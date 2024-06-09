Группа Германии на Евро-2024: составы команд, расписание матчей и где смотреть
- Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты
- Состав группы A на Евро-2024
- Состав сборной Германии на Евро-2024
- Состав сборной Шотландии на Евро-2024
- Состав сборной Венгрии на Евро-2024
- Состав сборной Швейцарии на Евро-2024
- Расписание матчей группы A на Евро-2024
- Сетка плей-офф Евро-2024: формат турнира
- Кто фаворит группы A и Евро
- Где смотреть трансляции матчей Евро-2024 в России
Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты
17-й в истории чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро-2024 будут сыграны в десяти городах Германии: Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте, Штутгарте.
Игры чемпионата Европы проведут на десяти немецких стадионах: «Олимпиаштадионе», «BVB-Штадионе», «Дюссельдорф Арене», «Франкфурт Арене», «Арене АуфШальке», «Фолькспаркштадионе», «Кельн Штадионе», «Лейпциг Штадиуме», «Альянц Арене», «Штутгарт Арене».
Групповой турнир Евро-2024 завершится 26 июня. Встречи плей-офф начнутся 28 июня со стадии 1/8 финала. Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на берлинской арене «Олимпиаштадион».
Состав группы A на Евро-2024
В группу А Евро-2024 вошли сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
Немецкая команда с главным тренером Юлианом Нагельсманом отобралась на чемпионат Европы-2024 в статусе хозяйки турнира. На Евро-2020 Германия в 1/8 финала потерпела поражение от Англии (0:2).
Шотландия под руководством Стива Кларка набрала 17 очков в отборочном турнире Евро-2024 в группе А и вышла в финальную стадию со второго места. На чемпионате Европы-2020 шотландцы стали четвертыми в группе D с одним баллом и не вышли в плей-офф.
Сборная Венгрии с главным тренером Марко Росси вышла в финальную часть Евро-2024 с первого места в группе G с 18 очками. На чемпионате Европы-2020 венгры не вышли в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в группе F с двумя баллами.
Швейцария с главным тренером Муратом Якином квалифицировалась на Евро-2024 со второго места в группе I с 17 очками. На чемпионате Европы-2020 швейцарцы дошли до 1/4 финала и в серии пенальти проиграли Испании (1:1, пенальти — 1:3).
Состав сборной Германии на Евро-2024
Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Вальдемар Антон («Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Беньямин Хенрикс («Лейпциг»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»).
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
Состав сборной Шотландии на Евро-2024
Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба — «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»).
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба — «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»).
Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Джек («Рейнджерс»).
Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).
Состав сборной Венгрии на Евро-2024
Вратари: Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»).
Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»).
Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаш»), Лоик Него («Гавр»), Ондраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»).
Нападающие: Мартин Адам («Ульсан»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниель Гоздог («Филадельфия»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»).
Состав сборной Швейцарии на Евро-2024
Вратари: Ивон Мвого («Лорьян»), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Ян Зоммер («Интер»).
Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Леонидас Стергиу («Штутгарт»), Сильван Видмер («Майнц»), Цедрик Цезигер («Вольфсбург»).
Полузащитники: Михел Эбишер, Ремо Фройлер (оба — «Болонья»), Денис Закария («Монако»), Стивен Цубер (АЕК), Гранит Джака («Байер»), Шердан Шакири («Чикаго Файр»), Фабиан Ридер («Ренн»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Ардон Джашари («Люцерн»), Венсан Сьерро («Тулуза»), Ренато Штеффен («Лугано»).
Нападающие: Ноа Окафор («Милан»), Зеки Амдуни («Бернли»), Брель Эмболо («Монако»), Квандво Дуа («Лудогорец»), Дан Ндой («Болонья»).
Расписание матчей группы A на Евро-2024
14 июня, пятница
Мюнхен. 22.00 (здесь и далее — по московскому времени). Германия — Шотландия
15 июня, суббота
Кельн. 16.00. Венгрия — Швейцария
19 июня, среда
Штутгарт. 19.00. Германия — Венгрия
Кельн. 22.00. Шотландия — Швейцария
23 июня, воскресенье
Франкфурт-на-Майне. 22.00. Швейцария — Германия
Штутгарт. 22.00. Шотландия — Венгрия
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».
Сетка плей-офф Евро-2024: формат турнира
24 участника Евро-2024 поделены на шесть групп, по четыре сборные в каждой. В групповом турнире Евро-2024 будет сыграно 36 матчей. В 1/8 финала выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие из шести национальных команд, которые стали третьими в своих квартетах. Чтобы их определить, будут учитываться результаты игр групповой стадии Евро-2024. Далее приведены критерии в порядке убывания важности:
- набранные очки;
- разность забитых и пропущенных голов;
- забитые мячи;
- число побед;
- наименьшее число дисциплинарных очков «фейр-плей» (одно очко за каждую желтую карточку, три очка за красную карточку или удаление за две желтые карточки);
- место в общем рейтинге отборочного турнира.
Сетка плей-офф чемпионата Европы-2024 сформируется после группового турнира и будет зафиксирована с 1/8 финала до финального матча. На каждой стадии сборные будут играть по одному матчу на вылет. Победитель Евро-2024 будет определен в финале в Берлине 14 июля.
Кто фаворит группы A и Евро
Фаворитом группы А Евро-2024 является сборная Германии. По мнению букмекеров, наибольшие шансы на первое место у немецкой команды, коэффициент на это — 1.41. Следом идет сборная Швейцарии. Поставить на то, что команда Якина займет первую строчку в группе А, можно за 4.90. Коэффициент на второе место в квартете у Швейцарии — 2.65. Наименьшие шансы у Венгрии и Шотландии. При этом на первое место у венгров коэффициент — 10.00, а у шотландцев — 13.00. Сделать ставку на то, что команда Кларка завершит групповой турнир на третьей строчке, можно за 2.95. Аналогичная ставка на команду Росси идет с коэффициентом 2.83.
Где смотреть трансляции матчей Евро-2024 в России
Смотреть матчи Евро-2024 в России можно будет в прямом эфире на «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru и в онлайн-кинотеатре Okko. У холдинга «Матч» предусмотрен показ 34 игр чемпионата Европы-2024, а у Okko — 17 эксклюзивно (и все остальные через эфир «Матч ТВ»). Ознакомиться подробнее с расписанием матчей Евро-2024 можно по ссылке на материал «СЭ».
«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр чемпионата Европы-2024 в Германии.