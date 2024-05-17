Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат Европы-2024

Пресс-служба сборной Швейцарии в своих социальных сетях объявила предварительную заявку команды на чемпионат Европы-2024 в Германии.

В состав вошел бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер, в данный момент выступающий за греческий АЕК. На счету 32-летнего хавбека 1 гол и 4 результативные передачи в 40 сыгранных матчах за армейцев.

В окончательный список игроков, которые отправятся на мировое первенство, будет включено 26 футболистов.

Вратари: Ивон Мвого, Грегор Кобель, Марвин Келлер, Паскаль Лорец, Ян Зоммер.

Защитники: Мануэль Аканджи, Нико Эльведи, Сильван Видмер, Фабиан Шер, Орель Аменда, Улиссес Гарсия, Альбиан Хайдари, Кевин Мбабу, Брайан Око, Бечир Омерагич, Рикардо Родригес, Цедрик Цезигер, Леонидас Стергиу.

Полузащитники: Михел Эбишер, Уран Бислими, Квандво Дуа, Гранит Джака, Ремо Фройлер, Шердан Шакири, Филип Угринич, Денис Закария, Рубен Варгас, Жоэль Монтейру, Дан Ндой, Ардон Джашари, Стивен Цубер, Ренато Штеффен, Фабиан Ридер.

Нападающие: Ноа Окафор, Зеки Амдуни, Венсан Сьерро, Анди Зекири, Брил Эмболо.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе сборная Швейцарии сыграет против Германии, Шотландии и Венгрией.

В первом туре швейцарцы проведут матч против Венгрии. Встреча состоится 15 июня в Кельне.