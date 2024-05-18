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18 мая, 18:24

Бабич, Зделар и Эракович вошли в расширенный состав сборной Сербии на Евро-2024

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Защитник «Спартака» Срджан Бабич, игрок «Зенита» Страхиня Эракович и полузащитник ЦСКА Саша Зделар вошли в расширенную заявку сборной Сербии на чемпионат Европы-2024.

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Александар Йованович («Партизан»).

Защитники: Страхиня Павлович («Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спаич («Црвена Звезда»), Страхиня Эракович («Зенит»), Неманья Стоич («Бачка Топола»), Ян-Карло Симич («Милан»).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Мияйлович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич (капитан, «Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Александар Чиркович («Бачка Топола»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта»), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Матия Глушчевич («Раднички» Крагуевац), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Неманья Радонич («Мальорка»).

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Зальцбург»), Михайло Иванович («Войводина»).

Команда Драгана Стойковича на континентальном первенстве сыграет в группе C против Дании, Англии и Словении.

Лучшим результатом национальной команды Сербии на чемпионатах Европы является участие на групповом этапе соревнований.

Сборная Сербии по футболу
Саша Зделар
Срджан Бабич
Страхиня Эракович
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