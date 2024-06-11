Группа А Евро-2024: экспериментатор Якин, скандальный Нагельсманн и смелые венгры

Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария сыграют в группе А Евро-2024

В группе А сыграют Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария. Рассказываем о командах, которые откроют турнир.

Германия: главный фаворит

Немцы — хозяева Евро, и для них этот турнир — особенный. Команду возглавляет 36-летний Юлиан Нагельсманн, кумиром которого является Томас Тухель, а идейным вдохновителем — Пеп Гвардиола. После матча открытия с Шотландией он официально получит статус самого молодого тренера в истории чемпионатов Европы (36 лет 327 дней).

Нагельсманн также может стать и самым молодым специалистом, выигравшим Евро. Сейчас этот рекорд принадлежит Хосе Вильялонге (44 года и 192 дня), под руководством которого сборная Испании обыграла команду СССР в финале 1964 года.

На родине к немецкому тренеру неоднозначное отношение: одни любят его за «шахматный» футбол, а некоторые считают, что он проповедует слишком сложные идеи, которые подходят на клубном уровне, но не для сборной.

Много споров и по поводу итоговой заявки Германии: Нагельсманн не вызвал Матса Хуммельса, Юлиана Брандта, Леона Горетцку, Карима Адейеми и Сержа Гнабри. При этом в итоговой состав попали Робин Кох, Вальдемар Антон и Максимилиан Байер — не самый очевидный выбор, согласитесь. Однако в этом весь Нагельсманн, он обожает делать неожиданные ходы.

Главная звезда нынешней сборной Германии — лидер «Байера» Флориан Вирц. 21-летний полузащитник должен был стать одним из открытий ЧМ-2022, но тогда все испортила тяжелейшая травма. Сейчас он является одной из лучших «десяток» мира и главной надеждой бундестим. Мы вправе ожидать от молодого проспекта высокой результативности, ну или как минимум — яркой игры.

Флориан Вирц. Фото AFP

Состав Германии

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Беньямин Хенрикс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Испания), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Как играет сборная Германии

Схема 4-2-3-1 с сильным креном в атаку. Ключевая фигура в расстановке Нагельсманна — Тони Кроос, который является главным распасовщиком. Флориан Вирц и Джамал Мусиала — креативщики, Кай Хаверц — в роли номинального центрфорварда. Основным голкипером будет Мануэль Нойер, а не Марк-Андре тер Штеген.

Три причины болеть за сборную Германии:

— Красиво проводить Тони Крооса на пенсию

— Сложные и интересные тактические задумки Нагельсманна

— Команда — хозяйка турнира не побеждала на Евро 40 лет

Эндрю Робертсон. Фото Reuters

Шотландия: явный аутсайдер

Та самая команда, которая не пустила на турнир Норвегию с Эрлингом Холанном и Мартином Эдегором. Под руководством 60-летнего Стива Кларка шотландцы отошли от жесткого силового футбола. Теперь они бодро бегут в атаку, разыгрывают мяч и прессингуют — совсем не типичный британский стиль, но смотрится весело.

По сравнению с конкурентами по группе у Шотландии нет ярких звезд, тем более в передней линии. Зато есть крутые исполнители: Киран Тирни, Эндрю Робертсон и Джон Макгинн, а также сверхрезультативный Скотт Мактоминай (лучший бомбардир команды в отборе — 7 голов в 8 матчах). На этом все. Выход в плей-офф будет для них самым настоящим чудом.

Состав Шотландии

Вратари: Ангус Ганн («Норвич», Англия), Зендер Кларк («Хартс»), Лиам Келли («Мазеруэлл»).

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль», Англия), Киран Тирни («Реал Сосьедад», Испания), Джек Хендри («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Райан Портеус («Уотфорд», Англия), Лайам Купер («Лидс», Англия), Скотт Маккенна («Копенгаген», Дания), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба — «Селтик»), Росс Маккрори («Бристоль Сити», Англия).

Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут», Англия), Билли Гилмор («Брайтон», Англия), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Кенни Маклин («Норвич», Англия), Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед», Англия), Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Джек («Рейнджерс»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон», Англия), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Льюис Морган («Нью-Йорк Ред Буллс», США), Томми Конуэй («Бристоль Сити», Англия).

Как играет сборная Шотландии

Схема 3-4-3 или 4-2-3-1, но чаще всего последний вариант. Упор на физику и прессинг. Треугольник Мактоминай — Гилмор — Макгинн — краеугольный камень игры команды.

Три причины болеть за сборную Шотландии:

— Команда никогда не выходила в плей-офф

— Вы поклонник британского футбола, но сборная Англии для вас слишком попсовая

— Один из самых красивых комплектов форм на турнире, с классическим для страны узором

Доминик Собослаи. Фото Reuters

Венгрия: почти наверняка даст бой немцам и выйдет из группы

Их выход на Евро уже давно не удивляет. Команда вернулась на континентальное первенство в 2016 году после громадного перерыва и с тех пор не пропускает финальные стадии турнира.

В этой группе венгры наряду со Швейцарией считаются претендентами на место в плей-офф. Под руководством 59-летнего Марко Росси они не проигрывают в официальных встречах почти два года — с сентября 2022-го.

Венгрию ни в коем случае нельзя недооценивать. На прошлом Евро они были главными неудачниками жеребьевки, попав в одну группу к Франции, Германии и Португалии, но все равно смогли набрать два очка.

ЧМ-2022 венгры пропустили, но пошумели в Лиге наций, дважды обыграв англичан и одержав победу над Германией. Есть ощущение, что сейчас команда способна выйти из группы. Тем более что регламент турнира позволяет сделать это даже с третьего места.

Состав Венгрии

Вратари: Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг», Германия), Петер Саппанош («Пакш»).

Защитники: Ботонд Балог («Парма», Италия), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта», Германия), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония», Кипр), Вилли Орбан («РБ Лейпциг», Германия), Аттила Салаи («Фрайбург», Германия).

Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт», Швейцария), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут», Англия), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук», Хорватия), Адам Надь («Специя», Италия), Жолт Надь («Академия Пушкаш»), Лоик Него («Гавр», Франция), Ондраш Шефер («Унион», Германия), Каллум Стайлз («Сандерленд», Англия).

Нападающие: Мартин Адам («Ульсан», Южная Корея), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниель Гоздог («Филадельфия», США), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург», Германия), Доминик Собослаи («Ливерпуль», Англия), Барнабаш Варга («Ференцварош»).

Как играет сборная Венгрии

Схема 3-4-3 с различными вариациями. Упор на командную работу и физику. Главная звезда этой версии сборной Венгрии — хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи, но и помимо него есть кому тащить: Гулачи, Орбан и Шаллаи. Также обязательно последите за 20-летним латералем Милошем Керкезом. Это невероятно трудолюбивый игрок, который уже привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

Три причины болеть за сборную Венгрии:

— Именно за эту команду давным-давно играл легендарный Ференц Пушкаш

— Венгрия не боится грандов и может прихлопнуть кого угодно

— Вам было жаль венгров на Евро-2016

Гранит Джака. Фото Global Look Press

Швейцария: ждем в 1/8 финала?

Швейцарцы классно выступили на ЧМ-2020, проиграв в четвертьфинале испанцам лишь в серии пенальти. А до этого они прошли не кого-то, а французов! Наверняка Килиану Мбаппе до сих пор снится тот промах с 11-метровой отметки...

После чемпионата мира у Швейцарии все не очень хорошо с результатами, но на турнир в Германию команда пробралась, хоть и провалила концовку квалификации.

В распоряжении Мурата Якина сплав молодости и опыта: Янн Зоммер, Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Денис Закария, Джердан Шакири и Зеки Амдуни. Бывший игрок ЦСКА Стивен Цубер тоже едет на турнир. Этой команде вполне по силам как минимум выйти в плей-офф.

У швейцарцев сложно выделить одну главную звезду, но сейчас на эту роль больше всего подходит капитан Гранит Джака. В этом сезоне он невероятно преобразился в «Байере» и стал одним из любимчиков Хаби Алонсо. Хотя и Зоммер сейчас — один из сильнейших вратарей Европы.

Состав Швейцарии

Вратари: Ивон Мвого («Лорьян», Франция), Грегор Кобель («Боруссия» Д, Германия), Янн Зоммер («Интер», Италия).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», Англия), Нико Эльведи («Боруссия» М, Германия), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Фабиан Шер («Ньюкасл», Англия), Леонидас Стергиу («Штутгарт», Германия), Сильван Видмер («Майнц», Германия), Цедрик Цезигер («Вольфсбург», Германия).

Полузащитники: Михел Эбишер, Ремо Фройлер (оба — «Болонья», Италия), Денис Закария («Монако», Франция), Стивен Цубер (АЕК, Греция), Гранит Джака («Байер», Германия), Джердан Шакири («Чикаго Файр», США), Фабиан Ридер («Ренн», Франция), Рубен Варгас («Аугсбург», Германия), Ардон Джашари («Люцерн»), Венсан Сьерро («Тулуза», Франция), Ренато Штеффен («Лугано»).

Нападающие: Ноа Окафор («Милан», Италия), Зеки Амдуни («Бернли», Англия), Брель Эмболо («Монако», Франция), Квандво Дуа («Лудогорец», Болгария), Дан Ндой («Болонья», Италия).

Как играет сборная Швейцарии

Вот тут интересно. В отборе Якин выстраивал четко 4-3-3, а в последних товарищеских матчах перешел на тройку защитников. К швейцарцам есть вопросы по обороне, но крепкая средняя линия и сильный характер часто нивелируют все проблемы, позволяя им вырывать победы в самых сложных играх.

Три причины болеть за сборную Швейцарии:

— Вы обожаете РПЛ и скучаете по Мурату Якину и Стивену Цуберу

— Можно поддержать команду, которая претендует стать открытием Евро

— Возможно, это самая сильная швейцарская сборная в истории