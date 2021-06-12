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Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 20:20
Кристиан Эриксен в сознании на носилках покидает поле. Фото AFP Дания — Финляндия. Фото Reuters Дания — Финляндия. Фото Reuters
Кристиан Эриксен в сознании на носилках покидает поле. Фото AFP
Теги:
Тот момент, когда футбол не имеет значения.

В концовке первого тайма матча Дания — Финляндия случился жуткий момент — на 42-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен в безобидной ситуации упал на газон, потеряв сознание. Подбежавшие партнеры сразу же поняли, что случилось что-то серьезное, параллельно перевернув тело так, чтобы у Эриксена не запал язык и он не задохнулся. При этом на одном из планов можно было заметить его остекленевший и безжизненный взгляд.

Дания - Финляндия. Фото Reuters
Дания — Финляндия. Фото Reuters

Появившиеся на поле медики стали немедленно оказывать игроку первую помощь, делая ему искусственное дыхание и массаж сердца, а потом, судя по всему, начав использовать электрошокер. Рассмотреть происходящее более детально было нельзя: партнеры Эриксена по сборной Дании окружили его, дабы сохранить приватность и не показывать публике — как на стадионах, так и у телеэкранов — что происходит и какие конкретно действия проводят врачи. При этом по их объятым ужасом лицам можно было понять, что происходит что-то серьезное. Режиссеры трансляции не показали повтор момента — обычно такое бывает, когда не хотят шокировать аудиторию жуткими кадрами.

Дания - Финляндия. Фото Reuters
Дания — Финляндия. Фото Reuters

С трибуны спустилась супруга Эриксена, однако ее на пустили на поле к мужу. Капитан сборной Дании Каспер Шмайхель рассказал ей что-то, стоя на кромке поля.

Позже на поле появились носилки, а потом и специальная карета, на которой Эриксена увезли с поля, прикрыв ширмой. Помощь ему оказывали примерно десять минут. На карете «Скорой помощи» он был отправлен в реанимацию.

Эриксен был в сознании, когда его уносили с поля. Датчанина доставили в больницу, его состояние стабилизировалось.

Остальные игроки и тренерский штаб обоих команд также ушли в раздевалки. Матч был официально прерван, однако диктор по стадиону попросил зрителей оставаться на своих местах до дальнейших объявлений.

12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во&nbsp;время матча.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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