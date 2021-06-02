Минус Лунев и Евгеньев. Итоговый выбор Черчесова на Евро-2020 оставил только один вопрос

Превращение расширенной заявки сборной России на ЧЕ в официальную стало чисто техническим моментом.

Итоговый состав сборной России на чемпионат Европы-2020.

В среду утром, ровно за десять дней до старта, назван окончательный состав сборной России на чемпионат Европы. Если точнее — мы узнали фамилии игроков, которые не попали в итоговую заявку. Никаких сенсаций и интриг тут нет, по сути, это чисто технический момент. Тема на одно утро.

Расширенный список, названный Черчесовым 11 мая, включал 30 футболистов, и за три недели нужно было подрезать его до 26 — убрать одного вратаря и трех полевых. Двое «отвалились» сами, еще двоих пришлось выбирать тренерскому штабу.

Первым выбыл Арсен Захарян, которого без Евро оставила бактериальная ангина. Динамовец пропустил сборы, так что именно 18-летний хавбек оказался первым исключенным. Жаль. Яркий атакующий полузащитник точно сделал бы сборную интереснее.

Из-за травмы выпал и Илья Самошников — потянул заднюю поверхность бедра. 23-летний крайний защитник «Рубина» провел классный сезон, но в команде сейчас хватает людей, способных закрыть позицию латераля. Во Вроцлаве слева вышел Далер Кузяев, вот-вот должен вернуться в строй Марио Фернандес. Здесь действительно есть варианты.

Далее — вратарская позиция. Многое стало ясно по матчу с поляками. Антон Шунин — первый номер, тут без вопросов. Во втором тайме на полчаса вышел Матвей Сафонов, для которого это был дебют в сборной. Теперь мы рассматриваем его как второго голкипера. Соответственно, выбирать оставалось между Андреем Луневым и Юрием Дюпиным. Лунев не попал в заявку на Польшу, нет его и в итоговом списке. Позиция третьего вообще не должна вызывать каких-то споров, потому что всех троих на турнире никто никогда не использует. Но если нужно, то выбор в пользу Дюпина можно объяснить тем, что рубиновец объективно здорово провел весеннюю часть сезона-2020/21.

Наконец, Роман Евгеньев. Черчесов включил в расширенный список большую группу игроков, выступавших на молодежном Евро и раньше практически не привлекавшихся в первую команду. Поэтому логично было предположить, что отцепят в итоге кого-то из молодых. Так и получилось, причем Черчесов дал понять, что в случае с Евгеньевым дело как раз в молодости — тренер сопроводил свое решение фирменной витиеватой фразой: «Есть вопросы, которые со временем мы решим».

Непосредственно по Евгеньеву вопросов нет, а вот по его позиции есть над чем порассуждать. Во Вроцлаве сборная выступала с тремя центральными защитниками, и есть ощущение, что это рабочая схема если не на весь турнир, то на стартовую встречу с Бельгией точно. С первых минут вышли Джикия, Семенов и Кудряшов, во втором тайме появился Дивеев. Все. Без Евгеньева у нас остается четыре кандидата на три позиции. Не мало ли? Все-таки центр обороны — это не фланг, тут даже неуемного универсализма Кузяева может не хватить.

При этом нужно отметить, что все отцепленные продолжат работать с командой. Так что даже эта заявка может оказаться промежуточно-окончательной.