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Денис Мацуев: «Диванные критики будто ждут некого хайпа, чтобы покритиковать сборную России»

16:04
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Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» поражение сборной России на Евро-2020 от Бельгии (0:3).

«Самое ужасное, когда до игры все уже начали говорить, что мы проиграем: Бельгия выше по уровню и рейтингу в ФИФА, шансов у нас никаких, — сказал Мацуев «СЭ». — Здесь, конечно, важен психологический момент. Да, все прекрасно понимают уровень наших противников, соотношение сил, но на первом плане должна была быть психологическая уверенность. Первые два гола, наверное, из области психологии, нелепости. Не могу сказать, что Бельгия показала что-то поражающее, она тоже только втягивается в соревнования».

Пианист напомнил о чемпионате Европы-2008, первый матч которого сборная России тоже проиграла — Испании (1:4), но в итоге взяла бронзу.

«Диванные критики будто ждут некого хайпа, чтобы покритиковать нашу команду. Будем готовиться дальше, мы обязаны обыгрывать Финляндию и Данию. Хочу также пожелать скорейшего выздоровления Эриксону. Если бы была трагедия, весь Евро был бы омрачен этой историей. Никакой футбол бы не спас эту ситуацию», — добавил Мацуев.

В среду, 16 июня, Россия (0 очков) сыграет с Финляндией (3 очка). Бельгия (3 очка) 17 июня проведет матч против Дании (0 очков).

(Мария Куцубеева)

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи