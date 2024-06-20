Форма сборных на Евро-2024: фиолетовая Англия, розовый оттенок Германии и комиксы Бельгии
Чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. 24 сборные презентовали форму до финального турнира и вышли в новых комплектах на старте группового турнира.
В чем играют фавориты Евро-2024 Германия, Франция и Англия? Какие комплекты получились у Сербии, Грузии и Хорватии? Представляем основные и запасные варианты маек участников чемпионата Европы.
Австрия
Домашний комплект сборной Австрии на Евро-2024 выполнен в красном цвете в сочетании с архитектурной красотой модерна. Белая выездная форма, украшенная яркими синими полосками, отражает любовь нации к природе и исследованиям.
Албания
Компания Macron сделала форму для сборной Албании в стиле поло. Домашний комплект выполнен в красном цвете с нанесенным поверх узором и черными вставками, включая воротник. Гостевой — белый с аналогичным узором.
Англия
Самым привлекательным в форме сборной Англии является гостевой комплект, который выполнен в фиолетовом цвете. Как заявили в Nike, он сочетает в себе красный и синий цвета прошлых гостевых форм. Домашний комплект одних из фаворитов Евро-2024 выполнен в традиционном белом цвете.
Бельгия
Технический спонсор сборной Бельгии Adidas выпустил для нее форму в бордовом (домашний) и голубом (гостевой) цветах. Первый содержит узор с отсылкой на современную бельгийскую архитектуру с надписью 1895. Она означает год основания федерации футбола Бельгии. Выездной комплект формы бельгийцев отсылает к серии комиксов «Приключения Тинтина» художника Эрже.
Венгрия
Для сборной Венгрии Adidas выпустил два комплекта в цветах флага страны. Основной тон домашней формы — красный, гостевой — белый. На воротниках футболок присутствует надпись «Только вместе».
Германия
Данные комплекты формы станут последними от Adidas для Германии на чемпионатах Европы. С 2027 года техническим спонсором немецкой сборной вместо соотечественников будет американский Nike, контракт рассчитан до 2034 года. Основной комплект бундестим на домашнем Евро-2024 создан в типичном белом тоне в сочетании с цветами флага страны на плечах — с черным, желтым и красным, а узор напоминает орлиные крылья. Гостевая форма немцев выполнена в не самом привычном розово-фиолетовом цвете. Узоры на футболке также имеют отсылку к орлиным крыльям.
Грузия
Домашний комплект сборной Грузии выполнен в красно-белых цветах и отсылает к флагу страны. Гостевая форма — в черном цвете с глянцевой полосой по центру.
Дания
Форму для сборной Дании изготовил местный спортивный бренд Hummel International. Домашняя форма традиционно сделана в красном цвете, а гостевая — в белом. Мелким шрифтом на обоих комплектах написаны названия всех датских футбольных клубов, их общее количество — 1535.
Италия
Домашняя и гостевая форма сборной Италии от Adidas сделаны в похожем ключе — обе отсылают к цветам страны (зеленый, белый и красный). Основной цвет комплекта для игр в статусе хозяев — знакомый синий (лазурный), у гостевого — не менее привычный белый. На воротнике сзади у футболок чемпионов Европы-2020 выведена надпись «Италия позвала!», что отсылает к строчке из национального гимна.
Испания
У сборной Испании в каждом комплекте формы от Adidas присутствует узор с символикой морских волн и песка. Домашний вариант создан в знакомом красно-желтом цвете и дополнен изображением на воротнике гвоздики, национального цветка Испании. Выездная форма изготовлена в необычном пляжном цвете с аналогичными узорами и цветком.
Нидерланды
Оба комплекта формы для сборной Нидерландов по задумке Nike символизируют преемственность нынешнего поколения с командой чемпионов Европы-1988. Тогда голландцы выиграли Евро, в финале победив сборную СССР со счетом 2:0. Домашний комплект исполнен в оранжевом цвете, а гостевой — синий с оранжевыми вставками.
Португалия
Технический спонсор сборной Португалии Nike сделал домашнюю форму в традиционных красно-зеленых оттенках. Гостевой комплект выполнен в белом цвете с голубым узором в виде мозаики — азулежу (расписанная глиняная плитка).
Польша
Форма сборной Польши традиционно выполнена в белом (домашний комплект) и в красных (гостевой) тонах. Над номерами футболистов спереди нанес герб страны в виде орла.
Румыния
Joma сделала для сборной Румынии домашнюю форму в желтом цвете, а гостевую — в красном. У обоих комплектов на рукавах изображен флаг страны, оба также имеют необычные открытые воротники.
Сербия
На красной домашней форме сборной Сербии на Евро-2024 нанесена графика, представляющая рентгеновское изображение крыла орла, что символизирует храбрость команды на поле и легендарное наследие Сербии в спорте и науке. Белая выездная форма с синими вставками отражает природный и культурный ландшафт Сербии. Трикотажные манжеты на рукавах вдохновлены мистическим скальным образованием Джаволя-Варош (его называют «Город Дьявола») на горе Радан на юге Сербии.
Словакия
Форма Словакии от Nike не получила особенный дизайн на Евро-2024. Домашний комплект сделан в синем цвете с красными вставками на воротнике и по бокам футболки, гостевой выполнен в белом цвете.
Словения
Домашняя форма от Nike сделана в белом цвете, а выездная — в синем. На всех комплектах сверху над номерами игроков изображены словенские горы.
Турция
Домашняя форма сборной Турции посвящена столетию Республики. Знаменитая красная полоса на передней части белой футболки имеет изогнутый верх с нарисованными линиями складок и напоминают флаг, накинутый на плечи игрока. Название страны напечатано на спине рубашки. Гостевая форма турецкой команды соответствует цветам флага страны.
Украина
Сборная Украины играет на Евро-2024 в той же форме, в которой выступала на чемпионате Европы-2020. Домашний комплект — желтый, а выездной — синий. На предыдущем Евро форма украинской национальной команды наделала много шума из-за изображенных контуров границ на футболках.
Франция
Домашний комплект Франции от Nike создан в традиционном синем цвете, а гостевой — в белом. На обоих вариантах формы размещен большой галльский петух в красно-желтом цвете в ретро-версии Федерации футбола Франции. На воротнике комплекта домашней футболки присутствуют цвета французского флага. В таком виде «трехцветные» сыграют летом 2024-го на Евро и домашней Олимпиаде в Париже.
Хорватия
Домашняя форма сборной Хорватии представляет собой смелую комбинацию культовых красно-белых клеток команды с использованием более крупных квадратов, образующих национальный флаг. Выездная форма украшена наклонными ромбовидными клетками, отдающими дань уважения бронзовым призерам ЧМ-1998. Возвращение к синему цвету соответствует тонам герба и национального флага.
Чехия
Красная домашняя форма сборной Чехии включает в себя цвета страны и принт эмблемы двухвостого льва. Белая выездная форма классического дизайна отдает дань уважения неустанной решимости чешских футболистов в 2004 году — тогда национальная команда взяла бронзу Евро. На ней также изображены повторяющиеся эмблемы двухвостого льва, отсылая к командному духу.
Швейцария
Красный домашний комплект сборной Швейцарии органично сочетает в себе альпийскую элегантность с цветочной графикой эдельвейса, вдохновленной традиционной швейцарской одеждой. Белая выездная форма черпает вдохновение из знаменитой железнодорожной станции Юнгфрауйох в Швейцарских Альпах.
Шотландия
Домашний и гостевой комплекты сборной Шотландии от Adidas содержат клетчатый орнамент и специальный узор. Он называется тартан (болельщики шотландцев называются тартановой армией). Для шотландцев он может означать определенный клан, организацию или принадлежность к какой-то местности.