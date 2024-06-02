Сборная Чехии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией

Шик, Соучек и Цоуфал — главные надежды сборной Чехии на Евро.

Рейтинг сборной и клубов Чехии

В рейтинге стран УЕФА (на 30 мая 2024 года) чешская сборная занимает 10-е место.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) чехи располагаются на 36-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Первая чешская лига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1993 года. Турнир проходит по круговой системе, в которой 16 команд играют между собой дома и на выезде — всего 30 туров. Затем проводится плей-офф, в котором определяются чемпион и команды, которые покинут элитный дивизион.

Самым титулованным клубом в истории Чехии является пражская «Спарта» — она выигрывала чемпионат 14 раз, в том числе в сезоне-2023/24.

В клубном рейтинге УЕФА (на 30 мая 2024 года) находятся три чешские команды — «Славия» (35-я строчка), «Виктория» (64-я) и «Спарта» (77-я).

История выступлений Чехии на Евро

Чехословакия играла на чемпионатах Европы три раза — в 1960-м (третье место), 1976-м (первое место) и 1980-м (третье место).

Сборная Чехии играла в финале Евро в 1996 году, еще один раз дошла до полуфинала и дважды — до четвертьфинала. Предстоящий турнир в Германии станет для команды восьмым.

Рекордсменами Чехии по числу сыгранных матчей на Евро являются Петр Чех и Карел Поборски — 14. Следом за ними идет Павел Недвед (12).

Лучшие бомбардиры чешской команды на чемпионатах Европы — Милан Барош и Патрик Шик (по 5 голов).

Кто возглавлял сборную Чехии на Евро

Душан Угрин привел Чехию к серебру на Евро-1996. Он возглавлял сборную с 1994 по 1997 год.

Главный тренер сборной Чехии

Чешскую команду с января 2024-го возглавляет 60-летний Иван Гашек, сменивший на этом посту Ярослава Шилгавы. Двоюродный брат известного хоккеиста уже руководил национальной командой в 2009 году, а также занимал должность президента футбольного союза страны.

До назначения в сборную Гашек работал в командах Ближнего Востока, во Франции и Японии. Дважды привел пражскую «Спарту» к чемпионству.

Иван Гашек. Фото Global Look Press

Как Чехия выступила в отборочном турнире Евро

В группе E чехи заняли второе место, пропустив вперед Албанию. В восьми матчах команда одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Чехия отправила в ворота соперников 12 мячей, пропустив 6 раз.

В отборе сборная Чехии одержала самые крупные победы над Фарерскими Островами и Молдавией (обе встречи завершились со счетом 3:0).

Лучшими бомбардирами чехов на групповом этапе стали Томаш Соучек и Вацлав Черны (по 3 гола).

Патрик Шик. Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Чехии

Вратари: Индржих Станек («Славия»), Матей Коварж («Байер»), Витезслав Ярош («Штурм»).

Защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм Юнайтед»), Давид Зима, Томаш Холеш, Давид Дудера, Мартин Витик (все — «Славия»), Ладислав Крейчи, Томаш Влчек (оба — «Спарта»), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Робин Гранач («Виктория» Пльзень).

Полузащитники: Антонин Барак («Фиорентина»), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Лукаш Черв, Павел Шульц (оба — «Виктория»), Матей Юрасек, Лукаш Провод (оба — «Славия»), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Михал Садилек («Твенте»), Томаш Соучек («Вест Хэм Юнайтед»).

Нападающие: Адам Гложек, Патрик Шик (оба — «Байер»), Ян Кухта («Спарта»), Моймир Хитил («Славия»), Томаш Хоры («Виктория»).

Главные звезды сборной Чехии

Томаш Соучек — капитан команды. Опорник «Вест Хэма» является лидером не только своего клуба, но и национальной сборной.

Патрик Шик — главная атакующая сила. Форвард не играл за сборную в отборе, но времени зря не терял — 13+3 в 33 матчах за «Байер». На турнире в Германии он может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Чехии на Евро, обогнав Бароша.

Владимир Цоуфал — опытнейший фланговый атакующий защитник, который прекрасно взаимодействует со своим одноклубником Соучеком.

С кем Чехия сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге чехи попали в группу F — в ней также сыграют Португалия, Турция и Грузия.

Расписание матчей в группе

18 июня, вторник

Чехия — Португалия (Лейпциг, 22.00 — здесь и далее московское время)

22 июня, суббота

Чехия — Грузия (Гамбург, 16.00)

26 июня, среда

Чехия — Турция (Гамбург, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Чехии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания) или С (Словения, Дания, Сербия, Англия).

Если чехи занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на первом месте в квартете D (Польша, Нидерланды, Австрия, Франция).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Чехия сыграет с кем-то из победителей квартетов С или B.

Фото Global Look Press

Как Чехия выступит на Евро 2024: прогноз

Чешская команда совсем не впечатлила в отборе, выиграв всего четыре встречи из восьми. Сразу после квалификации Ярослав Шилгавы ушел в отставку из-за громкого скандала: Цоуфал, Брабец и Кухта провели ночь в баре накануне решающего матча против Молдавии. История вроде бы забылась, появился новый тренер, провинившихся игроков простили, но осадок остался.

Перспективы чехов на Евро не самые лучшие, вокруг команды нездоровая атмосфера. К тому же в соперниках грозная Португалия, крепкая Турция и Грузия, которой нечего терять.

В составе Чехии есть забивной Шик, быстро прогрессирующий Гложек, а также опытные Соучек и Цоуфал. Для выхода из группы их таланта должно хватить. А в 1/8 финала команда Гашека, скорее всего, попадет на топовую сборную, против которой у нее будет совсем мало шансов.

Коэффициент букмекеров на выход чехов из группы — 1.85, на победу в турнире — 150.0.

Прогноз: выход из группы со второго или третьего места и вылет в 1/8 финала.