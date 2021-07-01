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Ляпорт отказался называть сборную Испании фаворитом в матче Евро-2020 против Швейцарии

20:58
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Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт отказался называть свою команду фаворитом в матче 1/4 финала Евро-2020 против Швейцарии.

«Фавориты ли мы? Не знаю, не могу сказать. У нас хорошая команда, которая неплохо играла в последних матчах. Мы сильны, как коллектив, нас трудно обыграть. Все, что я могу сказать — мы очень голодны до побед», — приводит официальный сайт УЕФА слова Ляпорта.

Матч Швейцария — Испания состоится завтра, 2 июля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024485--switzerland-vs-spain/

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Иван Торопцев все материалы автора

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