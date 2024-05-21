Сборная Венгрии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Венгрия попала в группу Евро-2024 к Германии, Шотландии и Швейцарии

Собослаи — главная надежда сборной Венгрии на турнире в Германии.

Рейтинг сборной и клубов Венгрии

В рейтинге стран УЕФА (на 16 мая 2024 года) сборная Венгрии занимает 24-е место

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) венгры располагаются на 26-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

OTP Банк Лига- высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1901 года. Турнир проходит по круговой системе, в которой 12 команд играют трижды друг против друга (33 тура). Клубы, занявшие последние два места, отправляются во вторую лигу.

Самым титулованным клубом в истории Венгрии является «Ференцварош» — он выигрывал чемпионат 34 раза. Дважды — под руководством Станислава Черчесова (2021/22, 2022/23).

В клубном рейтинге УЕФА (на 16 мая 2024 года) находится одна венгерская команда — «Ференцварош» (55-я строчка).

История выступлений Венгрии на Евро

Венгрия играла на чемпионате Европы четыре раза, предстоящий турнир в Германии станет пятым. Наивысшее достижение — бронза на Евро-1964 в Испании.

Рекордсменом Венгрии по числу сыгранных матчей на Евро является Адам Салаи — 7.

За всю историю выступлений венгерской сборной на чемпионатах Европы ни один из футболистов не забил больше двух мячей.

Кто возглавлял сборную Венгрии на Евро

В 1964 году сборную Венгрии к бронзе на Евро привел Лайош Бароти. Марко Росси — первый тренер в истории национальной команды, который будет работать на двух континентальных первенствах подряд.

Главный тренер сборной Венгрии

Венгерскую команду с июня 2018-го возглавляет 59-летний Марко Росси, сменивший на этом посту Жоржа Леекенса.

До назначения в сборную Росси тренировал различные команды низших итальянских лиг, а также венгерский «Гонвед» и словацкий «ДАК 1904». Вместе с будапештским клубом он становился чемпионом Венгрии в сезоне-2016/17.

Под его руководством на Евро-2020 венгерская команда сыграла вничью с Францией и Германией, набрав два очка в группе, в которой также играла сборная Португалии.

Как Венгрия выступила в отборочном турнире Евро

В группе G венгры заняли первое место, опередив Сербию на четыре очка. В 8 матчах команда Росси одержала 5 побед и трижды сыграла вничью. Венгрия отправила в ворота соперников 16 мячей, пропустив 7 раз.

В отборе венгры одержали самую крупную победу над Болгарией — 3:0.

Лучшими бомбардирами команды в отборочном цикле стали Барнабаш Варга (4 гола) и Доминик Собослаи (4 гола и 4 результативные передачи).

Состав и главные звезды сборной Венгрии

Венгрия стала первой сборной, опубликовавшей официальную заявку на чемпионат Европы. В список вошли 26 основных игроков и 5 резервистов.

Вратари: Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»).

Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»).

Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаш»), Лоик Него («Гавр»), Ондраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»).

Нападающие: Мартин Адам («Ульсан»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниель Гоздог («Филадельфия»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»).

В ближайший резерв попали вратарь Балаж Тот («Фехервар»), полевые игроки Кристиан Листеш («Ференцварош»), Аттила Мочи («Ризеспор»), Залан Ванча («Ломмель») и Балинт Вечеи («Пакш»).

Главные звезды сборной Венгрии:

Доминик Собослаи — связующее звено между полузащитой и атакой. Первый сезон в «Ливерпуле» получился достаточно удачным, да и в сборной он уверенно ведет команду за собой. Не зря именно 23-летний Доминик носит капитанскую повязку.

Вилли Орбан — фундамент оборонительной линии. Из-за травм сыграл всего четыре матча в отборе, но на турнир в Германию приедет в полной боевой готовности.

Барнабаш Варга — классический центрфорвард, который отличается феноменальным голевым чутьем. Можно спорить об уровне чемпионата Венгрии, но 20+3 за 23 матча — отличный показатель.

Доминик Собослаи. Фото Global Look Press

С кем Венгрия сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге венгры попали в группу А к Германии, Швейцарии и Шотландии.

Расписание матчей в группе

15 июня, суббота

Венгрия — Швейцария (Кельн, 16.00 — здесь и далее московское время)

19 июня, среда

Венгрия — Германия (Штутгарт, 19.00)

23 июня, воскресенье

Венгрия — Шотландия (Штутгарт, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Венгрии встретится с командой, занявшей вторую строчку в квартете С (Словения, Дания, Сербия, Англия).

Если венгры занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в группе B (Испания, Хорватия, Италия, Албания).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Венгрия сыграет с кем-то из победителей групп B, F (Турция, Грузия, Португалия, Чехия) и E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина).

Сборная Венгрии празднует выход на Евро-2024. Фото Global Look Press

Как Венгрия выступит на Евро 2024: прогноз

Команда Росси попала в непростую группу, в которой есть очевидный фаворит — сборная Германии. Но и против немцев играть можно. Неизвестно, в каком состоянии они подойдут к первым за долгое время официальным матчам. К тому же в прошлом сезоне Венгрия заняла второе место в Лиге наций в группе с Италией, Англией и Германией.

По мнению букмекеров, венгры будут биться за вторую строчку в квартете со Швейцарией. И встретятся они уже в первом матче.

Главная звезда сборной Венгрии — Доминик Собослаи. Не преувеличением будет сказать, что от него зависит вся игра команды. Также интересно, кто станет основным голкипером. Многолетний первый номер Гулачи пропустил весь отборочный турнир из-за травмы, а его сменщик Дибус прекрасно воспользовался шансом и отыграл все восемь встреч.

Чего ждать от венгров на Евро-2024? Вряд ли эта сборная нас сильно удивит. Скорее всего, она переиграет тех, кого должна, но выше головы не прыгнет. Уровень игроков не позволит. Но магии Собослаи должно хватить для того, чтобы выйти из группы с третьей строчки.

Коэффициент букмекеров на выход швейцарцев из группы — 1.70, на победу в турнире — 75.00.

Прогноз: выход из группы с третьего места и вылет в 1/8 финала.