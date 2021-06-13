Врачи об Эриксене: у игрока остановилось сердце, причины не ясны, теперь все тесты в норме
Врач сборной Дании Мартин Боэсен подтвердил информацию о том, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес сердечный приступ во время матча Евро-2020 с Финляндией.
«У него остановилось сердце. Его уже не было с нами, пока мы его не реанимировали, — сказал врач, слова которого приводит английский журналист Маттиас Карен. — Нам удалось вернуть его довольно быстро. Насколько мы были близки (к летальному исходу — Прим. «СЭ»). Я не знаю. Сейчас все тесты в норме».
Игра в субботу, 12 июня, в Копенгагене была прервана в конце первого тайма, футболиста после реанимации на поле госпитализировали. Когда стало известно, что 29-летний хавбек «Интера» в сознании и в стабильном состоянии, матч по его просьбе возобновили — и финны победили 1:0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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