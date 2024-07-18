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Сегодня, 21:00

Лапочкин назвал российских судей, которые могли бы работать на Евро-2024

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением, кто из российских судей мог бы работать на чемпионате Европы-2024.

«С Карасевым на международные матчи в качестве ВАР ездили Мешков или Иванов, вот у них бы могли быть шансы отработать на Евро», — сказал Лапочкин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что лучшим видеоарбитром (ВАР) сезона-2023/24, по мнению департамента судейства РФС, стал Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Второе место досталось его земляку Артему Любимову, третье — Сергею Иванову (Ростов-на-Дону).

Константин Передерий

Евро-2024
Сергей Лапочкин (судья)
ФИФА
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