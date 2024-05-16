Гюндоган, Мюллер, Кроос и Хаверц включены в заявку сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман утвердил предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024. Всего в список вошли 27 футболистов, в окончательную заявку попадут 26 игроков.

Вратари: Оливер Бауман («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Защитники: Вальдемар Антон («Штутгарт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Беньямин Хенрикс («Лейпциг»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Нико Шлоттербек («Боруссия»), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Лерой Зане («Бавария»), Флориан Вирц (Байер).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия»), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.