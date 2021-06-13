Врачи об Эриксене: у игрока остановилось сердце, причины не ясны, теперь все тесты в норме

Врач сборной Дании Мартин Боэсен подтвердил информацию о том, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес сердечный приступ во время матча Евро-2020 с Финляндией.

«У него остановилось сердце. Его уже не было с нами, пока мы его не реанимировали, — сказал врач, слова которого приводит английский журналист Маттиас Карен. — Нам удалось вернуть его довольно быстро. Насколько мы были близки (к летальному исходу — Прим. «СЭ»). Я не знаю. Сейчас все тесты в норме».

Игра в субботу, 12 июня, в Копенгагене была прервана в конце первого тайма, футболиста после реанимации на поле госпитализировали. Когда стало известно, что 29-летний хавбек «Интера» в сознании и в стабильном состоянии, матч по его просьбе возобновили — и финны победили 1:0.