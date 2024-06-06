Расписание трансляций чемпионата Европы: кто показывает и где смотреть матчи Евро-2024 в России

Евро-2024 в России покажут на «Матч ТВ» и Okko

Главный турнир лета покажут на федеральном ТВ и в онлайн-кинотеатре.

Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 24 сборные проведут свои матчи в десяти городах на территории десяти стадионов. На 17-м розыгрыше чемпионата Европы будут работать 19 судейских бригад, включая арбитров из Аргентины.

Матчи Евро-2024 пройдут в 10 городах:

Берлин

Дортмунд

Дюссельдорф

Франкфурт

Гельзенкирхен

Гамбург

Кельн

Лейпциг

Мюнхен

Штутгарт

Игры чемпионата Европы состоятся на 10 стадионах:

«Олимпиаштадион» в Берлине

«BVB-Штадион» в Дортмунде

«Дюссельдорф Арена» в Дюссельдорфе

«Франкфурт Арена» во Франкфурте-на-Майне

«Арена АуфШальке» в Гельзенкирхене

«Фолькспаркштадион» в Гамбурге

«Кельн Штадион» в Кельне

«Лейпциг Штадиум» в Лейпциге

«Альянц Арена» в Мюнхене

«Штутгарт Арена» в Штутгарте

Даты проведения чемпионата Европы

групповой турнир: с 14 июня по 26 июня

1/8 финала: с 29 июня по 2 июля

1/4 финала: 5 и 6 июля

1/2 финала: 9 и 10 июля

финал: 14 июля

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».

Состав групп чемпионата Европы: все участники Евро-2024

Хозяйка финального турнира сборная Германии возглавила группу А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией. Действующий чемпион Европы Италия, Испания, Хорватия и Албания сыграют в группе B. Португалия с форвардом Криштиану Роналду будет соперничать в группе F с Грузией, Чехией и Турцией.

Группа A: Германия , Шотландия , Венгрия , Швейцария

Группа B: Испания , Хорватия , Италия , Албания

Группа C: Словения , Дания , Сербия , Англия

Группа D: Польша , Нидерланды , Австрия , Франция

Группа E: Бельгия , Словакия , Румыния , Украина

Группа F: Турция , Грузия , Португалия , Чехия

Кто будет показывать матчи Евро-2024 в России

Телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko будут транслировать все матчи чемпионата Европы. В прямом эфире игры турнира в Германии также покажут на сайте matchtv.ru, записи встреч будут доступны на каналах холдинга «Матч».

«Матч ТВ» покажет 34 игры Евро-2024. В сетке вещания видеосервиса Okko на эксклюзивной основе предусмотрены трансляции 17 матчей, а все остальные в онлайн-кинотеатре можно будет смотреть в прямом эфире в разделе с трансляциями «Матч ТВ».

Фото Global Look Press

Расписание трансляций матчей чемпионата Европы: даты игр и время начала

14 июня канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru в прямом эфире покажут матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (начало в 22.00 мск). На федеральном ТВ не будут транслироваться игры с участием сборной Украины в групповом турнире, все они значатся в программе онлайн-кинотеатра Okko. Все матчи 1/8 финала турнира в Германии запланированы на «Матч ТВ».

Подробнее о трансляциях игр чемпионата Европы-2024 читайте ниже. Время начала — московское, указан основной канал показа игры.

Расписание трансляций матчей Евро-2024

1 тур

14 июня. 22:00. Германия — Шотландия / Матч ТВ

15 июня. 16:00. Венгрия — Швейцария / Okko

15 июня. 19:00. Испания — Хорватия / Матч ТВ

15 июня. 22:00. Италия — Албания / Матч ТВ

16 июня. 16:00. Польша — Нидерланды / Okko

16 июня. 19:00. Словения — Дания / Матч ТВ

16 июня. 22:00. Сербия — Англия / Матч ТВ

17 июня. 16:00. Румыния — Украина / Okko

17 июня. 19:00. Бельгия — Словакия / Матч ТВ

17 июня. 22:00. Австрия — Франция / Матч ТВ

18 июня. 19:00. Турция — Грузия / Матч ТВ

18 июня. 22:00. Португалия — Чехия / Матч ТВ

2 тур

19 июня. 16:00. Хорватия — Албания / Okko

19 июня. 19:00. Германия — Венгрия / Матч ТВ

19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария / Матч ТВ

20 июня. 16:00. Словения — Сербия / Okko

20 июня. 19:00. Дания — Англия / Матч ТВ

20 июня. 22:00. Испания — Италия / Матч ТВ

21 июня. 16:00. Словакия — Украина / Okko

21 июня. 19:00. Польша — Австрия / Матч ТВ

21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция / Матч ТВ

22 июня. 16:00. Грузия — Чехия / Okko

22 июня. 19:00. Турция — Португалия / Матч ТВ

22 июня. 22:00. Бельгия — Румыния / Okko

Фото Global Look Press

3 тур

23 июня. 22:00. Швейцария — Германия / Матч ТВ

23 июня. 22:00. Шотландия — Венгрия / Okko

24 июня. 22:00. Албания — Испания / Okko

24 июня. 22:00. Хорватия — Италия / Матч ТВ

25 июня. 19:00. Нидерланды — Австрия / Okko

25 июня. 19:00. Франция — Польша / Матч ТВ

25 июня. 22:00. Англия — Словения / Матч ТВ

25 июня. 22:00. Дания — Сербия / Okko

26 июня. 19:00. Словакия — Румыния / Матч ТВ

26 июня. 19:00. Украина — Бельгия / Okko

26 июня. 22:00. Грузия — Португалия / Матч ТВ

26 июня. 22:00. Чехия — Турция / Okko

1/8 финала

29 июня. 19:00 / Матч ТВ

29 июня. 22:00 / Матч ТВ

30 июня. 19:00 / Матч ТВ

30 июня. 22:00 / Матч ТВ

1 июля. 19:00 / Матч ТВ

1 июля. 22:00 / Матч ТВ

2 июля. 19:00 / Матч ТВ

2 июля. 22:00 / Матч ТВ

1/4 финала

5 июля. 19:00 / Матч ТВ

5 июля. 22:00 / Okko

6 июля. 19:00 / Матч ТВ

6 июля. 22:00 / Okko

1/2 финала

9 июля. 22:00 / Матч ТВ

10 июля. 22:00 / Okko

Финал

14 июля. 22:00 / Матч ТВ