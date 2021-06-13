Кудряшов тренируется в общей группе перед матчем с Финляндией
Сегодня, 13 июня, сборная России проводит тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
Защитник Федор Кудряшов, получивший травму перед чемпионатом Европы-2020, впервые приступил к тренировкам в общей группе. Защитники Юрий Жирков, Игорь Динеев, а также полузащитник Далер Кузяев остались в отеле и работают по индивидуальной программе.
В первом матче группового турнира Евро-2020 российская сборная проиграла Бельгия (0:3). Следующую игру Команда Станислава Черчесова проведет против Финляндии (16 июня), заключительная встреча в группе — 21 июня против Дании.
(Севастиан Терлецкий)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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