числа играют последние матчи. Надеемся их увидеть 24 мая, максимальный срок — 25-е число.

— Общались ли с Головиным и Миранчуком после их кубковых финалов?

— Желал им удачи перед матчем Кубка. Пообщаемся уже в Австрии. Кудряшов сегодня чуть меньше тренировался, у него только 18-го числа матч был.

— Какие ожидания от домашних матчей Евро?

— Приятно играть дома, но самое главное — готовность. Нужно соответствовать уровню соперников.

— Хорошо ли, что первый матч с Бельгией?