Тот момент, когда футбол не имеет значения.

В концовке первого тайма матча Дания — Финляндия случился жуткий момент — на 42-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен в безобидной ситуации упал на газон, потеряв сознание. Подбежавшие партнеры сразу же поняли, что случилось что-то серьезное, параллельно перевернув тело так, чтобы у Эриксена не запал язык и он не задохнулся. При этом на одном из планов можно было заметить его остекленевший и безжизненный взгляд.

Дания — Финляндия. Фото Reuters

Появившиеся на поле медики стали немедленно оказывать игроку первую помощь, делая ему искусственное дыхание и массаж сердца, а потом, судя по всему, начав использовать электрошокер. Рассмотреть происходящее более детально было нельзя: партнеры Эриксена по сборной Дании окружили его, дабы сохранить приватность и не показывать публике — как на стадионах, так и у телеэкранов — что происходит и какие конкретно действия проводят врачи. При этом по их объятым ужасом лицам можно было понять, что происходит что-то серьезное. Режиссеры трансляции не показали повтор момента — обычно такое бывает, когда не хотят шокировать аудиторию жуткими кадрами.

Дания — Финляндия. Фото Reuters

С трибуны спустилась супруга Эриксена, однако ее на пустили на поле к мужу. Капитан сборной Дании Каспер Шмайхель рассказал ей что-то, стоя на кромке поля.

Позже на поле появились носилки, а потом и специальная карета, на которой Эриксена увезли с поля, прикрыв ширмой. Помощь ему оказывали примерно десять минут. На карете «Скорой помощи» он был отправлен в реанимацию.

Эриксен был в сознании, когда его уносили с поля. Датчанина доставили в больницу, его состояние стабилизировалось.

Остальные игроки и тренерский штаб обоих команд также ушли в раздевалки. Матч был официально прерван, однако диктор по стадиону попросил зрителей оставаться на своих местах до дальнейших объявлений.