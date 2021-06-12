Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван
В концовке первого тайма матча Дания — Финляндия случился жуткий момент — на 42-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен в безобидной ситуации упал на газон, потеряв сознание. Подбежавшие партнеры сразу же поняли, что случилось что-то серьезное, параллельно перевернув тело так, чтобы у Эриксена не запал язык и он не задохнулся. При этом на одном из планов можно было заметить его остекленевший и безжизненный взгляд.
Появившиеся на поле медики стали немедленно оказывать игроку первую помощь, делая ему искусственное дыхание и массаж сердца, а потом, судя по всему, начав использовать электрошокер. Рассмотреть происходящее более детально было нельзя: партнеры Эриксена по сборной Дании окружили его, дабы сохранить приватность и не показывать публике — как на стадионах, так и у телеэкранов — что происходит и какие конкретно действия проводят врачи. При этом по их объятым ужасом лицам можно было понять, что происходит что-то серьезное. Режиссеры трансляции не показали повтор момента — обычно такое бывает, когда не хотят шокировать аудиторию жуткими кадрами.
С трибуны спустилась супруга Эриксена, однако ее на пустили на поле к мужу. Капитан сборной Дании Каспер Шмайхель рассказал ей что-то, стоя на кромке поля.
Позже на поле появились носилки, а потом и специальная карета, на которой Эриксена увезли с поля, прикрыв ширмой. Помощь ему оказывали примерно десять минут. На карете «Скорой помощи» он был отправлен в реанимацию.
Эриксен был в сознании, когда его уносили с поля. Датчанина доставили в больницу, его состояние стабилизировалось.
Остальные игроки и тренерский штаб обоих команд также ушли в раздевалки. Матч был официально прерван, однако диктор по стадиону попросил зрителей оставаться на своих местах до дальнейших объявлений.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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