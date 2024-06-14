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Сегодня, 12:30

Немецкая полиция предложила болельщикам заменить алкоголь марихуаной. Все из-за cербов

Немецкая полиция предложила болельщикам на Евро заменить алкоголь марихуаной
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Шотландские болельщики разогреваются перед первым матчем турнира.
Фото Reuters
Немцы считают, что алкоголь может сделать агрессивным, а каннабис успокаивает.

16 июня Англия и Сербия сыграют свой первый матч на этом Евро. К игре приковано огромное внимание — в первую очередь из-за вопросов безопасности. Немецкая полиция присвоила встрече степень риска «очень высокая», поскольку ожидаются столкновения между английскими и сербскими болельщиками.

Британские медиа сообщали, что власти Германии ожидают около 400-500 человек, «ищущих насилия». Среди них, по данным полиции, могли оказаться настоящие преступники — представители банд «Охотники за головами» и «Могильщики». А еще в Германии ожидают приезда Ивана Богданова — самого известного сербского фаната по прозвищу Иван Грозный.

Англичане опасаются сербских ультрас и&nbsp;особенно фаната Ивана Богданова (слева). «Иван Грозный, пыточная в Белграде». Британские СМИ опасаются сербских фанатов

Люди, которых опасаются немцы и британцы, по данным английской прессы, виновны в пытках, похищениях, рэкете, изнасилованиях и убийствах. Появлялась информация, что у одной из группировок даже есть пыточная комната на территории клуба «Партизан».

Неудивительно, что на этом фоне полиция старается предпринять все возможные меры для обеспечения безопасности. Изначально речь шла просто об усиленном патрулировании — на матч англичан и сербов собирались отправить около тысячи человек личного состава. Но теперь в ход пошли другие меры.

Болельщицы сборной Германии.
Фото Global Look Press

Так, несколько дней назад появилась информация, что немецкие власти видят серьезную проблему в пиве. Поэтому, по данным The Sun, 4,8-процентный лагер на стадионе в Гельзенкирхене заменят на 2,5-процентный шенди (пиво с лимонадом). Этот вариант сразу же вызвал большое возмущение.

Но этим меры по обеспечению безопасности не ограничились. The Sun также сообщает, что в Германии английским болельщикам рекомендуют заменить пиво на каннабис. Высказался представитель полиции Гельзенкирхена: «Алкоголь может сделать агрессивным, а каннабис успокаивает. Поэтому если мы увидим две группы — пьющих алкоголь и потенциально агрессивных людей и курящих траву, мы обратим внимание на первую группу», — заявил Стефан Книпп.

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При этом курить марихуану на стадионе, в барах и на площадях будет нельзя. А бары с пивом в особо «чувствительных» районах закроются сразу после матча. Власти надеются максимально уменьшить риски столкновений.

Игра Сербия — Англия состоится 16 июня в 22.00 по московскому времени. На матче ожидается порядка 40 тысяч болельщиков из Англии и до 8 тысяч сербов.

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