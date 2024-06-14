Сборная Германии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Знакомимся со страной — хозяйкой турнира.

Германия: общие сведения

Федеративная Республика Германия находится в Центральной Европе, омывается водами Балтийского и Северного морей. Граничит с Данией на севере, Польшей и Чехией на востоке, Австрией и Швейцарией на юге, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами на западе.

Площадь территории — 357 592 квадратных километра. Численность населения на январь 2023 года составляет 84,4 миллиона человек (19-е место в мире).

Германия состоит из 16 субъектов — федеральных земель (Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн-Вестфалия, Тюрингия, Шлезвиг-Гольштейн).

Столица — Берлин, крупнейший город страны. Также в топ-5 по численности населения входят Гамбург, Мюнхен, Кельн и Франкфурт-на-Майне.

Фото Global Look Press

Рейтинг сборной и клубов Германии

Германия занимает четвертое место в рейтинге стран УЕФА (от 14 июня 2024 года), пропустив вперед Испанию, Италию, Англию и опережая Францию.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) немцы располагаются на 16-й строчке между Уругваем и Сенегалом. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира, в топ-5 также входят Франция, Бельгия, Англия и Бразилия.

Главный немецкий чемпионат — бундеслига, проводится с 1963 года. 18 профессиональных команд борются за титул чемпиона страны по круговой системе (34 тура). Команды, занявшие 17-е и 18-е места, вылетают во вторую бундеслигу. Команда с 16-й позиции играет матч на вылет (дома и в гостях) с третьей командой сезона второй бундеслиги.

Самый титулованный футбольный клуб в истории Германии — «Бавария», мюнхенцы выигрывали чемпионат 33 раза. Действующий чемпион — впервые взявший титул в лиге «Байер».

«Бавария» располагается на 2-м месте в клубном рейтинге УЕФА, уступая только «Манчестер Сити». Также в топ-20 входят другие немецкие команды: дортмундская «Боруссия» (8-я позиция), «РБ Лейпциг» (9-я) и «Байер» (13-я).

История выступлений Германии на Евро

Германия — страна — рекордсмен по участию в чемпионатах Европы. Команда играла на Евро 13 раз (в том числе как ФРГ), предстоящий турнир станет 14-м.

На счету немецкой сборной 3 титула чемпионов Европы (1972, 1980 и 1996). Бундесмашафт 9 раз доходила как минимум до полуфинала, что также является рекордом среди всех участников соревнования. В 6 из 13 случаев немцы пробивались в финал.

Рекордсменом сборной Германии по числу сыгранных матчей на Евро является Бастиан Швайнштайгер — 18. Он был в заявке команды на четырех турнирах (2004, 2008, 2012, 2016). Следом за ним идут Томас Мюллер и Мануэль Нойер — по 15 игр. Скорее всего, кто-то из них превзойдет достижение Швайнштайгера на Евро-2024.

Лучшие бомбардиры Германии на чемпионатах Европы — Юрген Клинсманн и Марио Гомес. У них по 5 забитых мячей. Среди действующих игроков ближе всех к этому показателю Кай Хаверц (2 гола).

Кто возглавлял Германию/ФРГ на Евро

Главные тренеры Хельмут Шен (1972), Юпп Дерваль (1980) и Берти Фогтс (1996) приводили немцев к триумфу на чемпионатах Европы. Йоахим Лев руководил национальной командой на Евро больше, чем любой другой специалист.

Главный тренер сборной Германии

Немецкую сборную возглавляет 36-летний Юлиан Нагельсманн. Он заступил на пост главного тренера в сентябре 2023 года после увольнения Ханси Флика.

До назначения в национальную команду Нагельсманн тренировал «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и «Баварию». С мюнхенским клубом Юлиан выигрывал чемпионат (сезон-2021/22) и дважды побеждал в Суперкубке Германии (2021, 2022).

Нагельсманну принадлежат сразу несколько рекордов: самый молодой тренер в истории бундеслиги, самый молодой тренер бундеслиги, достигший рубежа в 100 матчей, и самый молодой тренер в истории Лиги чемпионов.

Тактика — одна из сильных сторон молодого специалиста. Нагельсманн имеет репутацию человека, способного адаптироваться к различным сценариям игры и придумывать порой безумные идеи. Чего только стоит перевод Кая Хаверца на позицию левого защитника в товарищеском матче с Турцией (2:3).

Кроме того, Юлиан известен тем, что любит делать ставку на молодых игроков, прокачивая их талант. Например, при нем в «Лейпциге» на первые роли вышел Кристофер Нкунку.

Тони Кроос и Мануэль Нойер. Фото Getty Images

Состав и главные звезды сборной Германии

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Беньямин Хенрикс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид, Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал» Мадрид, Испания), Джамал Мусиала, Лерой Сане (все — «Бавария»), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Главные звезды сборной Германии

Тони Кроос — вернулся в сборную, чтобы сыграть последний турнир перед завершением карьеры. Ключевая фигура в центре полузащиты, способен отдать передачу в любую точку поля.

Илкай Гюндоган — капитан команды. Может как начинать атаки от своей штрафной, так и завершать их у чужой. Насколько он был важен для Гвардиолы и нужен Хави, так и необходим Нагельсманну.

Флориан Вирц — сердце сенсационного «Байера» Хаби Алонсо и мотор сборной Германии. Регулярно идет в обводку, продвигает мяч вперед и снабжает передачами свободных партнеров. Должен был ехать на ЧМ-2022 в качестве восходящей звезды, но помешала травма.

Лерой Сане. Фото Global Look Press

С кем Германия сыграет на Евро

Хозяева турнира автоматически возглавили группу А. Их соперниками стали Шотландия, Венгрия и Швейцария.

Расписание матчей в группе

14 июня, пятница

Германия — Шотландия (Мюнхен, 22.00 — здесь и далее московское время)

19 июня, среда

Германия — Венгрия (Штутгарт, 19.00)

23 июня, воскресенье

Швейцария — Германия (Франкфурт-на-Майне, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Германии встретится с командой, занявшей вторую строчку в квартете С — Словения, Дания, Сербия, Англия.

Если немцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в группе B — Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Германия сыграет с кем-то из победителей групп B, F (Турция, Грузия, Португалия, Чехия) и E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина).

Джамал Мусиала. Фото Global Look Press

Как Германия выступит на Евро-2024: прогноз

Из группы немцы обязаны выходить с первого места, родные трибуны просто не простят им иного исхода. Однако уже на стадии 1/8 финала могут начаться проблемы. Теоретически Германия может получить в соперники кусачую Данию или попасть на кого-то из «группы смерти» — Испанию, Италию или Хорватию.

Многое будет зависеть от того, в какой форме к Евро подойдут молодые звезды Вирц и Мусиала, сохранит ли свой запал Сане, справится ли с давлением Хаверц.

Германия — одна из самых непредсказуемых топ-сборных турнира. В любом случае будет интересно понаблюдать за Нагельсманном, который постарается не ударить в грязь лицом, как делали немцы последние три больших турнира.

Коэффициент букмекеров на выход из группы — 1.08, на победу в турнире — 6.50.

Прогноз: выход из группы с первого места и проход как минимум до стадии 1/4 финала.