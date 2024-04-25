Сборная Грузии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Грузины попали в группу Евро к Португалии, Турции и Чехии

Хвича повезет Грузию на первый чемпионат Европы в истории.

Рейтинг сборной и клубов Грузии

В рейтинге стран УЕФА сборная Грузии занимает 46-е место (в апреле 2024 года).

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) грузины располагаются на 75-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Эровнули лига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1990 года. 10 профессиональных клубов играют 36 туров: дома и на выезде дважды. Команда, занявшая последнее место, вылетает в Эровнули лигу 2. Коллективы, расположившиеся на 8-м и 9-м местах, попадают в плей-офф и борются за право остаться в элите грузинского футбола.

Самый титулованный клуб в истории Грузии — «Динамо» Тбилиси. Столичная команда выигрывала чемпионат 19 раз. Действующий чемпион страны — «Динамо» Батуми.

В топ-200 клубного рейтинга УЕФА (на 24 апреля 2024 года) находится только одна грузинская команда — «Динамо» Тбилиси (174-е место).

Вилли Саньоль. Фото AFP

Главный тренер сборной Грузии

Грузинскую команду с февраля 2021 года возглавляет француз Вилли Саньоль, сменивший на этом посту словака Владимира Вайсса. До работы в национальной сборной 47-летний специалист тренировал молодежную сборную Франции, «Бордо», а также был ассистентом Карло Анчелотти в «Баварии». После увольнения итальянца Саньоль был исполняющим обязанности главного тренера мюнхенцев до возвращения Юппа Хайнкеса.

Фото AFP

Как Грузия выступила в отборочном турнире Евро

В группе А грузины заняли четвертое место, пропустив вперед Испанию, Шотландию и Норвегию. В восьми матчах «крестоносцы» победили лишь дважды, два раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Команда Саньоля забила 12 голов, пропустив 18 раз.

Лучшим бомбардиром Грузии в групповом турнире отборочного цикла стал Хвича Кварацхелия (4 мяча).

Грузинская команда попала в стыки Евро-2024 благодаря успешному выступлению в Лиге наций. В плей-офф грузины одержали две победы — над Люксембургом (2:0) и Грецией (0:0, пенальти — 4:2) и впервые в своей истории вышли на чемпионат Европы.

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Грузии

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Георгий Лория («Динамо» Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»).

Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Ахдуд»), Саба Сазонов («Торино»), Гурам Кашия («Слован»), Александр Каландадзе («Динамо» Тбилиси), Георгий Гвелесиани («Персеполис»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Отар Какабадзе («Краковия»), Владимир Мамучашвили, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо» Батуми), Леван Шенгелия, Джемал Табидзе (оба — «Панаитоликос»), Георгий Гочолеишвили, Ираклий Азаров (оба — «Шахтер»).

Полузащитники: Ника Квеквескири («Лех»), Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер»), Георгий Кочорашвили («Леванте»), Джаба Канкава («Слован»), Лука Гагнидзе («Динамо» Москва), Анзор Меквабишвили («Университатя»), Георгий Абурджания («Хатайспор»), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Отар Китеишвили («Штурм»).

Нападающие: Георгес Микаутадзе («Метц»), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ), Георгий Беридзе («Коджаелиспор»), Георгий Цитаишвили («Динамо» Батуми"), Хвича Кварацхелия («Наполи»).

Главные звезды сборной Грузии

Хвича Кварацхелия прекрасно знаком российским болельщикам по «Локомотиву» и «Рубину», а затем «Наполи». Надежда Грузии на предстоящем Евро. Вполне возможно, что успешное выступление в Германии станет поворотной точкой в его карьере.

Гурам Кашия — многолетний капитан и лидер обороны. Рекордсмен сборной по количеству игр (112).

Георгий Мамардашвили — один из главных активов «Валенсии» и железобетонный первый номер грузинской команды. Стал героем стыкового матча с Грецией, отразив 11-метровый удар в серии пенальти.

С кем Грузия сыграет на Евро

Грузины попали в квартет F. Их соперниками станут Португалия, Турция и Чехия.

Расписание матчей в группе:

18 июня, вторник

Грузия — Турция (Дортмунд, 19.00 — здесь и далее по московскому времени)

22 июня, суббота

Грузия — Чехия (Гамбург, 16.00)

26 июня, среда

Грузия — Португалия (Гельзенкирхен, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Грузии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания) или С (Словения, Дания, Сербия, Англия).

Если грузины занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в квартете D (Польша, Нидерланды, Австрия, Франция).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Грузия сыграет с кем-то из победителей квартетов С или B.

Фото Global Look Press

Как Грузия выступит на Евро 2024: прогноз

Для грузинской сборной поездка в Германию — уже праздник. От нее никто не станет требовать результата, футболисты могут приехать на турнир полностью расслабленными и играть без какого-либо давления.

Сборной Грузии досталась группа с одним явным фаворитом — Португалией, но матч с нею стоит последним в расписании. До этого команда Саньоля сыграет со своими главными конкурентами — турками и чехами. Способна ли грузинская команда навязать им борьбу? Конечно!

Многое будет зависеть от формы Кварацхелии, который переживает не лучший период карьеры в «Наполи». Но нет сомнений, что Хвича приедет на Евро сверхмотивированным.

В конце апреля стало известно, что благотворительный фонд «Карту» выдаст премию в 11 миллионов долларов сборной Грузии, если она выйдет в плей-офф. Чем не повод пошуметь в Германии? Есть ощущение, что этой команде вполне по силам выйти в 1/8 финала с третьего места, но дальше, скорее всего, грузинская сказка закончится.

Коэффициент букмекеров на выход грузин из группы — 2.60, на победу в турнире — 250.0.

Прогноз: выход из группы с третьего места и вылет в 1/8 финала.