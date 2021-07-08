Англия провела лучший матч на Евро, но из-за судей и Стерлинга в истории ее успех останется победой с душком

Скандальный пенальти испортил все, а больше всего жаль Шмайхеля.

У второго полуфинала осталось странное послевкусие. Вроде бы такая ответственная и статусная игра, а пытаешься найти героя матча — и упираешься в тупик. Хотя, вроде бы вот наш супермен — на поверхности. Возвращающий футбол домой Харри Кейн. Его проникающий пас в первой голевой комбинации — настоящее искусство и мастерство ассистента, которое форвард «Тоттенхэма» в прошедшем сезоне прокачал почти до элитного уровня. Да и победный гол тоже на счету Кейна, который с 10 мячами догнал Гари Линекера в списке самых результативных англичан на крупнейших турнирах. Но после падения/нырка Рахима Стерлинга (нужное — подчеркнуть) с героями как-то сложно.

Проще было до победного добивания английского снайпера, потому что Каспер Шмайхель играл так, что превзошел своего отца Петера. Тот в финале Евро-1992 против Германии сделал рекордные для датского футбола семь сэйвов. В среду на «Уэмбли» Шмайхель-младший совершил историческое — восьмое спасение — когда потащил пенальти от Кейна. И, думаю, не у меня одного в этот момент мелькнула мысль: справедливость все-таки существует.

Увы — лишь на мгновение, отделившее подвиг Шмайхеля от второго гола в его ворота. При этом трудно спорить с тем, что Англия добилась своего заслуженно и в принципе выдала лучшую игру на этом Евро. Даже против Украины такой мощи у команды Гарета Саутгейта не наблюдалось. Просто в четвертьфинале команда «Трех львов» забила эмоционально выхолощенному сопернику почти все, что могла. Но такого доминирования, как против Дании, и близко не было.

Скандинавы держались исключительно на характере и стене имени Шмайхеля. И на полученной небольшой форе после потрясающего удара Миккеля Дамсгора, которого, если бы не ошибочно назначенный штрафной, могло и не быть. Не упомянуть об этом нельзя, однако первый судейский ляп нивелировал одиннадцатый на турнире автогол, после чего восстановилось равновесие. А то, каким образом оно было нарушено, уже войдет в историю навсегда.

Возможно, даже как знаменитый эпизод финала ЧМ-1966, в котором ключевым оказалось решение советского судьи Тофика Бахрамова. Когда мяч после удара сделавшего хет-трик Джеффа Херста попал в перекладину и, ударившись о газон, вылетел в поле, именно ассистент швейцарца Готтфрида Динста подсказал главному арбитру, что состоялось взятие ворот. Дело было при счете 2:2, шло дополнительное время, и сборная ФРГ от этого удара так и не оправилась.

Для немцев тот гол так и останется фантомом. Для англичан, которые смоделировали момент с помощью экспертов телеканала Sky Sports, вопрос закрыт с 1966 года. Но так как ни одна сохранившаяся запись не дает идеальный обзор, спорить о легендарном финале будут до тех пор, пока существует футбол. Сейчас — в эпоху высоких технологий, десятков камер высокого разрешения и системы ВАР, подобное кажется невозможным.

Raheem Sterling heat map vs Denmark pic.twitter.com/gF4qsOyWZM — Optimumsports ?? (@Optimumsportstv) July 7, 2021

К сожалению, разве что в какой-то идеальной и параллельной реальности. В нашей же системе координат случился грандиозный скандал, а Рахим Стерлинг напомнил: он умеет не только классно играть в футбол и вне поля бороться с расовым неравенством, но и падать в штрафной. При наличии повода или в отсутствие такового. Допускаю, что в данном конкретном эпизоде Стерлинг не «нырял», хотя это за ним давно водится, а просто не удержался на ногах. Только даже выбранная версия не отменяет дальнейших событий, которые имели судьбоносное значение.

Голландский арбитр Данни Маккели указал на «точку», а видеоассистенты поддержали его решение, хотя датские футболисты правил не нарушали. У ВАР была возможность увидеть это со всех ракурсов и исправить ошибку, однако этого не произошло. То есть, мы лишний раз убедились в простой истине: даже технологии не стали панацеей от всех судейских бед, потому что окончательное решение — что в 1966-м, что в 2021-м — принимают живые люди.

И от их трактовки зависит, кто будет пить чемпионское шампанское, а кто отправится домой с ощущением жуткой несправедливости. Так что, бесспорно, заслуженный успех Англии навсегда останется с победой с душком. А пенальти имени Стерлинга/Маккели/ВАР уже заставил многих нейтральных болельщиков отдать свои симпатии Италии. Англии, которая, словно опытный стайер, все мощнее накатывает ближе к финишу, остается ответить только убедительной и не оставляющей вопросов победой. Но если кубок чемпионов Европы достанется «Скуадре адзурре», многие посчитают это торжеством справедливости.

Вот только Шмайхелю от этого легче не станет.