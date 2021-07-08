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Скандалы Судейство

Систему ВАР нужно срочно реформировать или разогнать. Она не спасает от скандалов, как в матче Англия — Дания

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 02:00
7 июля. Лондон. Англия — Дания — 2:1 д.в. Арбитр встречи Данни Маккели в окружении датчан. Фото AFP
7 июля. Лондон. Англия — Дания — 2:1 д.в. Арбитр встречи Данни Маккели в окружении датчан. Фото AFP
Теги:
На что уходят миллионы евро?
Англия — Дания

Мнение

7&nbsp;июля. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1. Рахим Стерлинг падает в&nbsp;штрафной датчан.Главный скандал чемпионата Европы: Англию вывел в финал спорный пенальти

На этом Евро было все. Выдающиеся голы (чего только стоит удар Патрика Шика с центра поля). Невероятные сюжеты и крутые камбэки (да-да, мы не забудем понедельник 28 июня и матчи Испания — Хорватия и Франция — Швейцария). Сумасшедший по качеству футбол (полуфинал Италия — Испания — в коллекцию на века). Рекорды и драмы суперзвезд. Настоящий парад автоголов, порой совершенно нелепых (привет, Унаи Симон). Не было только судейского скандала. Не какой-то локальной истории, а чего-то мощного, резонансного, что прогремело бы на весь мир. Теперь есть и он.

И в его центре даже не голландский рефери Данни Маккели, работавший главным на полуфинале Англия — Дания и назначивший в дополнительное время абсолютно левый пенальти в ворота скандинавов. Да, он ошибся — но это нормальная история. Бывает с каждым, в динамике и правда было похоже на фол со стороны Йоахима Мехле.

Падение Рахима Стерлинга.Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было

Главные вопросы — к видеоассистенту Полу ван Букелу, который, по идее, смотрел повторы с разных ракурсов и, тем не менее, не стал корректировать действия Маккели. То есть, выражаясь судейско-канцелярско-бюрократическим языком, не усмотрел в решении судьи в поле явной ошибки.

При этом к упавшему в штрафной датчан Рахиму Стерлингу лично у меня вообще нет никаких вопросов. Каждый, что хоть немного следит за английским и европейским футболом, прекрасно знает, что англичанин — тот еще «ныряльщик» и симулянт, который регулярно выпрашивает пенальти. Уверен, что об этом знают и все судьи в Англии и Европе. Правда, знание это довольно часто не помогает. Например, эпизод с падением Стерлинга в штрафной «Шахтера» в одном из матчей Лиги чемпионов несколько лет назад давно стал мемом.

В общем, в среду на «Уэмбли» был классический Стерлинг — ничего нового. И, повторюсь, вопросов к нему нет, он так играет всю жизнь. Да и на этот второй гол Англия, если быть уж до конца честными, наиграла, доминировав с середины второго тайма. Победили англичане по делу.

Еще раз — главные претензии следует адресовать господину ван Букелу, который сидел в будке, смотрел повторы, и ничего не увидел (ну или не захотел увидеть — уверен, сейчас начнется мощнейший всплеск теории заговоров и прочей занимательной конспирологии, может, даже BLM приплетут каким-нибудь боком).

7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1. Фил Фоден и&nbsp;Харри Кейн.
7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1. Фил Фоден и&nbsp;Харри Кейн празднуют второй гол англичан.Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после «левого» пенальти

Глобально вопрос в другом — зачем нужен ВАР в его нынешнем виде, если случаются такие вот ситуации? Помнится, несколько лет назад ярые сторонники видеоповторов называли всех сомневающихся врагами прогресса и обзывали луддитами. Довольно смешно было читать мнения, которые представляли ВАР этаким «Скайнет» — всемогущим искусственным интеллектом, который будет разруливать все спорные моменты.

Довольно быстро стало понятно, что это не так. Видеоассистент — тот самый ВАР — это не «Скайнет», а живой человек со своими мыслями, страхами и сомнениями, которому к тому же порой показывают повторы сомнительного качества. Не усмотрел условный ван Букел ничего криминального, не сигнализировал судье о явной ошибке — играем дальше. То есть так же, как и раньше, остается почва для ошибок, манипуляций и злоупотреблений.

После того, что произошло на «Уэмбли» — при всей заслуженности победы англичан по игре — самое время пересмотреть весь институт ВАР. Ну или разогнать его к чертям, а освободившиеся миллионы евро потратить на массовый футбол или благотворительность.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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