Расписание трансляций чемпионата Европы: кто показывает и где смотреть матчи Евро-2024 в России
Чемпионат Европы: где проходит и ключевые даты
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 24 сборные проведут свои матчи в десяти городах на территории десяти стадионов. На 17-м розыгрыше чемпионата Европы будут работать 19 судейских бригад, включая арбитров из Аргентины.
Матчи Евро-2024 пройдут в 10 городах:
- Берлин
- Дортмунд
- Дюссельдорф
- Франкфурт
- Гельзенкирхен
- Гамбург
- Кельн
- Лейпциг
- Мюнхен
- Штутгарт
Игры чемпионата Европы состоятся на 10 стадионах:
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«Олимпиаштадион» в Берлине
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«BVB-Штадион» в Дортмунде
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«Дюссельдорф Арена» в Дюссельдорфе
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«Франкфурт Арена» во Франкфурте-на-Майне
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«Арена АуфШальке» в Гельзенкирхене
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«Фолькспаркштадион» в Гамбурге
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«Кельн Штадион» в Кельне
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«Лейпциг Штадиум» в Лейпциге
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«Альянц Арена» в Мюнхене
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«Штутгарт Арена» в Штутгарте
Даты проведения чемпионата Европы
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групповой турнир: с 14 июня по 26 июня
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1/8 финала: с 29 июня по 2 июля
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1/4 финала: 5 и 6 июля
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1/2 финала: 9 и 10 июля
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финал: 14 июля
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро-2024 на сайте «СЭ».
Состав групп чемпионата Европы: все участники Евро-2024
Хозяйка финального турнира сборная Германии возглавила группу А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией. Действующий чемпион Европы Италия, Испания, Хорватия и Албания сыграют в группе B. Португалия с форвардом Криштиану Роналду будет соперничать в группе F с Грузией, Чехией и Турцией.
- Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария
- Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания
- Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия
- Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция
- Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина
- Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия
Кто будет показывать матчи Евро-2024 в России
Телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko будут транслировать все матчи чемпионата Европы. В прямом эфире игры турнира в Германии также покажут на сайте matchtv.ru, записи встреч будут доступны на каналах холдинга «Матч».
«Матч ТВ» покажет 34 игры Евро-2024. В сетке вещания видеосервиса Okko на эксклюзивной основе предусмотрены трансляции 17 матчей, а все остальные в онлайн-кинотеатре можно будет смотреть в прямом эфире в разделе с трансляциями «Матч ТВ».
Расписание трансляций матчей чемпионата Европы: даты игр и время начала
14 июня канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru в прямом эфире покажут матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия (начало в 22.00 мск). На федеральном ТВ не будут транслироваться игры с участием сборной Украины в групповом турнире, все они значатся в программе онлайн-кинотеатра Okko. Все матчи 1/8 финала турнира в Германии запланированы на «Матч ТВ».
Подробнее о трансляциях игр чемпионата Европы-2024 читайте ниже. Время начала — московское, указан основной канал показа игры.
Расписание трансляций матчей Евро-2024
1 тур
14 июня. 22:00. Германия — Шотландия / Матч ТВ
15 июня. 16:00. Венгрия — Швейцария / Okko
15 июня. 19:00. Испания — Хорватия / Матч ТВ
15 июня. 22:00. Италия — Албания / Матч ТВ
16 июня. 16:00. Польша — Нидерланды / Okko
16 июня. 19:00. Словения — Дания / Матч ТВ
16 июня. 22:00. Сербия — Англия / Матч ТВ
17 июня. 16:00. Румыния — Украина / Okko
17 июня. 19:00. Бельгия — Словакия / Матч ТВ
17 июня. 22:00. Австрия — Франция / Матч ТВ
18 июня. 19:00. Турция — Грузия / Матч ТВ
18 июня. 22:00. Португалия — Чехия / Матч ТВ
2 тур
19 июня. 16:00. Хорватия — Албания / Okko
19 июня. 19:00. Германия — Венгрия / Матч ТВ
19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария / Матч ТВ
20 июня. 16:00. Словения — Сербия / Okko
20 июня. 19:00. Дания — Англия / Матч ТВ
20 июня. 22:00. Испания — Италия / Матч ТВ
21 июня. 16:00. Словакия — Украина / Okko
21 июня. 19:00. Польша — Австрия / Матч ТВ
21 июня. 22:00. Нидерланды — Франция / Матч ТВ
22 июня. 16:00. Грузия — Чехия / Okko
22 июня. 19:00. Турция — Португалия / Матч ТВ
22 июня. 22:00. Бельгия — Румыния / Okko
3 тур
23 июня. 22:00. Швейцария — Германия / Матч ТВ
23 июня. 22:00. Шотландия — Венгрия / Okko
24 июня. 22:00. Албания — Испания / Okko
24 июня. 22:00. Хорватия — Италия / Матч ТВ
25 июня. 19:00. Нидерланды — Австрия / Okko
25 июня. 19:00. Франция — Польша / Матч ТВ
25 июня. 22:00. Англия — Словения / Матч ТВ
25 июня. 22:00. Дания — Сербия / Okko
26 июня. 19:00. Словакия — Румыния / Матч ТВ
26 июня. 19:00. Украина — Бельгия / Okko
26 июня. 22:00. Грузия — Португалия / Матч ТВ
26 июня. 22:00. Чехия — Турция / Okko
1/8 финала
29 июня. 19:00 / Матч ТВ
29 июня. 22:00 / Матч ТВ
30 июня. 19:00 / Матч ТВ
30 июня. 22:00 / Матч ТВ
1 июля. 19:00 / Матч ТВ
1 июля. 22:00 / Матч ТВ
2 июля. 19:00 / Матч ТВ
2 июля. 22:00 / Матч ТВ
1/4 финала
5 июля. 19:00 / Матч ТВ
5 июля. 22:00 / Okko
6 июля. 19:00 / Матч ТВ
6 июля. 22:00 / Okko
1/2 финала
9 июля. 22:00 / Матч ТВ
10 июля. 22:00 / Okko
Финал
14 июля. 22:00 / Матч ТВ