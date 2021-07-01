Слуцкий об информации о возможном возвращении в сборную: «Прочел, поулыбался. Мне никто не звонил»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на слухи о том, что он может вновь возглавить сборную России.

«Не готов обсуждать решение технического комитета РФС по итогам Евро-2020. Он есть, он принимает решения. Я, если честно, даже не читал решение технического комитета, мне это не очень интересно. Информация о том, что я могу вернуться в сборную? Так же прочел, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается никуда», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Леонид Слуцкий уже работал главным тренером сборной России в период с августа 2015 года по июнь 2016 года. Специалист выводил национальную команду на Евро-2016, где также занял последнее место в группе B и не вышел в плей-офф.