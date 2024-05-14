Сборная Венгрии первой объявила состав на Евро-2024

Стала известна заявка сборной Венгрии на Евро-2024.

Состав на чемпионат Европы опубликовала пресс-служба национальной команды. В заявку вошли 26 футболистов.

Сборная Венгрии сыграет на Евро-2024 в группе А с командами Германии, Шотландии и Швейцарии. В первом матче венгры 15 июня встретятся со Швейцарией.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.