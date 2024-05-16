Сборная Франции объявила состав на Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом сборной Франции на чемпионате Европы 2024 года.

В список вошли 25 футболистов.

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»)

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Наср»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Интер»), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.