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Сегодня, 19:15

Самый невезучий — Криштиану, Ямаль — лидер по ключевым передачам: цифры Евро-2024

Ямаль стал лидером по ключевым передачам на Евро-2024
Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболисты Криштиану Роналду и Ламин Ямаль
Криштиану Роналду и Ламин Ямаль.
Фото Reuters
Подводим статистические итоги чемпионата Европы.

По итогам Евро-2024 называем лучших и худших игроков по ряду показателей.

Здесь — лидеры по игровому времени, xG (самые удачливые и неудачливые), ударам (в сумме, створ и мимо), успешным обводкам, передачам (ключевым, точным), офсайдам, возвратам и выносам мяча, отборам, фолам (заработанным и сделанным). Для вратарей также — сухие матчи, отраженные удары и их процент, продолжительность сухой серии.

В символическую сборную Евро-2024 по версии «СЭ» вошли вратарь Георгий Мамардашвили (Грузия), правый защитник Йозуа Киммих (Германия), центральные защитники Пепе (Португалия) и Яка Бийол (Словения), левый защитник Марк Кукурелья, опорный полузащитник Родри Эрнандес, правый полузащитник Ламин Ямаль, центральные полузащитники Дани Ольмо и Фабиан Руис, левый полузащитник Нико Уильямс (все — Испания), центральный нападающий Жорж Микаутадзе (Грузия).

Статистические итоги Евро-2024. Игровое время
Статистические итоги Евро-2024. Лидеры по xG
Статистические итоги Евро-2024. Самые удачливые
Статистические итоги Евро-2024. Самые неудачливые
Статистические итоги Евро-2024. Удары
Статистические итоги Евро-2024. Удары в створ
Статистические итоги Евро-2024. Удары мимо ворот
Статистические итоги Евро-2024. Успешные обводки
Статистические итоги Евро-2024. Ключевые передачи
Статистические итоги Евро-2024. Точные передачи
Статистические итоги Евро-2024. Офсайды
Статистические итоги Евро-2024. Возвраты мяча
Статистические итоги Евро-2024. Отборы
Статистические итоги Евро-2024. Выносы мяча
Статистические итоги Евро-2024. Заработанные фолы
Статистические итоги Евро-2024. Фолы
Статистические итоги Евро-2024. Сухие матчи (вратари)
Статистические итоги Евро-2024. Отраженные удары (вратари)
Статистические итоги Евро-2024. Процент отраженных ударов (вратари)

Статистические итоги Евро-2024. Продолжительность сухой серии
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Ламин Ямаль
Маркус Тюрам
Евро-2024
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